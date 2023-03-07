Жене или любовнице: как мужчины на самом деле выбирают цветы на 8 Марта

Выбор цветов на 8 Марта зависит от множества факторов, однако далеко не всегда роскошный букет свидетельствует о глубине чувств.

Цветы — самый ожидаемый подарок для женщин на 8 Марта. Это можно заметить по тому, сколько девушек хвастается размерами букетов и пестротой бутонов в своих соцсетях. При этом некоторые уверены, что каждый вид цветка имеет свой чуть ли не мистический смысл. По подарку девушки пытаются разгадать, насколько сильные чувства испытывает к ней ее возлюбленный.

Правда ли, что цвет лепестков и количество соцветий неосознанно выдают отношение мужчины к женщине или все это заблуждение? Чем в действительности обоснован выбор цветовой палитры у мужчин, когда они приобретают цветы своим любимым женщинам? Что значит количество цветов и их оттенок?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила клинический психолог Майя Медведева.

По какому принципу мужчины выбирают цветы в подарок на 8 Марта

Как ни удивительно, но в действительности выбор букета для мужчины не является осознанным. По мнению эксперта, подарком они скорее выражают чувства, нежели придают этому скрытый смысл.

«Мужчины не придают такого значения цветам, как это делают женщины. У них все значительно проще. Все зависит от чувств мужчины по отношению к избраннице. Причем я бы не сказала, что он делает это осознанно», — уверена психолог Медведева.

Тем не менее, в древности язык цветов был очень популярен. Таким способом влюбленные могли выражать чувства, демонстрировать которые они не могли на публике. Каждое соцветие, количество лепестков и их окрас имело значение, поскольку по сути это было зашифрованное сообщение. Несмотря на то, что эти традиции ушли в прошлое, до сих пор многие девушки внимательно оценивают подаренные букеты.

Кому на 8 Марта дарят красные розы

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Алые розы являются самым классическим букетом в подарок женщине. Издавна красный цвет принято ассоциировать с кровью, агрессией и опасностью. Именно поэтому этот яркий оттенок используется в предупреждающих дорожных знаках.

На деле же красные розы символизируют страсть и указывают на стабильные и длительные отношения. По этой причине их чаще всего дарят супругам, матерям и дочерям. Как правило, такие мужчины довольно консервативны, поэтому даже если у него есть любовница, то, скорее всего, точно такой же букет он подарит и ей либо 9 марта, либо доставкой на дом.

Для кого мужчина выберет экзотические цветы

Выбор цветов во многом зависит от чувств и эмоций, которые вызывает избранница. Важно также учитывать и то, что все отношения проходят определенные этапы.

Если мужчина с девушкой находится на стадии влюбленности и пылкой страсти, от которой будто бабочки в животе, конечно, он захочет ее поразить. Такие пары обычно постоянно переписываются, висят на телефоне, встречаются и буквально не отходят друг от друга.

В таком состоянии мужчина будет тщательно выбирать букет, и скорее всего там будут экзотические цветы. Он сделает все для того, чтобы его пассия пришла в восторг и поняла, что именно он — самый лучший мужчина в ее жизни.

Что об отношениях расскажет стандартный набор цветов

Если мужчина привык дарить на каждый праздник один и тот же набор цветов, то, вероятно, отношения идут на спад или находятся в режиме стагнации, когда тишь да гладь, все спокойно.

Он уверен, что нужен и любим, поэтому не особенно заморачивается с выбором, а букет на 8 Марта вручает лишь для того, чтобы поставить галочку. Потому что «так принято».

Кому обычно дарят розовые тюльпаны

Нежно-розовые и белые цветы мужчины дарят тем, к кому испытывают нежность. Обычно их дарят дочерям. Самым подходящим вариантом считаются тюльпаны, ромашки или герберы.

Что об отношениях расскажут гвоздики и ирисы

А вот старшему поколению мужчины чаще всего в подарок дарят цветы ярких оттенков, например, фиолетовые ирисы, синие розы или красные гвоздики. Как правило, такие букеты вручают матерям, бабушкам или тещам.

С точки зрения психологии этот выбор обусловлен сильными и зачастую противоречивыми чувствами по отношению к возрастным дамам. С одной стороны, мужчина может испытывать благодарность к матери, а с другой — недовольство и обиду за какие-то моменты в прошлом. Аналогичные чувства у него могут быть по отношению к теще, с которыми не всегда складываются простые отношения.

Чем обусловлен «странный» выбор цветов

Часто бывает, что на 8 Марта ожидания женщины от подарка не оправдываются, из-за чего ее начинают терзать сомнения. По мнению психолога, в каждом конкретном случае могут быть свои причины. Например, женщина, надевшаяся получить роскошный букет, будет разочарована парой гвоздик.

Иногда действительно бывает, что чувства угасли, особенно если это замужняя пара, которая долго живет вместе, платит ипотеку и растит детей. В этом случае важно вернуть искорку в отношения и поработать над тем, чтобы в общении было поменьше рутины, негатива и бытовых проблем.

Другое дело — если подарок подарил молодой человек. В этом случае его выбор с большой вероятностью ограничен бюджетом. Возможно даже, что купил он эти цветы чуть ли не на последние деньги или же, как вариант, просто потратил их на что-то другое — подвеску или ужин в ресторане.

Если же в материальном плане все в порядке, то, возможно, на выбор букета повлияли установки, принятые в семье. Так, гвоздики могут быть любимыми цветами его мамы, поэтому он автоматически решил, что эти цветы — лучшие. А не потому, что он считает, будто девушка недостойна роскошного букета из 99 роз.

И все-таки, считает психолог, судить только по цветам об отношении мужчины довольно наивно. Каждая пара уникальна, поэтому выбор букета — не самый надежный индикатор чувств. Если же подарок вызывает сомнения и наводит на неприятные мысли, то здесь важно спросить себя, что именно на самом деле является источником беспокойства. Вероятно, он совершенно не связан с цветами. В любом случае, это повод обсудить все спорные моменты.