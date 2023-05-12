Продукты вечной молодости: как питаться, чтобы отсрочить старение

Возрастные изменения приводят к тому, что уменьшается выработка важного для сохранения молодости кожи белка коллагена. Клетки тканей после 50 все больше подвергаются негативному влиянию внешней среды, что ускоряет процесс старения.

Чтобы кожа дольше оставалась красивой и молодой, нужно кардинально изменить свой подход к образу жизни и питанию.

Почему стареет организм

Старение — многофакторное явление. Ученые считают, что этот процесс обусловлен тем, что в течение жизни клетки тканей организма повреждаются под воздействием определенных причин. С возрастом процесс регенерации замедляется, поэтому следы изменений становятся более заметными.

Выделяют два основных вида старения:

Хронологическое (внутреннее) , когда процесс вызывается генетически обусловленным механизмом.

, когда процесс вызывается генетически обусловленным механизмом. Фотостарение (внешнее), при котором меняется только кожа открытых частей тела: лица, рук, шеи и других. Эти зоны сильнее других подвержены воздействию солнечного ультрафиолета, из-за чего происходит разрушение тканей и подавляется синтез гиалуроновой кислоты.

Прощай, молодость: какие продукты ускоряют процессы старения

Как продлить молодость

В процессе старения в первую очередь страдает кожа. Чтобы продлить молодость, рекомендуется:

питаться разнообразно;

избегать дефицита жидкости, витаминов и микроэлементов;

уменьшить количество соли в еде до пяти граммов;

сократить дневную норму потребления сахара до 50 грамм (шести чайных ложек);

исключить вредные привычки и избыточное потребление фаст-фуда;

использовать косметические уходовые средства;

соблюдать режим сна.

Также поддержать молодость позволит защита от прямых солнечных лучей. В жаркие дни стоит больше времени проводить в тени. Загорать лучше в утренние и вечерние часы, но перед этим обязательно нанеся солнцезащитный крем на кожу.

Какие продукты продлевают молодость

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После 50 лет человеку нужно добавлять в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Это вещества, которые нейтрализуют окисление, происходящее в тканях кожи под воздействием кислорода. Они препятствуют старению кожи.

Для поддержания красоты и молодости специалисты советуют включить в рацион продукты, богатые цинком и медью.

Также организму требуется пища, в которой содержится много железа, селена и витамина С. Для сохранения внешнего вида кожи нужны коэнзим Q10 и полифенолы.

К продуктам, содержащим обилие антиоксидантов, относятся:

некоторые виды мяса и рыбы: говядина, печень, почки, курица, лосось;

говядина, печень, почки, курица, лосось; злаковые: отруби, кукурузная крупа, гречневая и перловая каша;

отруби, кукурузная крупа, гречневая и перловая каша; фрукты и овощи: морковь, чернослив, орехи, авокадо, кинза, свекла, капуста, цитрусовые;

морковь, чернослив, орехи, авокадо, кинза, свекла, капуста, цитрусовые; морепродукты.

Наибольшее количество веществ препятствующих старению, как утверждают диетологи, содержится в ягодах.

Если каких-то элементов в организме не хватает, то следует обратиться к врачу, он назначит специальные препараты.