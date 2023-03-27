Домработница обокрала Наталью Фатееву: почему актрисе не везет с помощниками

Знакомые Натальи Фатеевой говорят, что актриса часто меняет сиделок. Почему она не может ужиться с окружающими, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Тяжелобольную Наталью Фатееву обокрала домработница. Эта новость облетела ведущие российские СМИ. Удалось ли задержать злоумышленницу? Почему звезда советского кино не может самостоятельно ходить? И смогла ли известная артистка наладить общение с детьми и внуками после многолетнего конфликта? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если ты плохо ходишь, чего показывать себя в таком виде? Не хочет, она — молодец. Правильно это делает, чтоб не было лишних разговоров», — считает актриса Лариса Лужина.

Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева уже десять лет ведет затворнический образ жизни. У знаменитой артистки серьезные проблемы с ногами. Она передвигается на костылях и не может сидеть без посторонней помощи. Актриса перенесла шесть сложнейших операций. А во время замены тазобедренного сустава на имплант хирурги занесли ей инфекцию. Появились осложнения.

«Развилась катастрофическая инфекция. Она разрушила всю мягкую ткань на моей ноге полностью и часть кости. Кость мне потом восстановили. А мягкую ткань — нет», — заявила артистка.

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В феврале здоровье 88-летней звезды советского кино стало ухудшаться. Наталья Фатееву госпитализировали. Пока она находилась под наблюдением врачей, ее ограбила домработница. По информации СМИ, злоумышленница вынесла из квартиры деньги, одежду и даже продукты.

Татьяна Ивановна — еще одна помощница Фатеевой. Женщина переживает за состояние актрисы.

«Она была в больнице, а та сидела одна. Вот она мне как говорила. Приходил кинолог. Но так как прошло уже два месяца, какие могут быть отпечатки, когда я сто раз уже квартиру помыла, перемыла», — сказала женщина.

Звезда обнаружила пропажу сразу после выписки из больницы. Она обратилась в полицию. Домработница Майясар трудилась у Фатеевой последние полгода. По предварительной информации, подозреваемая в краже сбежала из России в одну из стран Средней Азии. Ранее актриса уже жаловалась, что ей не везет с персоналом.

«У нее были проблемы с работниками. Ей 88 лет, и это сказывается на нервной системе. Я ее отпаивала вчера и сегодня. Когда я пришла, она лежала, не ходила», — рассказала помощница артистки Татьяна Ивановна.

Известно, что услуги домработницы Фатеевой оплачивал благотворительный фонд. Эта же организация покупает для звезды необходимые лекарства. Пожилая артистка не хочет принимать помощь от друзей и родных.

«Она всегда была очень прямым человеком, очень честным. Говорила всегда все, что думает. Говорила правду в глаза. Она никогда ни перед кем не прогибалась», — охарактеризовала звезду экрана Лужина.

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Уже много лет Наталья Николаевна не общается с детьми. В молодости она сдавала сына Владимира в школу-интернат, чтобы тот не мешал ей строить карьеру и личную жизнь.

Заставила свою дочь отказаться от новорожденного сына. Мальчика в итоге воспитали родители его отца.

«Я думаю, что она очень жалеет, потому что это кровиночка. Многие женщины мечтают иметь детей. Посмотрите, сколько мучаются: бесплодие, проходят лечение, усыновляют, удочеряют. А тут родился ребенок. Конечно же, это ее большая боль», — высказалась певица Анна Калашникова.

Сегодня внук Фатеевой Евгений — успешный кинооператор и отец двоих детей.

Мужчина так и не смог простить ни свою биологическую мать, ни звездную бабушку. Впрочем, артистка тоже не стремится к общению.

«Ни с чьей стороны нет желания, никто не видит смысла. И зачем? Все живут своей жизнью, у всех все хорошо. Я уверен, что у нее тоже. У меня есть мама. Какая разница, как это все получается», — заявил внук Фатеевой Евгений Коропцов.

«Если у него есть обида, он должен прийти и сказать: „Бабушка Наташенька, простите меня, дурака, за то, что я на тебя обижался“. Пока не поздно, понимаете?» — считает светский журналист Денис Сорокин.

Многие уверены: во всех своих бедах Фатеева виновата сама. У звезды сложный характер. Последние годы актрису часто навещал продюсер Бари Алибасов. Он помогал звезде деньгами и продуктами. Оплатил одну из ее операций. Но Наталья Николаевна поругалась даже с ним.

«У меня тогда еще была квартира этажом ниже. Прямо напротив моей квартиры открывается дверь, выходит соседка Наталья Николаевна Фатеева. Жили мы всегда очень дружно, тесно. Непременно обменивались пирожками, булочками, супами», — поделился Алибасов.

«Он зачастил к ней, потому что видел, какая у нее роскошная квартирка в центре Москвы. А Бари своих двух этажей мало, поэтому он решил еще прикарманить квартирку, как я считаю, Натальи Фатеевой. Ее хрен проведешь, понимаете? Она сразу видит все замашки Бари Алибасова, поэтому она его выгнала», — уверен журналист Сорокин.

Знакомые актрисы говорят: Наталья никогда не могла ужиться и с сиделками. Постоянно меняла людей, всегда была ими недовольна. Поклонники звезды надеются, что ей удастся помириться с родными и больше не пускать в свою жизнь и квартиру случайных людей.