Не дай себя обмануть: как проверить подержанную машину перед покупкой

Многие подержанные автомобили скрывают серьезные дефекты, выявить которые во время визуального осмотра невозможно. В таких ситуациях стоит прибегнуть к помощи специальных приборов.

Нередко будущий владелец и не догадывается, что покупает автомобиль после ремонта кузова. Автомастера умело маскируют дефекты даже после серьезных ДТП. Заметить следы их работы под толстым слоем шпаклевки и краски практически невозможно.

Как самостоятельно проверить подержанную машину перед покупкой? Поможет ли толщиномер найти следы капитального ремонта? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как проверить машину на последствия ДТП

Автомеханик Алексей Соколов уверяет: побывало ли транспортное средство в ДТП, узнать можно еще до покупки. Для этого понадобится специальный девайс.

«Толщиномер — это прибор, который измеряет лакокрасочное покрытие на покупаемом автомобиле. На любой машине существует разная толщина лакокрасочного покрытия, средняя — 100-150 микрон», — объяснил эксперт.

Но устройство может показать и другие значения:

150 — 300 мкм — автомобиль, скорее всего, перекрашивали.

300 — 400 мкм — ремонт серьезного скола и царапины.

400 — 1000 мкм — слой грунтовки или шпаклевки под краской транспортного средства. Таким образом выравнивают вмятины на кузове.

более 1000 мкм — признак сложного кузовного ремонта. Машина наверняка побывала в серьезном ДТП.

«Если что-то несущее, условно говоря, при ДТП ушла стойка и ее тянули, не дай бог резали и шпаклевали. Я думаю, что есть смысл от такой машины отказаться», — привел пример автомеханик.

Как выбрать качественный толщиномер для авто

Толщиномеры продают в любом автомагазине, но цены на эти приборы бывают разные. Чем же дешевые устройства отличаются от дорогих и можно ли им вообще доверять, стоит выяснить на практике.

В эксперименте участвуют сразу четыре образца: за тысячу двести, две тысячи семьсот, пять с половиной и восемь тысяч рублей.

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У дорогих толщиномеров есть подсветка экрана. Эта опция пригодится, если придется исследовать труднодоступные места автомобиля. Но перед работой любой прибор нужно откалибровать. Иначе он может показать неправильные значения. Для этого в комплекте идут специальные пластины: стальная, алюминиевая и пластиковая. На голом металле устройство должно показывать ноль. А пластиковая служит эталоном, имитируя слой краски конкретной толщины. При этом дешевые модели отображают данные в миллиметрах, а дорогие — в микрометрах.

Конечно, для точной проверки толщиномеров нужно использовать автомобиль, особенности кузова которого заранее известны. Осмотр начинается с крыши транспортного средства.

«Крыша страдает меньше всего. Если вдруг человек красит машину просто от пескоструя, от каких-то камушков, сколов, то вероятность окраса крыши при этом достаточно мала», — уточнил специалист.

Первые три прибора показывают значения от 100 до 150 мкм на родном элементе кузова, как и должно быть. Однако самый дорогой образец по неизвестной причине выводит на дисплей всего 20-40 мкм.

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На автомобиле есть участок, который перекрашивали, а другой — шпаклевали. Бюджетный прибор их не обнаруживает, везде показывает одинаковые значения. Толщиномер за две тысячи семьсот рублей тоже не распознает перекрашенную деталь, но находит шпаклевку. Самым точным можно назвать образец за пять с половиной тысяч. Он безошибочно определяет детали, которые подверглись ремонту. Эксперт подчеркивает, что этот прибор видит все окрасы, в том числе и минимальные.

А вот самый дорогой девайс свою цену не оправдывает. Во-первых, он чересчур громоздкий. Это делает слишком сложными замеры в труднодоступных местах автомобиля.

«С помощью этого толщиномера не очень удобно будет проверить стаканы, неудобно будет подлезть к стойкам в дверных проемах», — отметил автомеханик Соколов.

Но главное, показания этого образца сильно отличаются от всех остальных. На крыше машины он занижает значения, на участках с дефектами, наоборот, заметно завышает. Специалист предполагает, что толщиномер может быть бракованным.

Итак, далеко не каждый толщиномер может распознать дефекты кузова автомобиля. Дешевые приборы лучше не брать, как и очень дорогие. Идеальный вариант — образцы средней ценовой категории. Толщиномер за пять с половиной тысяч рублей безошибочно указывает на проблемные места машины. А прибор, который обошелся почти в три тысячи рублей, хоть и не видит покрашенную деталь, но замечает следы серьезного ремонта кузова.