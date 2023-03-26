Не было бы счастья: тяжелобольная Наталья Фатеева возобновила общение с дочерью

Первая красавица советского кино отдалилась от публики и родных из-за ухудшившегося состояния здоровья. Недавно стало известно, что ее обокрала домработница. Вынесла даже одежду и продукты питания.

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева возобновила общение с дочерью. Они начали разговаривать после преступления, жертвой которого оказалась актриса. Об этом сообщила новая помощница знаменитости Татьяна.

«При мне дочка приходит — все хорошо», — рассказала женщина репортерам одного из федеральных телеканалов.

Она смеется: не было бы счастья, да несчастье помогло. Два месяца назад 88-летнюю Наталью Фатееву обокрала домработница — стащила деньги, одежду с личными вещами и даже продукты питания.

Артистка узнала об этом только недавно: когда выписалась из больницы и вернулась домой. Вскоре о происшествии сообщили СМИ, а затем к Наталье Фатеевой примчалась обеспокоенная дочь.

Соседи рассказали, что домработница-воровка наследила и у них. Однако звезде фильма «Место встречи изменить нельзя» они об этом рассказывать не стали. Боятся, что напоминание о сильном стрессе только усугубит ее состояние.

Наталью Фатееву называют первой красавицей советского кино. Однако в последние годы она не снимается и не выходит в свет. Причина заключается в ухудшившемся состоянии здоровья — из-за проблем с ногами актриса перенесла шесть операций, в том числе по замене суставов.

Сейчас артистка передвигается с помощью костылей. Однако она не хочет, чтобы поклонники запомнили ее такой — только молодой и красивой. На этом фоне Наталья Николаевна также отдалилась от подруг и даже от сына с дочерью.

История с Натальей Фатеевой произвела сильное впечатление на Валентину Талызину. Неизлечимо больная народная артистка РСФСР призналась, что нуждается в сиделке из-за отказавших ног, но взять согласится только человека с безупречной репутацией.