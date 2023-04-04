Есть нельзя выбрасывать: когда плесень на продуктах становится ядовитой

Даже небольшое пятнышко пищевой плесени может привести к плачевным последствиям для человека.

Пушистый налет, разноцветные пятна и «пыль» на еде — первый признак того, что в ней «поселился» пищевой грибок. Бытует мнение, что плесень с твердых продуктов можно срезать, а из жидких — выловить, тогда проблема решена. Но оказывается такая беспечность чревата серьезными последствиями для человека.

Что будет, если съесть, к примеру, заплесневелый хлеб, потемневшее яблоко или варенье из банки, где образовалась плесень? Как это может «ударить» по здоровью — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила холистический и превентивный нутрициолог, психолог Ольга Дергачева.

Что такое плесень на продуктах питания

Плесень представляет собой микроскопические грибы, которые живут на растительных и животных тканях. Их точное количество видов неизвестно: оценки ученых варьируются от десяти до трехсот тысяч.

По своему строению плесень обычно состоит из множества клеток, которые образуют тончайшие нити. Это объясняет причину, почему ее внешний рост можно увидеть невооруженным глазом. Часть нитей формирует «стебли», возвышающиеся над поверхностью. На их концах созревают споры, которые придают плесени характерный оттенок.

«С позиции внутренних химических процессов, которые происходят в продукте, зараженном плесенью, мы понимаем, что этот процесс может быть не слишком очевиден, и его течение еще не вышло на поверхность», — пояснила эксперт.

Пока верхушка цветет, корневые нити пронизывают продукт, глубоко прорастая внутрь.

«Если посмотреть глубже немножко в эту плесень, то это микроорганизм, который живет за счет поедания клеток другого живого организма. Собственно, если плесень появилась на сыре, это значит, что плесени есть, что в нем поесть», — отметила Дергачева.

Какие виды плесени чаще всего поражают продукты

Еда, в которой «поселился» пищевой грибок, приобретает характерные отметки. Они дают возможность предварительно определить степень опасность микроорганизма для человека.

Черная плесень

Самый распространенный и опасный из всех видов. Образуется на фруктах, овощах, хлебе и сдобной выпечке, которую приготовили с использованием муки из зараженного зерна. Попадая в организм, вызывает тяжелые пищевые отравления. Продукты с черной плесенью нужно сразу выбрасывать.

Серая плесень

Сложно выводимый из организма человека грибок. Обычно заражает растения, так как передается через семена. Такие продукты надо утилизировать.

Зеленая плесень

Самый быстрый по скорости распространения вид. Он «любит» варенье, овощи и фрукты, а также сдобу. При попадании в здоровый организм переваривается в желудке и выводится естественным путем. Если иммунитет ослаблен, то ситуация кардинально меняется. Случайное вдыхание спор чревато приступом бронхиальной астмы, а съеденный кусочек зараженного продукта — расстройством пищеварительного тракта. Провиант, на котором появилась такая плесень, лучше, не раздумывая, выбросить.

Розовая плесень

Малоопасный вид пищевого грибка. Преимущественно размножается на гнилых продуктах. Его можно срезать, так как розовый пушок не угрожает здоровью. Но употреблять в пищу не стоит.

Белая плесень

Малоопасный вид пищевого грибка. Чаще всего встречается на сыре и хлебе. Используется для производства известного сорта сыра с белой плесенью. При ослабленной защитной функции организма может «ударить» по органам пищеварения. Зараженные продукты желательно отправить в мусорное ведро.

Голубая плесень

Безопасный вид. Активно применяется в сыроварнях для изготовления сыров. Такой молочный продукт можно употреблять в пищу.

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Почему опасно есть плесень

Определенные виды пищевых грибов часто вызывают тяжелое отравление. Это связано с тем, что микроорганизмы выделяют определенные ядовитые вещества.

Большая часть из них имеет стабильную химическую структуру, устойчивую к воздействию высоких температур. При подходящих условиях некоторые виды плесени синтезируют микотоксины — ядовитые вещества, которые могут вызывать болезни. Они встречаются в заплесневелых зерновых культурах и орехах. Также известно, что этому ядовитому типу плесени «по вкусу» сельдерей, виноградный сок и яблоки.

Где живет плесень: снаружи или внутри

Пушистый налет на ветчине, копченостях или охлажденном варенье в банке, зеленые пятна на хлебе, белая «пыль» на сыре, бархатистые круги на овощах — все это только верхушка плесневого «айсберга».

При интенсивном росте плесени ее корневые нити проникают глубоко в продукт. У опасных видов микроорганизмов весь яд находится в «корне» и вокруг него. В некоторых случаях токсины могут распространиться по всему продукту.

Что будет, если съесть заплесневелый продукт

Сильный организм от попадания микробов внутрь может пострадать незначительно. А вот ослабленному не поздоровится.

«Плесень, по своей сути, — это живой микроорганизм, который может, во-первых, нанести вред человеку. Прямо скажем, что мы можем получить отравление. Степень тяжести будет зависеть от условий, в которых была съедена эта плесень, как она попала в тело, от состояния иммунитета и здоровья человека», — пояснила нутрициолог.

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Не исключено развитие следующих патологий:

аллергия — проявляется при попадании спор при вдыхании. Плесень может вызвать кашель, отек слизистой, конъюнктивит и бронхиальную астму. Но только при наличии чувствительности к грибку.

пищевое расстройство — возможны тошнота, рвота, слабость, головная боль, головокружение.

отравление — может стремительно возникнуть диарея, вздутие живота и острые боли.

Если же человек намеренно употребляет заплесневелые продукты в пищу, аргументируя это тем, что их еще можно спасти, то переубедить его может следующий аргумент.

«Почувствуйте глубину этого процесса: хотите ли вы, чтобы грибок плесени поедал вас, по сути, изнутри? Для меня это показатель нецелостности, разрозненности, какой-то болезненности и неуважительного отношения к себе», — констатировала психолог.

Что делать с заплесневелыми продуктами

Чтобы предотвратить рост плесени, желательно покупать продукты в небольших количествах и сразу употреблять их в пищу. Они не должны стать старожилами холодильника.

Если на провианте уже появился налет, то стоит соблюдать следующие правила:

не нюхать его, чтобы избежать проблем с дыхательной системой;

проверить лежащие рядом продукты, с которыми зараженный, например, фрукт или овощ мог соприкасаться.

очистить ту зону холодильника или шкафа, где лежал зараженный продукт.

Как уберечь еду от плесени

Закрывать пищевой пленкой целые или нарезанные фрукты и овощи, овощные салаты.

Скоропортящиеся продукты перекладывать из вскрытых банок в чистые контейнеры для хранения и быстро охлаждать.

Не оставлять продукты вне холодильника более чем на два часа.

Остатки пищи доедать в течение трех-четырех дней, чтобы плесень не успела вырасти.