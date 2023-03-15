Поражает молниеносно: почему сибирская язва до сих пор смертельно опасна

Крайне тяжелое и опасное для человека заболевание может «выжидать» десятилетиями, а затем резко поражать организм, практически не давая шансов на выздоровление.

В Чувашии зафиксированы два случая заражения сибирской язвой. Пациенты госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом.

По словам главы региона Олега Николаева, их состояние оценивается как средней степени тяжести, но угрозы для жизни нет.

Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае. Ежегодно выявляется до 24 случаев среди людей и до 150 у животных.

Что такое сибирская язва — история изучения

Сибирская язва — это смертельно опасная инфекционная болезнь. Она распространена на всех континентах, за исключением части северных регионов и Новой Зеландии, и известна еще с древности. Историки встречают упоминания о язве в старинных китайских рукописях, на древнеегипетских папирусах и в трудах античных поэтов и писателей, в том числе Виргилия.

Возбудителем язвы является бацилла Bacillus anthracis, обладающая значительной устойчивостью к высокой температуре и дезинфицирующим веществам. Она может годами сохраняться в воде и почве. Болезнь поражает травоядных животных (как диких, так и домашних) и от них передается человеку. Наиболее восприимчивы к сибирской язве козы, овцы, коровы, буйволы, быки, лошади, ослы, верблюды и олени. Более устойчивы — свиньи.

Примечательно, что во всем мире данное заболевание известно под названием «антракс». Сибирской язвой его окрестил в конце XVIII века русский врач Степан Андреевский, потому что в те годы заполярная территория Западной Сибири считалась крайне опасной зоной из-за частого массового заражения северных оленей.

Бактерия впервые была выделена в 1876 году немецким микробиологом Робертом Кохом. А в 1881-м французский микробиолог и химик Луи Пастер создал прививку против сибирской язвы для животных. Впервые вакцина для человека была создана в 1940 году сотрудниками Санитарно-технического института Красной армии города Кирова.

Как передается сибирская язва — способы заражения

© РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Проверка качества мяса в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Центрального рынка в Новосибирске.

Сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение происходит при непосредственном контакте с животными — как живыми, так и мертвыми:

забой скота и разделка туш;

осмотр животного ветеринарным врачом;

приготовление и употребление мяса и крови;

контакт с животным во время ухода, кормления, выгона на пастбище;

укус насекомого (слепней, мух-жигалок, комаров).

Однако есть и другие способы проникновения инфекции — через почву, воду, воздух и предметы внешней среды, на которых осели споры сибирской язвы.

В прошлые века, когда болезнь еще не была изучена, трупы умерших от язвы животных закапывались в землю. Это приводило к формированию так называемых скотомогильников с «законсервированными» спорами.

В случае размывания верхних слоев почвы в результате обильных осадков или проведении работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, споры выносились на поверхность и распространялись на большие территории. Этому способствуют, как правило, насекомые и птицы. Это может приводить к заражению сельскохозяйственных животных при выпасе и возникновению риска заражения людей. В настоящее время захоронение трупов животных, павших от сибирской язвы, строго запрещено.

В группе риска заражения сибирской язвой находятся лица, которые работают с животными:

фермеры;

ветеринары;

охотники;

животноводы;

мясники и продавцы в мясном отделе;

жители сельской местности;

работники сельского хозяйства;

пастухи;

заготовщики меха;

сотрудники мясокомбинатов;

сотрудники предприятий по переработке кожевенного сырья и шерсти;

работники в сфере гидромелиорации, геологии, лесозаготовок.

Виды сибирской язвы

Болезнь протекает в разных формах: кожной, кишечной и легочной.

Легочная форма. Летальность 50-100%. Заражение происходит при вдыхании пыли. Встречается довольно редко. Широко известны случаи, когда в США злоумышленники рассылали конверты со спорами сибирской язвы. Без срочного медицинского вмешательства люди теряют сознание и умирают в течение нескольких часов после заражения.

Кожная форма. Летальность 3-20%. Самая распространенная. Инфекция попадает в организм через рану или порез на коже. На коже появляется небольшое красное пятно и вызывает зуд. Пятно уплотняется, растет и превращается в пузырь, наполненный серозным содержимым, а потом кровью. Если его расчесать или повредить, на коже остается язва (карбункул) с черным дном размером до 15 миллиметров.

Кишечная форма. Летальность 50%. Встречается довольно редко. Заражение происходит при употреблении в пищу инфицированного мяса, крови животного или мясосодержащих продуктов. От заражения до летального исхода может пройти несколько часов или дней.

Симптомы сибирской язвы

Инкубационный период при сибирской язве, как правило, длится 2 — 3 дня, но может составить всего один час или затянуться до недели. Заболевание поражает кожу, кишечник, легкие и миндалины человека.

Наиболее распространена кожная форма сибирской язвы, сопровождающаяся воспалением лимфоузлов и образованием карбункула (острого гнойного воспаления с некрозом тканей). У пациента поднимается температура до 39-40 градусов, появляется сыпь, отек, головная боль и слабость и воспаление лимфоузлов. Наиболее тяжело протекает заболевание при расположении очагов в области шеи и лица (на верхней губе, подбородке, веках) и легче — при локализации на верхних конечностях (кисти, предплечье).

При легочной форме болезнь первоначально напоминает по симптомам обычную простуду, которая быстро переходит в пневмонию. У больных фиксируют высокую температуру, озноб, конъюнктивит, катаральные явления, боль в груди, одышку, кашель с кровавой пенистой мокротой и тахикардию.

Кишечная форма на ранней стадии напоминает обычное пищевое отравление. У заболевшего возникает повышение температуры тела до 38-39 градусов, режущие боли в животе, диарея и рвота кровью и желчью. Состояние быстро ухудшается и может привести к инфекционно-токсическому шоку. Смерть наступает от сердечно-сосудистой недостаточности.

Лечение сибирской язвы

При подозрении на заражение сибирской язвой все пациенты подлежат немедленной госпитализации. Заболевшему вводится специфический противоязвенный иммуноглобулин, проводится антибактериальная терапия, при тяжелых формах — интенсивная инфузионная дезинтоксикационная терапия.

Осложнением заболевания может стать менингит (воспаление оболочек головного мозга), поражение эндокарда (внутренней оболочки сердца), отек мозга, желудочно-кишечные кровотечения, парез кишечника (прекращение передвижения пищи по кишечнику и сокращения его стенок), воспаление кишечника, воспаление легких, легочное кровотечение, отек легких, инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром.

Профилактика сибирской язвы

Поскольку болезнь первоначально поражает животных, то самым лучшим способом профилактики и защиты от нее является регулярная вакцинация домашнего скота. Иммунизации также подлежат и люди. Прививка делается в возрасте от 14 до 60 лет следующим категориям населения:

проживающее на эндемичных территориях;

выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные.

Профилактика сибирской язвы включает комплекс медико-санитарных и ветеринарных мероприятий, куда входят санитарно-просветительная работа, инструктаж по соблюдению техники безопасности, правильная организация ветеринарного надзора за животными, вакцинация животных, ветеринарный контроль за выпуском и реализацией мяса и других продуктов животноводства.