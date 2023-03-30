Бытовые лайфхаки: ТОП-5 способов использования металлической губки

Иван Лесюк
Иван Лесюк Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Обычная металлическая мочалка — очень востребованный среди хозяек кухонный предмет. Существует несколько нестандартных способов ее использования в хозяйстве.

Фото, видео: 5-tv.ru

Металлическую губку можно найти практически на любой кухне. Эта незаменимая вещь помогает легко отмыть застарелый жир и грязь с противней, решетки для гриля и почти любой другой посуды. Но мало кто знает, что ее можно использовать и для других целей.

В каких бытовых делах поможет обычная металлическая губка? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Наточить ножницы

Кухонная мочалка может наточить ножницы. Это довольно просто. Нужно всего лишь несколько раз попытаться ее разрезать. Лезвия снова станут острыми при контакте со стружкой из нержавеющей стали.

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Убрать ржавчину

Металлическая губка не только идеально убирает грязь, но и ржавчину. Слесарный или садовый инструмент можно легко привести в порядок с ее помощью. Для этого нужно смочить мочалку маслом и слегка потереть рабочую поверхность.

Почистить овощи

В доме нет обычной овощечистки, но хочется сэкономить время на приготовлении еды? Изделие из тонкой проволоки отлично справится с разными корнеплодами, если хорошенько поскрести их верхний слой. Всего через несколько секунд работы в руках окажутся идеально чистые овощи. К тому же не будет таких обрезков, которые остаются после кухонного ножа.

Почистить рыбу

Мочалка из металла справится не только с овощами, но и практически с любой рыбой: речной и морской. Читка улова таким образом не только довольно удобна, но и безопасна. Ведь так практически невозможно порезать руки, да и чешуя по кухне не разлетается. А это сэкономит драгоценное время на уборке.

Отмыть белую подошву

Вернуть первоначальный вид любимым кедам или кроссовкам с белой подошвой поможет все та же губка. Нужно всего лишь протереть ею грязный участок. Со своей задачей металлическое изделие справится намного быстрее, чем зубная щетка или даже многие профессиональные средства.

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