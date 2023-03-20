Одного поля ягоды: как рэперы Гуф и Джиган провинились перед женами

Рэпер Гуф попал в очередной скандал. Что стало причиной размолвки исполнителя с женой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Рэпер Гуф (Алексей Долматов. — Прим. ред.) довел жену до истерики, отобрал документы на ребенка и удерживал семью на вилле в Таиланде. Что происходит с музыкантом? Он снова начал употреблять запрещенные вещества или у него в очередной раз обострилось психическое расстройство? Зачем артист потребовал вызвать ему бригаду медиков? И почему сразу у двух российских рэперов случился громкий разлад с женами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Уже неделю поклонники следят за драмой в семье известного рэпера Гуфа. Сначала музыкант публично назвал бывшую жену Айзу главной женщиной после матери. Затем пригрозил разводом и лишением всего имущества новой супруге Юлии Королевой, которая недавно родила ему ребенка.

«Моя, надеюсь, не последняя жена, спасибо тебе большое, конечно, за очередной жизненный урок», — заявил рэпер.

А уже на следующий день 43-летний Гуф опубликовал шокирующее видео ссоры с женой. Юлия Королева умоляла рэпера отдать ей паспорт и документы на дочь, чтобы вернуться из Таиланда, куда семья переехала жить на зиму, обратно в Москву.

«Паспорта твои у меня, пока ты мне всю правду не расскажешь», — сказал музыкант в сторис.

«Отдай паспорта нам, хватит, ****, издеваться. Я вызову копов *****, тебя в обезьянник закроют!» — ответила Королева.

Музыкант унижал и оскорблял супругу в прямом эфире. Юлия на камеру заявила, что неадекватное состояние мужа — последствия приема запрещенных веществ.

«Из тебя все соки выжала твоя наркота, которую ты нюхаешь…» — убеждена жена Гуфа.

Позже певец предстал в одном белье и потребовал вызвать ему бригаду медиков.

«У меня, короче, *****, подкашиваются ноги, *****. И мне кажется, я умираю, отвечаю! Скорую быстрее дайте сюда», — попросил исполнитель.

Друзья и поклонники бьют тревогу. Они уверены: рэпер снова нуждается в лечении, ведь он уже не раз оказывался в рехабе. Из-за наркотической зависимости исполнитель развелся с первой супругой Айзой Анохиной, получил условный срок за хранение запрещенных веществ, отсидел шесть месяцев в Бутырке и пожизненно лишился права садиться за руль.

«Очень длительный стаж употребления, периодически возникающие срывы. Нельзя исключить и сам факт, что это передозировка каких-то психоактивных веществ», — допустил психиатр-нарколог Василий Шуров.

Известно, что девушке удалось все-таки улететь в Россию. Она опубликовала фото из больницы, где лежит под капельницей. И поблагодарила за поддержку.

«Это страшное дело — жить с наркоманом или алкоголиком. Это, во-первых, манипулятор, он будет все время давить на жалость: „Я умираю“. Это просто чистый ад. Но в то же время объективно надо признать, что Юля знала эту историю. Она знала, как он с Айзой поступил», — высказалась телеведущая Дана Борисова.

Уже в Москве Королева заявила: во всем случившемся виновата мать Гуфа. Якобы женщина все время настраивала сына против жены и расшатывала ему психику.

«Эта женщина просто вгоняла его в паранойю: „Ее тебе подсунули!“; „Она хочет заполучить твои богатства“; „У нее нет родителей!“; „Тина — не твой ребенок“; „Гони ее к черту!“», — разоткровенничалась супруга артиста.

По словам Юлии, после очередного звонка матери рэпер сорвался. Помимо приема наркотиков, Гуф страдает от психических расстройств, о чем он сам неоднократно рассказывал.

«У меня маниакально-депрессивный психоз и вялотекущая шизофрения. Я лежал в таких „дурках“, где ничего не объясняют. Сначала кладут в самую буйную палату, привязывают к кровати, закалывают. Я приезжал на пике своих „состояний“», — заявил Долматов.

«И биполярно-аффективное расстройство, и шизофрения протекают в два этапа. Есть период ремиссии, когда человек выглядит и ведет себя более-менее адекватно. Есть период обострения, когда может присутствовать и бред, и гипервозбуждение», — объяснил врач Шуров.

Сам артист до сих пор находится в Таиланде. К нему вылетела сестра, чтобы забрать его в Россию и, вероятно, поместить в реабилитационный центр.

«Совпало много фактов. Он стал употреблять наркотические вещества, плюс появился Алик — это его вторая натура, которая появляется во время приступов шизофрении. И там, конечно, начался какой-то кошмар», — рассказала Дана Борисова.

В скандал угодил и коллега Гуфа — рэпер Джиган. СМИ пишут: сразу после семейного отпуска исполнитель отправился не домой, а в психиатрическую клинику. Впрочем, это уже не первое лечение певца в рехабе. Три года назад он так бурно отметил рождение сына, что ему потребовалась помощь наркологов. Музыкант в прямом эфире сбрил брови, оскорблял поклонников. В этот раз публика увидела только последствия конфликта с женой.

«Первый раз, когда это было после Майами, она простила. Тем не менее я думаю, что каждый человек должен быть счастливым. И лучше быть десять раз счастливой, чем вот так мучиться», — высказалась певица Настя Крайнова.

Рэпер прошел лечение и сейчас вымаливает прощение у супруги, постоянно публикуя признания ей в любви. Многие уверены: от развода с Джиганом Оксана Самойлова ничего не потеряет. Она давно зарабатывает больше мужа. СМИ пишут: только за последний год ее доход составил почти миллиард рублей.

«У него не такой популярный аккаунт, он не такой востребованный артист, как она. Я считаю: ей за него держаться уж точно не стоит», — уверена светский журналист Александра Кошкина.

А вот Юлии Королевой придется туго. Она находится в декрете. За их недолгий брак певец не приобрел совместного имущества. Максимум, что может получить супруга Гуфа при разводе, — это алименты. Однако у рэпера есть еще один ребенок от брака с Анохиной. По ее словам, исполнитель не очень щедр с наследником.