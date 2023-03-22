Кристина Асмус объяснила, почему не хочет переезжать из загородного дома Харламова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Знаменитости развелись еще в 2020 году. Каждый уже живет своей личной жизнью, но продолжают делить жилплощадь.

Кристина Асмус объяснила, почему не хочет переезжать из загородного дома Харламова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Конфликт Харламова и Асмус

Кристина Асмус назвала причину, по которой продолжает делить крышу с экс-мужем юмористом Гариком Харламовым в загородном доме. Актриса рассказала, что за городом живет уже на протяжении десяти лет и ее пока все устраивает.

«Мне по кайфу жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде. На мои вопросы о коротком отдыхе подруги часто советовали загородные отели, а я не понимала, в чем смысл, если у меня все то же самое, только бесплатно», — объяснила она в своем блоге.

О том, что несмотря на разрыв, знаменитости продолжают жить под одной крышей, стало известно в декабре 2020 года. Тогда Асмус заявляла, что юморист угрозами запретил ей и дочери съезжать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасию Волочкову и женатого Никиту Джигурду заподозрили в тайном романе.

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