Сюжет для сериала: Гарик Харламов живет с бывшей женой и встречается с другой

Шоумен Гарик Харламов живет в одном доме с экс-супругой, при этом у каждого из них давно есть личная жизнь. К чему приведет юмориста такое соседство, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Гарик Харламов после скандала с бывшей женой помирился с новой возлюбленной Катериной Ковальчук. Из-за чего юморист не торопится делать ей предложение руки и сердца? Правда, что телеведущий до сих пор живет в одном доме с Кристиной Асмус? И почему актриса не хочет переезжать из коттеджа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я тоже женщин люблю, безусловно. Но мне кажется, ловелас — это такое ветряное что-то. Это что-то не постоянное», — высказал свое мнение шоумен.

Гарик Харламов и Кристина Асмус уже три года в разводе. Но несколько месяцев назад выяснилось, что они продолжают жить в одном доме. Просто на разных этажах. Правда открылась в ходе скандала, когда артист колко пошутил про бывшую супругу. Ей это не понравилось, и она ему ответила.

«Кристину задело то, что Гарик пошутил над ней в одной из программ. И рассказывал о том, как его стошнило в доме, в котором до сих пор живет Кристина Асмус», — рассказал светский журналист Антон Беккужев.

«Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо!» — ответил Харламов экс-супруге.

Кристина заявила, что это Гарик запрещает им с дочкой уезжать. И отказывается покупать наследнице новое жилье.

«Естественно, я в это не верю. Я думаю, что это такая манипуляция и желание вызвать жалость к себе. Конечно, она сама хочет жить в этом доме, потому что особняк реально шикарный. Там несколько спален, фитнес-зал, кинозал и бассейн», — поделился информацией журналист Беккужев.

Тогда у всех возникал вопрос: как на это смотрит нынешняя спутница Харламова Катерина Ковальчук? Однако Гарик вдруг начал везде появляться в одиночестве и хвастаться, что прекрасно ощущает себя в статусе холостяка. Мужчина явно дал понять: отношения с девушкой закончены.

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«После восьми лет первого брака, восьми лет второго самое лучшее — это побыть немножечко одному. Хорошее дело браком не назовут, и мы это знаем», — подчеркнул юморист.

Но недавно появилась информация, что Харламов и Ковальчук снова вместе. На одном из мероприятий шоумен это подтвердил. Рассказал, что в их паре всех хорошо. Он радует возлюбленную подарками.

«Я стараюсь всегда сделать что-то такое, чтобы человеку было приятно и неожиданно», — заявил артист.

А Катерина заботится о нем и даже привозит телезвезде еду на репетиции.

«С котлетками — нет, потому что я решил опять худеть. Пора бы начать это уже опять. А с индейкой — да, с обезжиренными супами и так далее», — уточнил Харламов.

Правда, делает она это не так часто, как хотелось бы Гарику. Девушка — актриса, и у нее много работы.

«Умеет хорошо готовить. Не всегда это может, потому что снимается в проектах тоже. Поэтому, на самом-то деле, здоровое питание проще. То есть ты просто меньше ешь. Я убрал картошку, гарниры», — поделился шоумен.

Харламов сейчас пытается сбросить вес, и Катерина ему всячески в этом помогает.

«Сон — да, секс, безусловно. Со спортом сложнее, потому что я ленивый тюлень, и у меня не хватает времени иногда даже на то, чтобы подняться с кровати», — рассказал артист.

Вот только в большом доме Гарика не нашлось места для новой спутницы. Катерина Ковальчук живет отдельно и до сих пор не знакома с дочкой шоумена.

«Я думаю, это впереди», — допустил юморист.

А может, девушка сама не хочет переезжать из-за перспективы делить кухню с бывшей супругой любимого? Но по словам Харламова, он помирился с Асмус. Осознал, что перегнул палку, и попросил прощения.

«Была ситуация, когда Кристину это задело. Здесь есть проблема. За что я всегда извиняюсь и говорю: „Извините, переборщил“», — уверяет шоумен.

На все вопросы о совместном проживании с Кристиной Гарик отвечает в привычной манере.

«Мы все, как лемминги, живем в огромном доме», — заявил Харламов.

Отшучивается он и при упоминании возможной свадьбы с Катериной Ковальчук.

«Я сегодня ей сделал предложение. Говорю: „Приезжай сегодня“. Она говорит: „Я не могу, у меня съемка“», — сказал артист.

Но поклонники уверены: вряд ли эта ситуация продлится долго. И в конце концов новая возлюбленная уговорит Харламова выселить бывшую. Либо шоумен снова останется один.