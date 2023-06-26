Не терять лицо: поможет ли SMAS-лифтинг победить старость и в чем он бессилен

Благодаря операции можно надолго повернуть время вспять, но чего это может стоить?

Эстетическая медицина год за годом творит настоящие чудеса. Бьюти-докторам, кажется, теперь под силу все: превратить самую безнадежную фигуру в эталон — пожалуйста; уменьшить нос, изменить цвет глаз, преобразить контур лица — и здесь нет ничего невозможного. Но еще более впечатляющие и обнадеживающие результаты в борьбе со старением: возраст реально «отмотать назад» лет на 15 — методики по этой части множатся, а технологии совершенствуются. Далеко вперед шагнула и косметология, и пластическая хирургия.

Последняя считается уже мощной артиллерией и идет в ход после 40. А одна из самых популярных и высокотехнологичных операций в этой области — SMAS-лифтинг. О том, что это такое, в чем плюсы методики, насколько хватит эффекта и есть ли подводные камни, о которых стоит знать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал пластический хирург Антон Выходцев.

Аппаратный и хирургический SMAS-лифтинг: в чем разница

В переводе с английского SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System) означает мышечно-апоневротический слой тканей лица. Он находится между мышцами и подкожной жировой клетчаткой и отвечает за выработку коллагена и передачу движений мышц. От этого слоя напрямую зависит состояние верхних слоев кожи: чем больше коллагена вырабатывается изнутри, тем меньше морщин снаружи.

Но со временем продуктивность SMAS-слоя снижается, кожа в результате теряет эластичность и упругость. Отсюда морщины и поплывший «каркас».

Данная проблема сегодня решается двумя способами: есть аппаратная процедура SMAS-лифтинга, а есть одноименная хирургическая операция. Объединяет их то, что оба метода предполагают манипуляции с системой SMAS.

Первая проводится при помощи специального ультразвукового аппарата, который точечно нагревает SMAS-слой. В результате он уплотняется, и запускается выработка коллагена. Морщины заметно разглаживаются уже после первой процедуры, уходит отечность, подтягивается сам контур лица. В общей сложности процесс формирования новой матрицы занимает около трех-четырех месяцев. Однако для пациентов старше 60 лет эта методика уже бесполезна — нужны более радикальные способы омоложения.

И здесь как раз приходит на помощь операционный SMAS-лифтинг — полноценное хирургическое вмешательство, которое длится около двух-трех часов. Оно может выполняться в одном из двух вариантов: резекции и пликации.

Резекция предполагает отслоение слоя SMAS, подтягивание его на нужное место и дальнейшее удаление лишних тканей.

Если речь идет о пликации, то здесь уже речь идет не об удалении — врач «дублирует» подкожные структуры путем создания складочек под кожей и за счет этого восстанавливает объем тканей.

При этом область применения хирургического SMAS-лифтинга ограничивается только нижней зоной лица. Перед ушными раковинами, за ушами и в области висков делаются небольшие разрезы, через которые проводится манипуляция.

«SMAS-лифтинг — это методика натяжения тканей нижней трети лица, то есть это операция, которая направлена непосредственно на коррекцию области от уголков губ до верхушек ушей и вплоть до последней складки Венеры на шее», — поясняет Антон Выходцев.

Главные показания к SMAS-лифтингу

Как правило, на операцию решаются люди с заметной возрастной деформацией лица. На фоне птоза и избытка кожных тканей это проявляется

Обвисшим вторым подбородком;

Брылями в области щек;

Складками и глубокими морщинами вокруг рта.

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Какими могут быть после неудачного SMAS-лифтинга

Врачи не отрицают, что время операции есть немалые риски затронуть нервные волокна и нарушить тем самым процесс иннервации (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с центральной нервной системой — Прим.ред.) корректируемой области. И эта не единственная проблема, с которой сталкиваются пациенты в результате врачебной ошибки. Сильнейшие отеки, инфекции, повреждения кровеносных сосудов, некроз тканей — список печальных последствий может быть длинным.

Кроме того, эстетический эффект тоже далеко не всегда оправдывает ожидания. Вместо красивого и молодого отражения в зеркале можно увидеть лицо Гуинплена — огромный рот и неестественно натянутую кожу. Такие случаи, по словам Антона Выходцева, в медицинской практике встречаются.

Но время не стоит на месте, и техника SMAS-лифтинга идет в ногу с ним, уверяет эксперт. Если за дело берутся опытные специалисты, то и врачебные ошибки минимальны.

«Современные методики, такие как спейслифтинг (точечное воздействие на обвисшие слои ткани), лифтинг Мендельсона (использование для подтяжки тканей естественных пустот), не несут таких последствий, потому что они имеют совершенно другую философию в своей основе. При этих манипуляциях мы работаем не с целью натянуть, а с целью редрапировать ткани по текущей анатомии пациента, так как мы работаем на связочном аппарате», — подчеркивает врач.

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Какие виды коррекции лица можно проводить с помощью SMAS-лифтинга

Сегодня, уверяет он, SMAS-лифтингу под силу самые разные чудеса преображения. Процедура позволяет не только повернуть время вспять, но и скорректировать анатомические недостатки. Одним омрачает жизнь «тяжелое» лицо, другим — круглое, третьим — мужское. Некоторые прибегают к методике после неудачной пластики.

«Мы можем и увеличивать объемы, мы можем и работать на костном скелете, уменьшая объемы, уменьшая проекции. Поэтому на текущий момент на самом деле можно достигнуть невозможного», — говорит хирург.

И тем не менее далеко не все эстетические проблемы пациентов легко решаемы. Последние иногда ставят перед медиками сверхзадачи. В пример эксперт приводит ситуацию, когда клиент просил смоделировать овал лица. Но одно дело добавить объем, другое — наоборот, дополнить образ утонченным подбородком. Одним SMAS-лифтингом здесь вряд ли обойтись.

«Конечно, такие моменты, возможно, будет проблематично достигнуть одной только подтяжкой лица в виде SMAS-лифтинга. Вероятно, придется прибегнуть к объемным методикам: установка имплантов, филлеров», — объясняет Антон Выходцев.

Нюансы применения SMAS-лифтинга среди мужчин

Результат процедуры во многом зависит и от пола пациентов. С женщинами на самом деле работать проще, чем с мужчинами. Дело не в методиках, а в визуальных препятствиях.

К примеру, следы разрезов после операции не сложно замаскировать под макияжем и объемной дамской прической, но мужчины в большинстве случаев не могут себе позволить ни то, ни другое.

«Бывают моменты, когда не получается из-за этого достигнуть определенных каких-то колоссальных результатов. Но здесь важен компромисс с пациентом. Мы всегда беседуем, что для пациента важнее: степень напряжения в определенных участках или же, чтобы наоборот был максимальный эффект естественности и полное отсутствие рубцового процесса. Все так или иначе реализуемо, но в данном случае нужен обязательно компромисс», — подчеркивает пластический хирург.

Впрочем, многие современные представители сильного пола готовы лучше ходить со шрамами после пластики, чем с морщинами. Таких пациентов на каждого пластического хирурга приходится в среднем 13-15% от общего числа, констатирует эксперт. И с годами, скорее всего, этот показатель будет меняться в большую сторону. Кому не хочется сохранить молодость, если возможности позволяют. Тем более когда есть такие методики.

Сколько длится реабилитация после SMAS-лифтинга

Срок реабилитации после процедуры — это еще одно объяснение ее популярности. Как правило, к прежней жизни пациенты возвращаются примерно через неделю с момента операции.

«Это связано с тем, что основная работа идет в глубоких слоях. Потому синякам, выраженным отекам просто проблематично проступить через толщину кожного слоя на визуально заметных участках. Под воздействием гравитации они переходят на шею», — объясняет врач.

Скрыть эту часть тела совсем не проблема — вещи с высокой горловиной прекрасно справляются с такой задачей. А через две-три недели уже вообще ничего прятать от посторонних не придется. Напротив, захочется выставить всю красоту напоказ. И пусть люди думают, что дело все в молодильных яблоках или завидной генетике.

Как долго держится эффект от SMAS-лифтинга

Но главное, чтобы и результат после чудесного преображения радовал как можно дольше. Врач предупреждает, что если пациент попадет в руки опытного и высококвалифицированного специалиста, о морщинах на ближайшее время стоит забыть.

Окончательный послеоперационный эффект можно увидеть примерно через полтора-два месяца, а его длительности хватает на целых 10-15 лет.

«Результат будет всегда лучше, чем до операции. <…> При SMAS-лифтинге мы чаще всего проводим так называемую медиальную платизмопластику, когда корректируем объем в области шеи до подбородочного угла. Поэтому к своему исходному состоянию пациент не вернется никогда», — обнадеживает Антон Выходцев.

Однако не стоит забывать и о том, что ничто не вечно под Луной и от старения не деться никуда. Неувядающую красоту не купить ни за миллионы, ни за миллиарды. Лучшее, что может в этом случае делать человек — замедлять процесс.

«Если сразу же после операции эффект будет абсолютно идеальный, то, конечно же, возрастные изменения никто не отменял. Через какой-то промежуток времени изменения начнут происходить. Чаще всего после корректно выполненного SMAS-лифтинга не возникает выраженного гравитационного птоза, но так или иначе могут возникать какие-то мелкоморщинистые явления, потому что деградация волокон коллагена все равно идет. Мимику ту же никто не отменял», — предупреждает пластический хирург.

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Кому противопоказан SMAS-лифтинг

Как и любая операция, SMAS-лифтинг имеет серьезные противопоказания.

К ним в частности относятся онкологические, инфекционные, сердечно-сосудистые, а также эндокринные заболевания и заболевания крови.

Не проводится хирургическое вмешательство в том числе среди пациентов, имеющих предрасположенность к образованию келоидных рубцов.

А пациенты, перенесшие коронавирус, могут лечь под нож хирурга лишь через несколько месяцев после болезни.

«Ковид влияет на микроциркуляторное русло и существенно увеличивает риски послеоперационных осложнений. Поэтому мы всегда выжидаем оптимальный период — это минимум три месяца, лучше даже чуть-чуть побольше», — говорит врач.

И только когда все посткоронавирусные симптомы сойдут на нет, пациент проходит обследование и уже затем принимается решение об операции.