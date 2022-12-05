Как использовать фольгу: ТОП-5 лайфхаков, о которых знает не каждый

На каждой кухне есть рулон пищевой фольги. Она обычно используется для приготовления или хранения продуктов. Однако спектр ее применения в домашних условиях гораздо шире. Где еще может пригодиться металлическая «бумага» — на этот и другие вопросы ответила «Самая полезная программа».

Пищевая фольга — что это

Фольга — это тончайший металлический лист, толщиной не более 0,2 миллиметра. Он отличается достаточной пластичностью и податливостью. Для изготовления этого материала могут использоваться алюминий, сталь, олово, серебро и даже золото.

Фольга из олова называется станиоль. Она необходима для изготовления зеркал и упаковки.

Фольга из золота — это сусальное золото. Ее толщина равна 100 нанометрам.

Фольга из алюминия является наиболее распространенным видом. Она применяется в разных отраслях:

пищевой промышленности и кулинарии для упаковки, приготовления блюд,

медицине и фармацевтике для изготовления блистеров для таблеток,

строительстве для тепло- и пароизоляции,

полиграфии для тиснения.

История создания алюминиевой фольги — кто изобрел

Первой фольгой было сусальное золото. Оно известно еще со времен Древней Греции и Древнего Египта. Объясняется этот факт весьма просто: золото является самым пластичным и ковким металлом. Чтобы расплющить его в тончайший лист, много усилий не потребуется. Использовали такую фольгу для декорирования ювелирных изделий и позолоты.

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В Японии мастера ковали и растягивали кусочек золота, пока он не превращался в листик фольги. Когда листики становились совсем тоненькими, фольгу опять отбивали между слоями бумаги. Этот вид искусства называется кириканэ, что буквально означает «нарезанное золото». Он существует в Японии много веков.

Продукт из алюминия имеет весьма противоречивую историю. Прародителем его была оловянная фольга, станиоль, которую широко использовали до ХХ века. Но станиоль была токсична и имела неприятный оловянный запах, поэтому в пищевой промышленности не прижилась.

Фольга из очищенного алюминия появилась в 1903 году. Для упаковки продуктов она стала использоваться несколько позже. Есть предположения, что впервые о пищевой фольге узнали в 1911 году, благодаря швейцарцу Альфреду Гаучи. Он запатентовал материал, который приглянулся пищевым промышленникам. Сначала ее использовали для автоматической упаковки шоколада. Затем известный производитель супов и бульонов начал применять алюминиевую упаковку на своем производстве.

Уже к 30-м годам прошлого века фольга прочно вошла в обиход в Европе и США в качестве универсального средства упаковки готовой еды.

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Пять необычных способов использования фольги дома

Фольгой можно не только оборачивать остатки еды и запекать продукты. Тонкий металлический лист поможет в выполнении другой бытовой работы.

Быстрая заточка ножниц с помощью фольги

Если вдруг затупились ножницы, потребуется взять фольгу и сложить ее в несколько слоев. После этого попытайтесь разрезать алюминиевый «пласт». Пару минут таких манипуляций позволят сделать лезвия снова острыми.

Самодельная воронка из фольги

Фольга выручит, если нужно перелить жидкость из одной тары в другую, а под рукой нет воронки. Для этого кусок фольги нужно свернуть в конус и вставить в горлышко бутылки.

Губка для мытья посуды из фольги

Металлическая «бумага» может заменить и губку для мытья посуды. Достаточно скомкать кусок фольги в бесформенный комок и приступить к работе. Такая губка отлично справится с жиром и гарью. Более того, ею можно удалить даже ржавчину.

Герметичная упаковка пакетов

Мало кто знает, что с помощью фольги можно герметично запечатать полиэтиленовый пакет. Для этого потребуется положить на него кусок фольги и пройтись горячим утюгом.

Сохранение свежести фруктов

Сохранить бананы как можно дольше свежими тоже поможет фольга. Достаточно обмотать таким листом «хвостик» банановой связки. Дело в том, что в период созревания бананы вырабатывают этиленовый газ, а фольга препятствует его распространению на другие части плода.