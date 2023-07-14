Пушечное сало: можно ли не переплачивать за защиту кузова автомобиля от ржавчины

Колесные арки и пороги машины больше всего страдают от воздействия агрессивной уличной среды. Замена проржавевших элементов кузова автомобиля встанет владельцу в копеечку. Избежать лишних затрат можно, если вовремя обрабатывать металлические детали специальным составом.

«Антикоррозийные покрытия на автомобилях используются для того, чтобы защитить кузов от воздействия внешней среды», — объяснил автомеханик Павел Потемкин.

Как защитить арки и пороги машины от песка, воды и реагентов? Стоит ли тратить деньги на дорогую автохимию или подойдет и копеечное пушечное сало? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое пушечное сало

Читайте также Не дай себя обмануть: как проверить подержанную машину перед покупкой

Пушечное сало — это одно из самых известных средств в борьбе с коррозией. Его давно используют владельцы машин. В классическом варианте оно состоит из нефтяного масла и загустителя. В советское время его состав не менялся десятилетиями. Сейчас все изменилось. Производители предлагают средства с разным содержимым, что влияет на цену.

Чтобы узнать, по каким параметрам можно выявить качественный товар, провели эксперимент. В рамках исследования были протестированы сразу три средства: за 200, 400 и 700 рублей. Эксперт отметил, что у самого дорогого из них состав внушительнее (органический растворитель, индустриальное масло, пропан, бутан, воск синтетический и ингибитор коррозии), чем у обычных.

Проверка купленного пушечного сала производилась с помощью ржавых стальных пластин. Перед началом работ металл тщательно зачистили и обезжирили. Это нужно делать и в реальной ситуации, чтобы убрать с кузова машины агрессивные вещества, например, соль, которая откладывается небольшой пленкой зимой и играет против антикоррозийных средств.

Как правильно наносить пушечное сало

Три пластины обработали защитными средствами, а еще одну оставили в неизменном виде в качестве контрольного образца.

«Четвертая пластина после зачистки и обезжиривания ничем не была покрыта для того, чтобы мы понимали, к чему приводит использование голого металла в экстремальных условиях», — уточнил эксперт.

Классическое пушечное сало — это очень густая смазка. Перед использованием ее нужно разогреть до жидкого состояния. Лучше всего сделать это при помощи водяной бани. После этого смазку можно наносить кисточкой на рабочую поверхность.

Дорогое средство представляло из себя аэрозоль, поэтому с ним так возиться не пришлось. Потребовалось лишь встряхнуть баллон и распылить на заготовку.

Все три образца нанесли в два слоя с разницей в 30 минут согласно рекомендациям производителей. Затем составу дали целых 48 часов, чтобы высохнуть, что вдвое больше рекомендованного срока.

Какое пушечное сало лучше защищает машину от ржавчины

Пластины погрузили в контейнеры со специальной смесью, которая содержала разрушающие кузов машины элементы — соль, песок и воду. В агрессивной среде пластины провели ровно месяц.

Читайте также Лайфхак: Какие лампы выбрать для автомобиля

Сначала результат оценили на контрольном образце, который ничем не обрабатывали. Он целиком покрылся ржавчиной. С остальных деталей сначала шпателем сняли слой пушечного сала, чтобы проверить, насколько пострадал металл.

Дешевое средство справилось с задачей. Новых очагов коррозии на тестируемом образце не обнаружили. Пластина выглядит так же, как и в начале эксперимента. Пушечное сало подороже тоже показало себя с лучшей стороны.

«Эта пластина покрыта у нас составом из среднего ценового сегмента. Здесь абсолютно такой же эффект. Следов свежей ржавчины мы не видим», — заявил специалист.

Последним оставалось проверить результат работы самого дорогого образца. На металле появились следы свежей ржавчины, то есть состав был разъеден солью и началась реакция на поверхности металла. После обработки пластины пушечным салом за 700 рублей она выглядела почти такой же, как и контрольный образец.

Эксперт предполагает: в состав спрея производитель добавил растворитель и тем самым разбавил антикоррозийное средство, которое необходимо для защиты машины от внешних повреждений. Из-за этого пушечное сало стало не таким эффективным.

Выходит, переплачивать за модный аэрозоль нет смысла. Лучше выбирать классический состав. Причем подойдет даже самый дешевый вариант. Оно надежно защитит поверхность машины от ржавчины.