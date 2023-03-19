Жена Гуфа заявила, что знает своих «настоящих врагов». Айза резко ответила на обвинения

Скандал с участием рэпера и его жен продолжается больше недели. И с каждым витком становится все интереснее.

Жена российского рэпера Гуфа Юлия Королева сообщила, что теперь знает своих «настоящих врагов» в лицо. Бывшая супруга исполнителя Айза-Лилуна Ай в ответ призвала ее не сваливать вину. Заочный диалог состоялся в сети.

«Я впервые узнала, что у меня есть настоящие враги. Мне их в прямом смысле показали. Вдаваться в подробности не буду, но, представляете, есть люди, которые желают мне испытать все беды этой жизни. Просто за то, что я существую. <…> Но я предполагала, что так может мыть, связывая свою жизнь с тем человеком, который в моем сердце», — написала Юлия в своем Telegram-канале.

Многие решили, что под одним из своих «врагов» Королева имеет в виду бывшую жену Гуфа. Поклонники поспешили спросить Айзу в соцсетях, как она может это прокомментировать.

«Я не знаю, что она пишет, но я точно не враг. Да и нет никаких врагов, к сожалению. Свалить не на кого… Увы и ах», — ответила на вопрос Айза подписчицы в личном блоге.

Ссора Гуфа с Юлией Королевой

Очередной скандал с участием Гуфа произошел в начале марта. Началось с того, что он поздравил с 8 Марта свою маму Елену и бывшую жену Айзу, назвав последнюю «своей женщиной». Вместо поздравления нынешней жены рэпер опубликовал странное видео: выразил надежду, что Юлия не станет его последней супругой, и поблагодарил за жизненный урок.

Затем Гуф вышел в прямой эфир в неадекватном состоянии. Во время трансляции он выяснял отношения с Королевой на вилле в Таиланде, снимал рыдания жены и отбирал у нее паспорт — чтобы та не смогла уехать от него в Москву с десятимесячной дочкой Тиной. Под занавес рэпер заявил, что умирает от аллергии на алкоголь, и потребовал вызвать ему скорую помощь.

Вместо врачей в Таиланд прилетела сестра рэпера Ольга. Она отобрала у Гуфа телефон и организовала тому медицинскую помощь. Сейчас музыкант приходит в себя, а Королева тем временем благополучно улетела с ребенком в Москву.

Уже в российской столице Юлия принялась искать виноватых в произошедшем скандале. Их она нашла в лице матери Гуфа. Девушка обвинила Елену в настраивании сына против нее и вызове у него паранойи. В этом Королеву поддержала Айза — она назвала Елену «больным человеком» и обвинила в потакании зависимостям Гуфа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юрист и журналист Екатерина Гордон призвала органы опеки обратить внимание на семью Гуфа.