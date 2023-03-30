«Подарок» от шефа: чем опасны роллы из доставки и через сколько часов они «умирают»

Вместе с роллами в контейнере курьеры могут доставить опасных «попутчиков» любимых блюд.

Заказывать еду на дом очень удобно, но иногда опасно для здоровья. Считается, что особенно рискованно останавливать выбор на еде из заведений японской кухни.

Разобраться в ситуации и прояснить, когда любимое блюдо может вызвать проблемы со здоровьем, эксклюзивно Пятому каналу помог кандидат медицинских наук, директор «Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций», врач — инфекционист-иммунолог Георгий Викулов.

Откуда в роллах инфекции и насколько они опасны

Много шума вызвало исследование Роскачества о том, что в 40% роллов «Филадельфия», приобретенных в популярных ресторанах и кафе с развитой сетью доставки по России, присутствует кишечная палочка.

Однако академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эксклюзивном комментарии Пятому каналу выразил недоумение по поводу результатов проверки. По его словам, подобными проверками должны заниматься другие структуры, а кишечная палочка — не такая опасная бактерия, как ее описывают.

«Они (Роскачество — Прим. ред.), кроме порождения такого рода панических настроений, ничего не создают. Что касается кишечной палочки, то это норма флоры. Она есть и на ваших, и на моих пальцах <…>. Если она превышает нормативы, то мы применяем меры», — прокомментировал он ситуацию.

Врачи объясняют: любые холодные роллы и суши из термически необработанной рыбы могут быть источником любых бактериальных инфекций. По словам врача-инфекциониста Викулова, некоторые виды бактерий и правда способны вызывать тяжелые кишечные отравления и приводить к серьезным осложнениям, но зачастую этого, к счастью, не происходит.

Для такого сценария на производстве должны серьезно попираться санитарные нормы. В таком случае опасные микроорганизмы попадают в тарелку к посетителям из-за халатности владельцев и работников заведения. По словам эксперта, бывают случаи, когда микробы вызывают серьезные осложнения у пациентов.

«Мы знаем, что кишечная палочка может быть причиной даже сепсиса, мочевых инфекций, заболеваний различных органов и тканей. Но обычно это условно патогенный возбудитель, но при изменении свойств среды он из условного становится патогенным», — предостерег специалист.

Опасными «обитателями» роллов являются и возбудители других серьезных диагнозов. Для нормализации самочувствия после заражения ими может потребоваться длительное лечение.

«Сальмонеллез — это очень опасное жизнеугрожающее заболевание бактериальной природы. Это могут быть и иерсинии — возбудителя псевдотуберкулеза и брюшного тифа», — предупредил врач-инфекционист.

Хотя и очень редко, но в роллах часто встречаются и бактерии листерии. Они, как сказал специалист, тоже передаются человеку через воду и продукты питания и вызывают серьезные проблемы со здоровьем.

«В последнем исследовании Роскачества в том числе описан случай обсеменения морепродуктов в виде роллов листериями. Это достаточно опасный, но не часто встречающийся возбудитель среди других перечисленных», — прокомментировал врач-инфекционист.

Степень поражения микробами зависит от количества кишечной палочки, попавшей в организм. Однако специалист особенно подчеркнул, что не все виды этих бацилл опасны для здоровья человека.

Как определить отравление роллами

www.globallookpress.com / Simon Katzer

На первом месте среди кишечных заболеваний стоят вирусные инфекции, в частности, ротавирусы. Эти микроорганизмы тоже могут попасть в организм человека через продукты питания. Но частой причиной отравления становятся бактериальные поражения кишечника.

«Так называемые пищевые токсикоинфекции как раз связаны с продуктами жизнедеятельности этих микроорганизмов», — пояснил кандидат медицинских наук.

Проявление заболевания зависит от дозы этих патогенов, полученных с пищей, местом поражения и иммунитетом человека. Роллами, содержащими кишечную палочку, можно отравиться и причем довольно серьезно. Первыми симптомами этого являются:

жидкий стул (иногда с кровью);

повышение температуры;

признаки интоксикации: тошнота, рвота и другие;

нарушение функций кишечника;

боль в животе.

При первых симптомах нужно немедленно обратиться к врачу, потому что вероятны тяжелые последствия. Именно специалист после проведения осмотра и получения результатов анализов назначит правильное лечение, так как оно будет зависеть от многих факторов: специфики поражения и индивидуальных особенностей пациента.

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«Если мочевая инфекции — это одна история, если желудочно-кишечные проявления — это совсем другой сценарий и другие препараты, которые нужно применять», — ответил на вопрос о возможных методах лечения отравления эксперт.

Способ терапии также будет отличаться в зависимости от возбудителя, который вызвал подобное состояние.

Четыре главные ошибки сушиста

Микроорганизмы живут на всех продуктах, но их содержание не должно превышать норму. Основная причина роста микробов связана с нарушениями техники безопасности, рецептуры блюд, а также сроков и температурного режима хранения ингредиентов.

«Приготовление роллов и суши предполагает выполнение жестких требований как к помещению и рецептуре, так и к поварам-сушистам, <…> к их гигиене, наличию соответствующих санитарных книжек», — отметил специалист.

Способствуют «заражению» роллов несколько факторов:

Некачественная дезинфекция рук и работа без перчаток. В таком случае микробы размножаются под ногтями повара и передаются от блюда к блюду при приготовлении и сервировке еды. Использование одного полотенца для различной утвари. Кишечные палочки могут передаваться из-за того, что посуду протирают одной и той же тряпкой. Грязные ножи. Согласно правилам, инструмент должен использовать только для приготовления одной порции, а затем дезинфицироваться в специальном шкафу. Однако не во всех заведениях это требование соблюдается. Нехватка посуды и приборов. Блюда из рыбы без тепловой обработки должны фасовать по особым требованиям. Каждому заказчику роллы должны делать на особом бамбуковом коврике и запечатывать порцию в стерильный контейнер. После приготовления порции все инструменты надо дезинфицировать. Но поток заказов и нехватка посуды приводит к нарушению санитарных норм.

Также на кухне кафе или ресторана должны содержаться порядок и чистота.

Через сколько часов «умирают» роллы

www.globallookpress.com / Michael Weber

Наличие кишечных палочек в еде существенно влияет на вкусовые особенности блюда. О том, что роллы не первой свежести, могут говорить следующие признаки:

неприятный запах или вкус;

изменившийся цвет;

непривычные внешний вид и консистенция блюда.

О недобросовестности продавца дадут понять не только состояние рыбы. Если овощи в составе роллов водянистые или рис слишком густой и жесткий или водоросли слишком сухие, то это явный признак испорченного продукта.

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Ни в коем случае нельзя есть роллы, если на них появились слизь или непонятный налет. Такой продукт лучше сразу выбросить, так как здоровье дороже потраченных денег.

В каждом кафе роллы должны делаться под индивидуальный заказ и доставляться потребителю в максимально короткий срок. Реализация товара должна происходить в течение двух-трех часов с момента приготовления еды из сырой рыбы. В таком случае риск заражения минимальный.

Стоит также перед заказом рассчитывать свои силы и выбрать столько блюд, сколько удастся съесть, так как хранить холодные суши и роллы в холодильнике не рекомендуется.

«(В роллы входят — Прим. ред.) сырые морепродукты, которые быстро портятся. Плюс соус, который используется, тоже быстро подвергается обсеменению бактериями. Известно, что <…> заправленные салаты и роллы имеют очень ограниченные сроки хранения», — пояснил специалист.

Чем опасны роллы из доставки

Существует большая вероятность, что за время доставки инфекция, попавшая в контейнер в ресторане или кафе, способна разрастись.

Дело в том, что в специализированных сумках курьеры часто перевозят не только холодные роллы, но и горячие блюда. Подобное соседство создает благоприятную среду для развития патогенных бактерий. После транспортировки в таком положении в течение часа количество микробов в еде может повышаться. Если в деликатес до этого попали болезнетворные бациллы, потребитель способен отравиться.

Когда еще опасные бактерии попадают в организм

Роллы и другие продукты питания — не единственный источник патогенных бактерий. По словам специалиста, подхватить инфекцию можно и после покупки свежей рыбы или мяса в обычных магазинах.

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«В супермаркетах на замороженных продуктах, которые хранятся в открытом доступе и продаются на вес, практически 95-98% обсеменения бактериями, <…> потому что там огромный поток людей, которые залезают туда с немытыми руками. Также совки, которыми набирают продукты, должны обрабатываться каждый час, но в большинстве случаев эта норма не соблюдается», — предостерег эксперт.

В таком случае замороженные продукты лучше покупать в вакуумных упаковках, потому как там меньше шансов подхватить бациллы.

Существуют и другие способы передачи кишечных палочек. Например, бактерии листерии можно подхватить в необеззараженных бассейнах и открытых пресных водоемах. Повышенный риск заражения кишечной палочкой возникает при чрезвычайных ситуациях таких, как наводнения.