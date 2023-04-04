Прощеный день: зачем 21 апреля просить прощения и у кого

После Пасхи православные христиане традиционно отмечают Светлую седмицу. Это особая неделя для всех верующих.

На Руси к данному периоду относились с большим благоговением. В праздники больше времени уделяли семье, молились о судьбе родных. Незамужние девушки присматривали жениха и проводили ритуалы на сохранение красоты и молодости, а юноши начинали свататься к возлюбленным. На пятые сутки после Пасхи отмечают Светлую пятницу или, как говорили в народе, Прощеный день. В 2023-м он приходится на 21 апреля.

Народные традиции Прощеного дня 21 апреля

Пасхальная пятница отличалась особенной торжественностью. В этот день особенно тщательно избегали ссор. Считалось, что в праздничную дату нужно очистить душу и попросить прощения у всех, с кем в течения года были разногласия. Предки верили: если помириться в Светлую пятницу с заклятым врагом, то былые ссоры забудутся, а отношения с человеком улучшатся.

Родители жены в Прощеный день устраивали особое торжество у себя дома, на которое приглашали зятя с его семьей. Во время застолья тесть и теща просили прощения у мужа дочери, а тот должен был принести извинения в ответ. За торжественным столом пили свежесваренное пиво, повторяя при этом: «Пиво не диво, и мед не хвала, а всему голова, что любовь дорога».

Греческая православная икона, изображающая Марию как источник жизни. www.globallookpress.com / Julian Kumar / GODONG

Согласно православной традиции, в Светлую пятницу почитается чудотворная икона Божией Матери Живоносный источник. На ней изображен случай исцеления слепого странника. События, предвещающие созданию иконы, произошли в V веке. Предание гласит: воин по имени Лев встретил в роще, посвященной Богородице, незрячего путника, который попросил у молодого человека воды. Воин долго искал источник, но никак не мог найти. Вдруг мужчина услышал голос Пресвятой Девы, который привел его к водоему. Богоматерь также сказала взять тину из этого источника и наложить на глаза слепого. Воин исполнил просьбу, и странник прозрел.

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Через много лет, когда Лев стал императором, он приказал очистить водоем и построить рядом с ним храм. Сооружение сохранилось до наших дней. Оно находится на территории современной Турции, в одном из районов Стамбула.

Почитание чудесного исцеления вносит особый смысл в процесс богослужения. Традиционно после Литургии в Светлую пятницу в храмах совершается малое освящение воды, а в некоторых населенных пунктах проводится крестный ход к ближайшему водоему.

Умывание холодной водой в прощеный день, согласно поверьям, помогает сохранить молодость и красоту. Освященной после Литургии водой обязательно поливали огород и сад, чтобы земля в этом году принесла богатый урожай.

Что нельзя делать в Прощеный день 21 апреля

В Светлую пятницу нельзя предаваться унынию и проявлять негативные эмоции. В этот день все должны попросить прощения за предыдущие ошибки и сами принять извинения от окружающих. Во время семейных застолий не рекомендуется переедать и напиваться допьяна.

Как и в другие дни Светлой недели, не стоит совершать бракосочетание в пятницу, иначе союз не сложится.

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С давних времен существует запрет на посещение кладбищ и поминовение усопших в течение Пасхальной недели.

Не стоит заниматься тяжелыми работами. Следует отложить ремонт и работу в саду и огороде, иначе все посадки побьет градом, а перемены на дому быстро потребуют переделки.

Не стоит давать деньги в долг и самому занимать, иначе весь год будут преследовать финансовые потери.

Что можно делать в Прощеный день 21 апреля

В Прощеный день разрешено молиться и устраивать посиделки в кругу близких.

Стоит помочь всем, кто нуждается в этом. Раньше в этот день раздавали милостыню и устраивали трапезные столы для нищих и нуждающихся.

В давние времена в Пасхальную неделю устраивали смотрины и договаривались о будущей свадьбе.

Народные приметы на 21 апреля в прощеный день

Согласно народному поверью, 21 апреля солнце с месяцем встречается, но эти явления могут предвещать как положительное будущее, так и отрицательное. На хорошую встречу указывает ясный светлый день. Такая погода сулила жаркое и урожайное лето. Если же было пасмурно и туманно, то сезон обещал быть дождливым.

На Руси крестьяне ходили 21 апреля на реку, освобождали ее русло ото льда и просили водяного не реветь по ночам и не разрушать берега. Также обитателя глубин заговаривали его пустить рыбу на нерест.

Теплый вечер и тихая ночь в Светлую пятницу — к жаркому сухому лету.

Светлая седмица 17 — 22 апреля 2023

День празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. В 2023-м Светлое Христово Воскресение выпало на 16 апреля. Этот праздник настолько значим для православных верующих, что его широко празднуют еще в течение недели. Окончание пасхальной недели, как еще называют этот период, приходится на Светлую субботу.

Согласно традициям после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата (вход в алтарную часть храма), что символизирует нисхождение с небес Божьей благодати.

Каждый день Светлой Седмицы или имеет свое название:

Поливальный понедельник ;

; вторник — Купальница ;

; среда — Градовая или Хороводница ;

; Навский четверг или Пасха мертвых ;

; пятница — прощеный день ;

; Светлая суббота.

Традиционно в каждый день соблюдались определенные правила.