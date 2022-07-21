Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Снизить риски появления онкологического заболевания реально. Для этого нужно ограничить потребление ряда продуктов.

Несмотря на развитие технологий и медицины, рак по-прежнему — одна из самых страшных болезней. О том, как появление этого недуга может спровоцировать еда, 5-tv-ru рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Питание — основа здоровья человека. Оно не только придает ему сил, но влияет и на состояние его здоровья. Определенные продукты способны провоцировать развитие разных болезней, в том числе рака. В первую очередь выделяют рак кишечника и желудка, тем не менее опухоль может развиться в любых органах или тканях человеческого организма. Точная причина возникновения онкозаболеваний врачам до сих пор неизвестна. Но одна из них — избыток рафинированных углеводов, то есть продуктов с высоким содержанием сахара.

По словам эксперта, существует профилактика онкологии. Для нее достаточно исключить из своего рациона продукты из переработанного мяса.

«Это продукты из переработанного мяса: колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, например, в соус например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта», — объяснила врач.

Фиилиппова советует заменить эти продукты на натуральные: куриное мясо, говядину и, конечно, рыбу. Однако и в этом случае важно понимать происхождение этого мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.

Что такое рак?

Рак — это общий термин для обозначения широкой группы заболеваний, которые поражают органы и системы организма человека. Также для обозначения недуга используют термины «злокачественные опухоли» и «новообразования» из эпителиальной ткани.

Одна из особенностей онкологии — быстрое размножение аномальных клеток. Они разрастаются за пределы своих границ и проникают в окружающие их ткани. В норме человеческий организм может контролировать рост и деление клеток, при раке — нет. Доброкачественные опухоли растут медленно и не проникают в соседние ткани. Такие новообразования удаляются хирургическим путем, а рецидивов, как правило, не наступает.

Злокачественные опухоли ставят жизнь человека под угрозу. При несвоевременном обнаружении болезни и позднем начале лечения, злокачественные опухоли могут проникать в соседние органы. Этот процесс называют метастазами. Чаще всего они мигрируют в печень, кости, легкие и мозг. Именно метастазы являются основной причиной смерти от рака.

Стадии рака

У рака пять стадий. В профессиональной среде существует общемировая классификация TNM, которая была разработана в середине XX века. Существует упрощенная классификация рака, которая обозначается римскими цифрами от 0 до IV.

0 стадия рака. Раковые клетки имеют небольшой размер, не распространяются в другие ткани и находится в месте своего образования. Это начальная стадия рака, когда опухоль легко удаляется хирургическим путем и чаще всего наступает ремиссия.

I стадия рака. Опухоль имеет небольшой размер и находится в пределах одного органа. Рак находится на ранней стадии и его можно успешно вылечить.

II стадия рака. Опухоль имеет большой размер и укореняется вглубь пораженного органа. Она не задевает соседние ткани, но бывают случаи, когда затрагиваются лимфатические узлы.

III стадия рака. Опухоль выходит за пределы пораженного органа и поражает лимфатические узлы.

IV стадия рака. Опухоль дает отдаленные метастазы, поражая другие органы. Во время этой стадии существует небольшая вероятность ремиссии.

Симптомы рака

Чаще всего раковая опухоль не проявляется какими-то специфическими симптомами. Большинство страдающих онкологическими заболеваниями узнают о раке случайно, уже в запущенном состоянии. Но проверить здоровье стоит, если у человека появились нетипичные боли или симптомы, которых раньше не наблюдалось.

К ним относятся:

Резкая потеря веса;

Повышенная утомляемость и общая слабость;

Повышенная температура тела и лихорадка;

Изменение цвета и качества кожи;

Боль в костях;

Изменения в функционировании мочевого пузыря и качество стула;

Постоянная головная боль;

Кровотечения;

Изменение размера и цвета родинок;

Постоянный кашель.

За медицинской помощью стоит обращаться всякий раз, когда в том или ином органе возникли нетипичные и сильные боли.

Онкологические заболевания занимают второе место в рейтинге причин смертности в России — в 2020-м онкология стала причиной ухода 13,6% умерших россиян. По статистике, в том же году от злокачественных новообразований умерли более 291 тысячи пациентов.