Английский или китайский: полезно ли учить второй иностранный язык в детстве

Уже доказано, что билингвы и трилингвы испытывают трудности с абстрактным мышлением и математикой в школе.

Знание иностранного языка всегда является бонусом, а в некоторых профессиях без него и вовсе не обойтись. В медицине до сих пор изучают латинские термины, а в программировании необходимо хотя бы базовое знание английского языка.

Если в эпоху глобализации мировые тренды задавали США, то сегодня на статус мировой сверхдержавы претендует Китай. В связи с этим многие родители уже задумываются о том, стоит ли их детям изучать иероглифы, продолжать учить английский или сразу осваивать оба языка.

Ради того, чтобы дети имели более продвинутый уровень по сравнению со сверстниками, многие взрослые специально отдают их в школы, где преподают два и более иностранных языка, водят на занятия с репетиторами или носителями языка.

И все-таки насколько эффективно изучать несколько иностранных языков в дошкольном возрасте и начальной школе? Не будет ли у ребенка в голове путаницы из-за переключения с одного языка на другой? Правда ли, что из билингвов нередко получаются полиглоты?

На эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

С какого возраста ребенку полезно изучать иностранные языки

«Тема билингвизма обширна и противоречива. Для начала важно понять, насколько целесообразно обучение иностранным языкам в детстве. Если дошкольника погрузить в языковую среду, то слов 200-300 у него в голове будет. Этот же объем он выучит за один учебный год в школе, если станет стараться (в пятом классе — за неделю). При применении мнемотехник мои ученики этот же набор слов запоминают за день, максимум — за неделю. Если мы ставим задачу поставить рекорд, то можно натренировать интеллектуальную выносливость за 3-4 часа», — рассказал мнемонист Ягодкин.

Главное — не попытка нагрузить мозг ребенка иностранными языками как можно раньше, а сам подход к их изучению. Большую роль при освоении новых навыков играет мотивация, поэтому задача родителей и педагогов — создать атмосферу предвкушения. К тому же процесс должен ассоциироваться с игрой и желательно сопровождаться всплеском дофамина — «гормона вознаграждения». Ведь когда у человека что-то получается, ему хочется выполнять все более интересные и сложные задачи.

«Иностранный язык не является чем-то сложным, если учить его правильно. Понятно, что школьная программа, которая за 1000 часов научила ребенка только „London is the capital of Great Britain“, не является пределом мечтаний», — добавил он.

Известно, что изучение иностранных языков во взрослом и в особенности пожилом возрасте не только помогает держать мозг в тонусе, но и снижает риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Благодаря интенсивной и разнородной нагрузке у человека тренируются левое и правое полушария мозга: аналитическое и образное мышление, восприятие информации на слух и речевой центр. Развитие этих навыков способствует образованию новых нейронных связей.

«Язык можно выучить в любом возрасте. У нас есть кейсы, когда за полгода люди выучивали язык до уровня носителя — как ученики 7-10 классов, так и уже взрослые люди. Некоторые ученые говорят, что нейронные связи активнее образуются в детстве. Однако здесь играет роль компенсаторный эффект. То есть у меня может быть толстая кость, но это не означает, что она крепкая», — аргументировал эксперт.

Мифы и правда о билингвах

Миллионы людей в мире живут в многоязычной среде и владеют несколькими языками с детства. Ярким примером является Швейцария, в которой законодательством четыре разных языка имеют официальный статус. Отсюда возник миф, будто в этой стране самые лучшие разведчики, поскольку швейцарцы якобы отличные полиглоты. В действительности же знание нескольких иностранных языков для европейцев отнюдь не редкость, поскольку между этими странами всегда существовали тесные торговые и культурные связи.

«Жители Европы свободно говорят на двух-трех языках. Европейские дети прекрасно смотрят мультики на английском языке, не считая даже, что он иностранный. Тут дело привычки», — подчеркнул эксперт.

До XIX века в России полилингвизм был обычным явлением — дети из высшего общества чуть ли не с пеленок знали французский, английский и немецкий на уровне родного языка. В СССР и современной России русский язык считается государственным, однако жители бывших республик, а также различные этнические группы в составе страны продолжают не только говорить, но и получать образование на своих языках. По приблизительным подсчетам в России используют более 277 языков и диалектов. Из-за смешения культур в семьях дети знают два и более языков.

«В СССР проводилось исследование о плюсах и минусах билингвизма, поскольку 40% населения страны помимо русского говорили еще на одном языке. Тогда ученые пришли к выводу, что никаких видимых преимуществ это не дает. Сегодня каждый детский сад стремится включить в программу английский язык, так как якобы это сулит светлое будущее ребенку. В то же время родители забывают, что в России есть дети, которые кроме русского языка говорят на узбекском, таджикском и так далее. Дает ли им это преимущества? Не особенно», — аргументировал специалист по нейрофитнесу Ягодкин.

Таким образом, билингвизм и трилингвизм не является таким уж редким явлением.

Польза и вред второго иностранного языка в раннем возрасте

Предполагается, что изучение двух-трех и более иностранных языков развивает у ребенка креативное мышление, делает его более уверенным и общительным. При этом, уверяют исследователи, благодаря развитию способности переключаться с одного языка на другой улучшается успеваемость, концентрация и умение работать в режиме многозадачности.

В то же время некоторые родители отмечают, что их отпрыски стали лучше понимать свой родной язык и культуру благодаря выявлению слов иностранного происхождения вроде «помидор», «жалюзи», «джем». Например, большинство слов, оканчивающихся на «–ция» (станция, революция, эволюция) пришли из английского и французского языков. Проводя нехитрые параллели и строя ассоциации с родным языком, лучше осваивается новый.

«Про плюсы изучения языков в раннем возрасте сказано многое, но лично я однозначно против изучения второго иностранного до школы по следующим причинам. В моей практике у подобных детей намного хуже развито абстрактное мышление по сравнению с их сверстниками. Им сложнее дается математика, поэтому с ними приходится работать дольше. Я бы сравнил обучение второму иностранному языку и билингвизм с установкой на один компьютер двух программ, которые конфликтуют между собой», — привел пример Ягодкин.

Среди существенных аргументов, говорящих не в пользу раннего развития, является то, что билингвы и дети, изучающие два или даже три иностранных языка, нередко путают буквы, звуки и слова. Помимо задержек в развитии речи у них наблюдается бедный словарный запас.

Таким детям также свойственно чередовать в разговоре слова из разных языков. Причем среди логопедов-дефектологов, лингвистов и нейробиологов нет единого мнения, считать ли это когнитивным нарушением или признаком креативного мышления и хорошего владения языками. Сами же родители часто беспокоятся, что из-за конфликта двух и более систем языка у ребенка появляются такие нарушения речи, как картавость и прочие виды дислалии.

«Важным этапом развития ребенка является переход от предметного мышления к абстракции, — пояснил мнемонист Ягодкин. — Сначала ребенок воспринимает кружку как свою собственность, как предмет, а потом он начинает понимать, что кружка — это класс объектов. И только потом уже он осознает, что кружка по-английски — это „a cup“. Билингвам и трилингвам сложнее даются обобщения. Уже в 12-13 лет на уроках математики они с трудом раскрывают скобки и работают с переменными».

И действительно в условиях цейтнота билингвы и трилингвы медленно решают задачи, тогда как автоматически переключаться с одного языка на другой у них получается без труда. Причем в результате экспериментов было выявлено, что они перенимают не только язык, но и особенность мышления разных культур. Например, Германии человек со знанием английского и немецкого большое внимание в разговоре уделял целям, а в Великобритании — действиям.

«Да, в детстве мозг работает на полную мощность, но разделить ее на два языка — это как одновременно получать два высших образования. Можно, но из-за ограниченности ресурсов человек не может полноценно уделить внимание ни тому, ни другому направлению. Он ни там, ни здесь не является профессионалом. При этом исправлять дефекты после такого обучения в старшем возрасте гораздо дольше и сложнее», — заключил Ягодкин.

При изучении нового языка важно, чтобы у ребенка было искреннее желание и эмоциональная связь. Положительные ассоциации помогут выстроить мультфильмы и фильмы для его уровня знаний, а также детские песни на иностранном языке.