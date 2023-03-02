Одним букетом не обойтись: что подарить женщине на 8 марта по знаку зодиака

Весна начинается с самого красивого и нежного праздника — Международного женского дня. Выбор подарка для девушки, мамы, подруги, коллеги всегда сопряжен со множеством трудностей.

Многие мужчины не уверены во вкусах второй половинки. Помочь определиться с сюрпризом способен гороскоп. Именно знак зодиака определяет многие внутренние характеристики человека, поэтому выбранный таким образом презент точно придется женщине по душе.

Подарки для Овнов на 8 марта 2023

Женщины-Овны славятся своей энергичностью и невероятной активностью. Они не могут усидеть на месте. Таких девушек все время тянет на приключения. Рожденные под покровительством стихии огня точно не простят, если избранник преподнесет им что-то для дома. Обида и гнев могут быть настолько сильными, что представительницы знака зодиака даже способны пойти на отчаянный шаг и разорвать отношения.

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Порадует жизнелюбивых женщин возможность активно отдохнуть. Лучше всего отправиться вместе с девушкой-Овном на картинг, пейнтбол или посетить аквапарк.

Если нет времени на совместные вылазки, лучше остановить свой выбор на украшениях или гаджетах. Вовсе не обязательно выбирать что-то дорогое, можно остановиться на красивой и сделанной со вкусом вещи. При этом надо преподносить подарок, связанный с любимыми занятиями второй половинки. Например, презентовать умные часы или фитнес-браслет.

Также Овны по гороскопу очень любят следить за собой, потому набор косметики от качественного бренда им точно не помешает. Если узнать любимую компанию сложно, то можно подарить сертификат на поход в магазин.

Лучшим дополнением к презенту станет букет. Для женщин-Овнов лучше выбрать цветы ярких и насыщенных оттенков. Больше всего рожденные под этим знаком зодиака ценят красные, желтые и оранжевые розы. Нежелательно дамам-Овнам дарить ромашки, георгины и астры. Эти цветы их точно не впечатлят.

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Подарки для Тельцов на 8 марта 2023

Женщины-Тельцы делятся на два типа: одни заранее говорят, что хотят, а другие на вопрос о подарке отвечают, что у них все есть. Если подсказок от представительницы знака зодиака не поступает, то не надо отчаиваться.

Важно помнить, что дамы, рожденные под властью стихии земли, любят качественные вещи. В связи с этим не нужно искать подарок для них в масс-маркетах и на распродажах. Избранница может надолго запомнить плохой подарок. И хоть сначала не покажет расстройственных чувств, потом не раз будет напоминать о неудачном презенте.

Таким женщинам по гороскопу лучше дарить что-то, что связано с созданием уюта в доме, так как Тельцы очень ответственно подходят к этому вопросу. Вазы, пледы, подушки, свечи, картины — все это может понравиться земному знаку зодиака, но о соответствующем подарке следует договориться заранее, чтобы вещь идеально вписалась в интерьер их дома.

Легче всего угодить девушкам-Тельцам, если вручить им шоколад ручной работы или приготовить романтический ужин. При этом нельзя забывать о цветах. Рожденные под властью стихии земли любят все, что связано с растениями. Лучше выбрать букет белого или розового оттенков, составленного из полевых цветов. Также можно преподнести фиалки в горшке. Как правило, женщины-Тельцы по гороскопу любят заботиться о комнатных растениях. Но следует воздержаться от того, чтобы вручить тюльпаны, орхидеи и каллы.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Тельцов читайте тут >>

Подарки для Близнецов на 8 марта 2023

Женщинам-Близнецам как воздух нужны яркие эмоции и свежие впечатления, поэтому легким на подъем дамам стоит презентовать билеты на концерт или в театр. Также они будут очень рады, если им устроят романтическую поездку за город.

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Представительницы воздушного знака зодиака любят менять образы, исходя из этого, порадовать дам-Близнецов можно необычными украшениями и аксессуарами или предметами одежды. Если определиться с выбором трудно, то можно устроить возлюбленной день шоппинга, чтобы она смогла выбрать то, что ей идеально подойдет.

Но у девушек-Близнецов есть один недостаток: они отличаются тем, что не всегда способны сосредоточиться сразу на одной вещи, поэтому постоянно распыляются на несколько занятий. Чтобы облегчить их повседневные дела, можно преподнести: органайзер для косметики, записную книжку для умных мыслей, массажер, трафарет для стрелок или вспышку для селфи.

Рожденным под властью стихии воздуха не обязательно, сколько будет стоить подарок, главное, чтобы любимый человек оказал им внимание. Обрадовать девушку, исходя из гороскопа, способен даже простой букет. Женщины-Близнецы любят абсолютно все растения. Но цветы в горшках дарить не следует. Такие дамы постоянно находятся в движении, потому постоянно будут забывать поливать растение.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Близнецов читайте тут >>

Подарки Ракам на 8 марта 2023

Раки особо ценят, когда им дарят вещи, сделанные своими руками, так как в них содержится частичка души дарителя. Такой презент они станут хранить очень долго. Можно создать изделие не самому, а заказать кружку с фотографией или футболку с любимой цитатой избранницы. Растрогать сентиментальных представительниц знака зодиака способно и специально для них придуманная песня или стихотворение.

Если таланта к сочинительству и рукоделию нет, то нужно постараться подобрать что-то особенное. Вероятно, женщины-Раки сигнализировали о желаемом подарке, просто их намеки были слишком тонки. Следует перечитать переписку. Если указаний на идеальный подарок понять не удалось, то стоит остановиться на аксессуарах и украшениях.

Не так важна стоимость подарка, главное, чтобы он был сделан с душой. Чтобы наверняка покорить сердце девушки-Рака, можно даже просто вручить букет ее любимых цветов. Рожденные под властью стихии воды, как утверждается в гороскопе, обожают ромашки, розы, лилии, хризантемы, пионы и астры.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Раков читайте тут >>

Подарки Львам на 8 марта 2023

Женщины-Львы постоянно хотят быть на виду. Им важны роскошь и престиж, поэтому и подарок должен быть соответствующим.

Такие дамы любят статусные вещи и сильно обидятся, если избранник подарит им какую-то безделушку. Львицам важно, чтобы подарок подчеркивал их красоту и изящество. Самым удачным подарком станет золотое украшение, набор дорогой косметики или дизайнерское платье.

Избранник может также позаботиться о здоровье своей пылкой спутницы и подарить ей день, посвященный заботе о себе. Стоит подумать над тем, чтобы вручить сертификат в салон красоты, на СПА-процедуры или массаж.

Букет для женщины тоже следует тщательно выбирать. Львицы, как утверждает гороскоп, оценят, если им вручат флористические композиции, корзины с цветами или охапку из 101 розы. Лучше выбирать растения ярких и насыщенных оттенков: алого, темно-розового, ярко-оранжевого или солнечно-желтого.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Львов читайте тут >>

Подарки Девам на 8 марта 2023

Судя по гороскопу, Женщинам-Девам очень сложно угодить. Мужчине придется проявить фантазию, чтобы добиться расположения второй половинки. Заранее о подарки они никогда не скажут, а будут надеяться, что избранник сам догадается о желаемой вещи.

Представительницы этого знака зодиака любят оригинальные подарки. Мужчине, находящемуся рядом с такой особой, жизненно необходимо обладать фантазией. Скучный презент Девы вряд ли оценят, а вот дарителя сразу внесут в список самых бесперспективных ухажеров.

Рожденные под властью стихии земли любят все, что способно украсить их дом и создать уютную атмосферу. Хорошим подарком по гороскопу для них станут постельное белье (лучше из шелка или кашемира), гаджеты для здорового образа жизни, набор чая или минималистичные украшения.

Девы ценят любовь и заботу, с которыми им преподносят презенты, поэтому они оценят, даже если мужчина подарит им чековую книжку желаний.

К своему подарку можно добавить букет из кустовых роз, лилий, хризантем и пионов. Но ни в коем случае Девам нельзя дарить тигровые лилии и гладиолусы. Эти цветы им вряд ли понравятся.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Дев читайте тут >>

Подарки Весам на 8 марта 2023







Женщины-Весы часто живут по принципу «Мой дом — моя крепость», поэтому в качестве подарка можно выбрать что-то для дома. Но гороскоп предостерегает: ни в коем случае нельзя преподносить фартук или точилку для ножей, потому что этот презент обидит представительниц знака зодиака до глубины души.

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Вот от чего такая девушка никогда не откажется, так это от красивого комплекта постельного белья, аромамасел и мелочей, создающих домашний уют.

Весы — это приветливые и дружелюбные девушки, которые обладают сильным характером. Единственное, с чем им трудно справиться, так это с выбором, в связи с этим не стоит дарить им сертификаты на поход в магазин. Они обязательно накупят множество ненужных мелочей, но самое главное так и не приобретут.

Рожденным под покровительством воздушной стихии, исходя из гороскопа, важно чувствовать, что любимый человек всегда рядом, поэтому в качестве подарка можно выбрать совместный досуг: поход на кулинарные курсы, конную прогулку, билеты на выставку. Стоит также побаловать женщину украшением в классическом изысканном стиле.

Если избранник желает преподнести девушке цветы, то лучше всего выбирать розы, гортензии, хризантемы или орхидеи. Лучше воздержаться от покупки ирисов и гербер.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Весов читайте тут >>

Подарки Скорпионам на 8 марта 2023

Согласно гороскопу, женщины-Скорпионы очень любят подарки, но оценят не все, что им преподнесут. Чтобы угодить представительницам знака зодиака, лучше выбирать презенты, связанные с их увлечениями, но в этом вопросе нужно тщательно продумать покупку, так как спортинвентарь, абонемент в фитнес-зал или набор кастрюль будет расценен как оскорбление.

Стоит дарить женщине-Скорпиону по гороскопу то, что подчеркнет ее красоту, женственность и сексуальность: комплект нижнего белья, набор масел для массажа или брендовую бижутерию.

Нужно удивлять рожденных под властью стихии воды. Следует подумать, что оставит в ее памяти приятные воспоминания на долгие годы. Возможно, надо подыскать роман с подписью любимого автора, платье от известного дизайнера, набор шоколадных конфет ручной работы, романтический уик-энд за городом или квест по значимым для пары местам.

Отличным дополнением к основному подарку, согласно гороскопу, станет букет яркой цветовой гаммы. Лучше составить его из роз, орхидей и хризантем. Без внимания Скорпионы оставят мимозу, гладиолусы, гвоздики и георгины.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Скорпионов читайте тут >>

Подарки Стрельцам на 8 марта 2023

Подарки для женщин-Стрельцов должны быть яркими и запоминающимися. Представительницы этого знака зодиака обладают прекрасным чувством юмора, поэтому веселый сюрприз станет для них идеальным презентом.

Также дамы, рожденные под покровительством огненной стихии, обожают активный отдых и приключения. Они оценят, если им преподнесут приспособления для туризма и отдыха или организуют квест со множеством маленьких подарков.

Женщины-Стрельцы уважают в партнере заботу и внимание к мелочам. Согласно гороскопу, они будут рады, если им преподнесут новые туфли, модное платье, беспроводные наушники или сертификат на совместную фотосессию.

Активность и позитив заставляют женщин-Стрельцов постоянно двигаться дальше и развиваться. Дамы оценят, если мужчина преподнесет ей сертификат на прохождение каких-либо курсов по интересам. Стоит вспомнить, о чем когда-то мечтала вторая половинка. Возможно, она хотела научиться играть на музыкальных инструментах, пройти программу по нейропрограммированию, заняться танцами или узнать, как правильно продвигать странички в социальных сетях.

Придать сюрпризу романтичности поможет яркий букет. Желательно выбирать тонкие и удлиненные соцветия. Лучше всего преподносить розы, пионы, гладиолусы и георгины. Не нужно останавливаться на ромашках, нарциссах, тюльпанах.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Стрельцов читайте тут >>

Подарки Козерогам на 8 марта 2023







Внешне женщины-Козероги могут показаться холодными и чересчур правильными, но на самом деле внутри они довольно романтичные натуры и обожают яркие сюрпризы. Но в этом случае важно не переборщить. Представительницы этого знака зодиака не любят экстремальные занятия, поэтому сертификат на прыжок с парашютом или полет в аэротрубе они вряд ли оценят.

Женщины-Козероги по гороскопу славятся своей практичностью и продуманностью. Им понравится, если избранник преподнесет им часы, кожаный кошелек, дамскую сумку или ювелирное украшение. Также можно подарить им возможность расслабиться, например, отправить на процедуры в соляную пещеру или преподнести сертификат на занятия йогой.

Если идей для подарка нет, то стоит подумать о самом простом — вручить деньги. Девушки это оценят, потому что они уже знают, что им нужно для комфортной жизни и уже присмотрели, где дешевле приобрести эту вещь.

Из цветов женщины-Козероги предпочитают гвоздики, георгины, тюльпаны, гиацинты и лилии.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Козерогов читайте тут >>

Подарки Водолеям на 8 марта 2023







Это самые интересные и необычные девушки, если судить по гороскопу. Женщины-Водолеи очень любят все, что связано с психологией и мистикой, поэтому можно подарить книгу по саморазвитию или эзотерике. Также стоит рассмотреть в качестве подарка сертификат на прохождение курса по рукоделию или личностному росту.

Обычно представительницы воздушного знаков зодиака любят, чтобы в каждом подарке скрывалась изюминка, потому следует рассмотреть оригинальные ювелирные украшения, фотоаппарат моментальной печати или забавные носки. Если подобные презенты кажутся банальными, то в компании с такой дамой можно отправиться на турбазу или просто отдохнуть на даче.

Чтобы создать настроение, возлюбленной стоит преподнести букет мимоз, тюльпанов, ромашек, ландышей и гиацинтов. Важно обратить внимание на необычные композиции или оттенки. Девушка-Водолей придет в восторг, если ей преподнесут букет из голубых роз.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Водолеев читайте тут >>

Подарки Рыбам на 8 марта 2023

Отличительными особенностями женщин-Рыб являются сентиментальность и грациозность. Им нравится ухаживать за собой, поэтому смело можно вручать им декоративную косметику, украшения (особое внимание стоит уделить аксессуарам с лунным камнем), духи.

Рожденные под покровительством стихии воды любят создавать уют в доме, исходя из этого, им понравятся презентованный ночник, предметы для декора ванны, плед и картина. Если есть достаточно времени, то можно смастерить подарок своими руками или подарить совместный поход на мастер-класс, например, по флористике или дизайну.

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Согласно гороскопу, женщины-Рыбы придают особое внимание тактильным ощущениям, поэтому в качестве подарка стоит рассмотреть какой-либо предмет одежды. Наилучшим презентом для них станет вязаный свитер, шапка или перчатки.

Подарок можно дополнить букетом. Представительницам знака зодиака точно понравятся пионы и лилии, а вот герберы, гвоздики и тюльпаны не произведут на женщин-Рыб особого впечатления.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Рыб читайте тут >>

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