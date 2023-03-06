Что подарить маме на 8 Марта, если она говорит: «Ничего не нужно»

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 49

С приближением 8 Марта мужчины лихорадочно бегают по магазинам в поисках подарка для любимых женщин. И самый главный вопрос: какой сюрприз сделать маме, особенно если она отказывается праздновать?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

8 Марта совсем скоро, поэтому самое время задуматься над подарками для самых любимых женщин — наших мам! Выбрать подарок для них не так уж и просто, особенно когда пытаешься спросить напрямую, часто натыкаешься на ответ: «Ничего не нужно, у меня все и так есть».

Специально для Пятого канала блогер Лера Изумруд подготовила подборку подарков, которые точно осчастливят мам.

Лера Изумруд
Блогер

Парфюм, набор косметики, конфеты и цветы — это, конечно, отличные и наиболее частые подарки женщинам, однако есть и другие интересные варианты.

Внимание и забота

Мамы никогда не признаются, что им не хватает внимания. Они ведь понимают: у взрослых детей уже свои интересы, работа и планы. Но в глубине душе они, конечно, ждут звонка и встречи за семейным ужином. 8 Марта — отличный повод, чтобы лишний раз напомнить мамам, как сильно их любят и ценят. День можно провести дома за душевными разговорами и просмотром альбомов. Отличной идеей будет отправиться вместе в театр или на музыкальный концерт, а завершить день походом в ресторан. В любом случае главное — не столько материальные подарки, сколько яркие впечатления.

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Вкусный завтрак

Начать радовать мам, тещ, свекровей, сестер и дочерей можно уже с самого утра. Встаньте пораньше, чтобы приготовить завтрак до того, как они проснутся. Женщинам приятно радовать мужчин кулинарными изысками, но не менее приятно, когда это иногда делают для них самих. Достаточно поставить тарелку фруктов, сладости и ароматный чай.

Если же хочется порадовать на 8 Марта чем-то оригинальным, то можно заказать какое-нибудь экзотическое меню из ресторана. Не менее важно в таком случае создать соответствующую атмосферу: поставить на накрытый скатертью стол свежие цветы и разложить аккуратно столовые приборы. Такой антураж точно не оставит никого равнодушным.

Букет любимых цветов

Даже если мамы смущаются и противятся всякого рода сюрпризам, букет цветов в любом случае их обрадует и растрогает. Кому-то нравятся тюльпаны, кому-то — герберы, а кому-то — розы. Главное, чтобы это были именно их любимые цветы. При этом лучше заранее продумать теплые слова и, конечно, вспомнить приятные моменты прошлого.

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Сертификат в салон красоты или путевку

Мамы часто устают на работе и нередко жалуются на боли в спине и ногах. Поэтому вместо уже привычных наборов косметики и парфюма будет лучше подарить на 8 Марта сертификат на массаж или в спортивный зал. Можно записать ее в спа-салон на бьюти-процедуру, подарить путевку на море или отдых в санатории.

Поскольку «рецепта» идеального подарка не существует, важно просто 8 Марта напомнить мамам, как сильно их любят. Главное — это внимание.

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