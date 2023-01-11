Крещение Господне 2023: правила и места для крещенских купаний в Москве и Петербурге

Богоявление является одним из 12 главных праздников для верующих христиан. По своему значению Крещение приравнивается к Пасхе.

В середине января православные во всем мире отмечают зимний праздник Крещения Господня, неотъемлемой традицией которого является купание в проруби.

Крещение Господне: дата Богоявления

Крещение ежегодно празднуется 19 января, что соответствует 6 января по старому стилю. Эта дата не переходящая, поэтому каждый год остается неизменной. В 2023 году Крещение выпадает на будний день — четверг.

Крещение Господне: история праздника Богоявления

www.globallookpress.com / Serguei Fomine

С конца IV века Крещение стало отдельным религиозным событием, связанным с важной вехой в земной жизни Иисуса Христа. Спаситель принял крещение от пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан.

Во время погружения Христа в воду на него снизошел Святой Дух в виде голубя. В этот момент глас с небес провозгласил, что этот человек является Сыном Господа, несущим миру Его волю. Считается, что событие ознаменовало явление Святой Троицы: Бога — Отца, Бога — Сына и Бога — Святого Духа. Поэтому Крещение Господне называют также Богоявлением, главным символом которого является вода.

История гласит, что появление Святого Духа было не единственным чудесным явлением. После крещения Христа река Иордан пошла вспять и изменила течение. Такое знамение повторяется каждый год. В Крещенский Сочельник православные пускают по воде деревянные кресты с зажженными свечами. Течение уносит их в Мертвое море, а 19 января приносит обратно.

Крещенская святая вода

Считается, что вся вода в ночь на Крещение становится чудодейственной и целебной. Научно доказано, что любая вода в период с 18 по 19 января приобретает необычную биоактивность и изменяет свою структуру в течение почти полутора суток.

www.globallookpress.com / imagebroker Ernst-Georg Kohout

Воду на Богоявление освящают два раза. Первый раз 18 января — Чином Великого освящения воды. Его также называют Великой Агиасмой. Второй раз — 19 января на Божественной литургии.

Первая традиция, по одной из версий, уходит своими корнями к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая связана с обычаем верующих Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

Крещенскую воду хранят целый год до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.

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Когда набирать крещенскую воду

Крещенскую воду можно набирать как в Крещенский Сочельник 18 января, так и в день Богоявления 19 января. Вода, освященная в Навечерие и в Крещение, имеет одинаковую благодать. Раздавать Агиасму православным начинают утром после Литургии и Великого освящения воды 18 января.

Крещенский Сочельник 2023

18 января наступает Крещенский Сочельник или Навечерие Богоявления. Верующие готовятся к празднеству и соблюдают однодневный строгий пост. Они не принимают никакой пищи до первой звезды. От поста освобождаются дети и подростки, женщины в положении, больные люди.

Сергей Бобылев / ТАСС

Слово «Сочельник» связано с названием одного простого блюда. Его традиционно готовят перед Богоявлением. Это сочиво — смесь злаков, сухофруктов, размоченных в меде и соке семян мака, ореха, миндаля. Часто встречаются разнообразные вариации сочива с добавлением изюма и других фруктов, а также орехов. Иногда пшеничную основу сочива заменяют отварным рисом, горохом, овсом или ячменем.

Мед в сочиве символизирует сладость будущей жизни с Господом, а зерно и растительные соки — будущее воскресение под действием благодати Божьей.

После приготовления угощение разносили по домам своих родных. Там каждый перед основным принятием пищи должен был съесть хотя бы немного сочива, чтобы привлечь в дом благополучие и здоровье на весь год.

Сочиво: рецепт угощения на Крещение — 2023

© РИА Новости / Максим Захаров

Ингредиенты:

пшеница — 250 граммов;

мак — 100 граммов;

грецкие орехи — 140 граммов;

мед — 2-3 столовых ложки.

Способ приготовления сочива

Пшеницу тщательно промыть, замочить на несколько часов в холодной воде.

Затем откинуть на дуршлаг, слить воду и переложить продукт в кастрюлю.

Залить мак крутым кипятком.

Пшеницу полить водой с растворенным в ней медом.

С мака слить воду. Набухшие семена растереть в ступке или прокрутить через мясорубку.

Ядра ореха порубить и поджарить на сухой сковороде.

Смешать все ингредиенты и дать немного настояться.

Выложить в миску и подать на стол.

Традиции и суеверия в праздник Крещения Господня

В Крещенский сочельник вся семья обязательно собиралась вместе за одним столом. После постной трапезы все ложки складывали в общую миску и накрывали хлебом в надежде на богатый урожай.

© РИА Новости / Виктор Толочко

Не обходилась подготовка к празднику и без суеверий. В народе считалось важным нарисовать кресты над дверью, окнами и даже печной заслонкой, чтобы защитить дом от злых духов.

Крещенское утро принято начинать с питья освященной воды и угощения печеньем в виде креста. Такие крестцы накануне торжества пекли матери семейства, загадывая на благополучие домочадцев. Ровное печенье без изъянов обещало год легкий и успешный, трещины означали трудности. Не пропечется или подгорит фигурка — к болезни. Неудавшиеся печенья крошили птицам, отгоняя беду.

Медовые крестцы: домашний рецепт Крещенского печенья

Ингредиенты:

мука — 500 граммов;

крахмал — 150 граммов;

сливочное масло — 180 граммов;

сахар — 120 граммов;

яйцо — 2 штуки;

вода — 150 миллилитров;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

соль и ванилин — по вкусу.

Способ приготовления Крещенского печенья

Смешать просеянную муку, крахмал и разрыхлитель.

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В смесь вылить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать.

Растворить в воде сахар, ванилин и щепотку соли. Затем добавить полученную смесь и яйца в тесто.

Вымешать массу до тех пор, пока она не станет эластичной.

Раскатать тесто в тонкий лист, нарезать на полоски и сформировать печенье в форме крестов.

Выложить кресты из теста на противень и выпекать в духовке при 180 градусах в течение 20 минут.

Печенье обычно едят утром, запивая святой водой или компотом, чаем, киселем.

Крещенские купания 2023

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; Ruptly; 5-tv.ru

Купание в купели является неотъемлемой частью празднования Крещения. Омовение в январской ледяной проруби очищает от грехов. При этом обряд купания относится к народным, а не церковным традициям. Поэтому окунаться в прорубь или нет — личное решение каждого православного.

Главное — делать это в специально отведенных, подготовленных и безопасных местах для крещенского массового купания. Выбор неприспособленных для ритуала водоемов может привести к плачевным последствиям.

Как подготовиться к купанию на Крещение — 2023

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Перед тем как окунуться в зимнюю купель, специалисты рекомендуют подготовить организм заранее. В этом помогут простые правила:

за несколько дней принимать контрастный душ и заканчивать водные процедуры обливанием прохладной водой;

в день погружения в купель не употреблять алкоголь;

за два часа до купания плотно поесть, так как на голодный желудок спускаться в ледяную воду нельзя.

Где купаться в проруби на Крещение — 2023 в Москве

В Москве и Подмосковье ежегодные крещенские купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. Крещенское купание должно проводиться только в специально оборудованных местах, где за качеством воды и техникой безопасности следят квалифицированные работники.

Возле иорданей в столице будут дежурить бригады медиков, спасателей и наряды полиции. Стражи порядка будут также патрулировать водоемы, где могут быть случаи несанкционированного купания. Полный список площадок публикуется на сайте мэра Москвы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Центр Москвы

Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке;

Сад имени Баумана на Старой Басманной, дом 15.

Север Москвы

Большой Садовый пруд, улица Большая Академическая, владение 38а;

Акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС «Центральная», Ленинградское шоссе, дом 25-45;

Головинский пруд, 1-й Лихачевский переулок, дом 6-8;

Пляж «Левобережный», Прибрежный проезд, владение 7.

Северо-восток Москвы

Дворцовый пруд, улица 1-я Останкинская, дом 7, строение 1.

Северо-запад Москвы

Карамышевская набережная, дом 13-15;

Кировская пойма, улица Исаковского, владение 2;

Пруд Барышиха в Митино, улица Барышиха, владение 4;

Малое бездонное озеро, улица Таманская, дом 91;

Парк «Покровское-Стрешнево, Иваньковское шоссе, дом 3;

Парк «Северное Тушино», улица Свободы, дом 56;

Пруд в село Рождествено, улица Муравская, за храмом Рождества Христова;

Москва-река, яхт-порт «Алые паруса», улица Авиационная, дом 79-1;

Строгинская пойма, улица Твардовского, дом 16, корпус 3.

Запад Москвы

Мещерский пруд, улица Воскресенская, дом За;

Москва-река в Филевском парке, Филевский бульвар, дом 21, и улица Большая Филевская, дом 40а;

Москва-река в поселке Рублево, улица В. Ботылева, дом 41;

Мещерский пруд, улица Воскресенская, дом 3а.

Юг Москвы

Борисовские пруды, улица Борисовские пруды, владение 2;

Верхний Царицынский пруд, улица Дольская, дом 1;

Пруд «Бекет», Загородное шоссе, владение 2.

Юго-запад Москвы

Большой Воронцовский пруд, улица Воронцовские пруды, дом 3;

Пруд «Зеленка», Нахимовский проспект, владение 8;

Тропаревский пруд, улица Академика Виноградова, дом 12;

Черневский пруд (верхний), улица Черневская, строение 1;

Пруд № 4 на территории санатория РАН, улица Профсоюзная, дом 123б.

Восток Москвы

Терлецкие пруды, проспект Свободный, дом 9;

Красный пруд в Измайлово, купель «Вернисаж», Измайловское шоссе, дом 73ж;

Святое озеро, улица Оранжерейная, дом 18;

Озеро Белое, улица Заозерная, дом 2 — 6;

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) в парке Сокольники.

Зеленоград

зона отдыха «Черное озеро»;

зона отдыха озеро «Школьное».

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Новая Москва

поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец, улица Андрея Тарковского, дом 1;

поселение Вороновское, село Покровское, дом 11, купель на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы;

поселение Вороновское, село Богоявление, дом 1;

поселение Вороновское, село Никольское, улица Центральная, владение 29;

поселение Воскресенское, дом 11а, клуб-отель «Воскресенское»;

поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево, купель блаженной Ксении Петербургской;

поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9а;

поселение Кленовское, деревня Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской;

поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82;

поселение Марушкинское, деревня Марушкино, народный парк «Ручеек»;

поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье, Храм Спаса Нерукотворного образа;

поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, строение 43;

поселок Московский, проезд 389;

поселок Мосрентген, дом 1, средний пруд каскада прудов;

поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской;

поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88;

городской округ Троицк, зона отдыха «Заречье», МУСП «Рыболовно-спортивная база»;

поселение Филимонковское, деревня Кнутово;

поселение Щаповское, село Ознобишино, купель вблизи Храма Святой Троицы;

поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22а.

Где купаться в проруби на Крещение — 2023 в Санкт-Петербурге

www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Василеостровский район

В. О. набережная Лейтенанта Шмидта, дом 27/2 (Оптинское подворье).

Выборгский район

улица Никольская, дом 13 (Среднее Суздальское озеро);

улица Большая Озерная, дом 84 (Среднее Суздальское озеро);

проспект Раевского, дом 22, корпус 4, литера А (Ольгинский пруд, купель моржей);

поселок Левашово, карьер Новоселки.

Колпинский район

поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, дом 44 (территория Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского);

город Колпино, улица Пролетарская, дом 2 (территория Свято-Троицкого Прихода).

Красносельский район

Старо-Паново, улица Набережная, дом 45 (купель на территории храма святых мучеников Андриана и Наталии);

Старо-Паново, улица Рабочая, участок 1 (территория храма в честь чуда Архистратига Михаила в Хонекс).

Кронштадтский район

город Кронштадт, Средняя гавань Финского залива в районе Петровской пристани (Петровский парк).

Курортный район

город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1 (территория храма Апостолов Петра и Павла, водная акватория озера Сестрорецкий Разлив);

поселок Песочный, улица Мельничная, дом 32 (купель возле Часовни Преподобного Серафима Саровского).

Невский район

проспект Обуховской Обороны, дом 24 (Церковь Матрона Босоножка).

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Петроградский район

Заячий остров, прибрежный участок акватории реки Невы (купель у Петропавловской крепости);

купель у Аптекарской набережной (спуск к реке Большая Невка напротив дома 8а).

Петродворцовый район

город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»);

поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 115 (пруд у Церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке);

поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 15 (купель на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни);

поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 109 (пруд на территории Михайловки).

Пушкинский район

город Пушкин, Колонистский пруд (территория СПС № 17);

город Павловск, поселок Динамо, Павловское шоссе, дом 10 (Лечебный пруд);

поселок Шушары, территория Детскосельский, улица Центральная, участок 34.

Фрунзенский район

Южное шоссе, дом 57, корпус 2 (Парк «Героев-Пожарных»).

Прогноз погоды на Крещение — 2023

Синоптики обещают на Крещение неустойчивую погоду. Среднесуточная температура едва будет достигать отметки в -6 градусов ночью. Днем столбик термометра поднимется до -1 градуса. Возможен снег с ветром.

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Что взять с собой для купания на Крещение — 2023

Отправляясь на купание в иордани, желательно учитывать ряд нюансов в выборе одежды и обуви.

В одежде стоит отдать предпочтение моделям на размер больше, которые быстро застегиваются на молнии и без пуговиц. Подойдут свитер, джемпер, широкие теплые брюки или спортивные штаны. Узкие вещи после купания будет весьма сложно быстро надеть на себя, особенно замерзшими пальцами

Наиболее подходящая обувь — без шнурков, также на молнии. Подойдут обычные сапоги или валенки. Несколько сэкономленных минут во время переодевания в морозную погоду пойдут на пользу здоровью и личному комфорту.

© РИА Новости / Павел Лисицын

Крещенское купание проводят в длинной рубашке свободного кроя, а не в купальнике.

Потребуется сменная обувь (шлепки, тапочки), чтобы добраться от палатки до купели и обратно. По дороге будет не так скользко, а в случае ожидания в очереди перед прорубью не придется стоять босыми ногами на настиле.

Конечно, не обойтись без большого полотенца и термоса с горячим сладким травяным чаем, чтобы растереться и согреться после купания.

Правила крещенского купания в 2023

© РИА Новости / Максим Блинов

Перед купанием раздеваться нужно постепенно. Сначала снять верхнюю одежду, подождать пару минут, потом разуться. Сделать еще небольшую паузу.

Только после этого раздеться по пояс. Подобные паузы помогут телу адаптироваться к низкой температуре. Тогда вода в купели не покажется обжигающей.

Перед погружением важно разогреться, к примеру, сделать приседания и пару наклонов в стороны.

Количество погружений по православным обычаям — три раза, время нахождения в проруби не более 15 секунд.

При погружении произносить: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Во время погружения сосредоточиться на мыслях о Боге.

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Во избежание рефлекторного сужения сосудов головы, медики советуют погружаться до шеи.

После купания выпить горячий сладкий чай с травами.

Кому нельзя окунаться в крещенскую купель

Крещенские купания запрещены беременным, детям и подросткам до 12 лет, гипертоникам, диабетикам, а также страдающим заболеваниями мочеполовой системы.

Людям с серьезными хроническими болезнями, в том числе перенесшим COVID-19 и пневмонию, зимнее купание стоит отложить. Врачи рекомендуют не купаться, а ополоснуть лицо, руки, ноги до икр и растереться сухим полотенцем.

С большой осторожностью стоит участвовать в ритуале лицам с заболеваниями сердца, ожирением, аритмией, астмой, бронхитом и гайморитом.

Что можно делать 19 января

Создать и поддерживать в себе благостное состояние. Воспринимать происходящее с легким сердцем.

По случаю религиозного праздника стоит заранее сделать уборку дома — помыть полы, протереть пыль, раздать ненужную одежду нуждающимся или подать милостыню.

Сергей Бобылев / ТАСС

Безусловно, необходимо посетить храм, поставить свечу и помолиться.

Рекомендуется запастись в праздник святой водой, чтобы в течение года пить ее натощак во время утренней молитвы.

Что нельзя делать 19 января

Запрещено давать деньги в долг, иначе до следующего года в семье не будет достатка.

Не стоит заниматься тяжелой физической работой, домашними делами. Хотя на Крещение молодым девушкам разрешается рукоделие, если они готовят себе приданое. Это принесет им крепкий и счастливый брак.

Не рекомендуется ссориться, ругаться, богохульствовать, чтобы не навлечь беду.

Крещенские гадания 2023

Хотя церковь не одобряет гадания на Крещение, издавна дни до и после Богоявления считались самыми лучшими для гадания на суженого и на грядущее супружество. Для гаданий подходит период с 15 по 19 января.

www.globallookpress.com / Mikhail Beznosov

По народным поверьям, святочная нечисть начинала похождения в период зимнего солнцестояния, с Рождества и до Богоявления. Переломное время — вечер и ночь перед Крещением, когда нечистая сила особенно сильна. В этот период проще всего узнать будущее.

Крещенские гадания: Как узнать будущее в ночь на 19 января

Приметы на Крещение 19 января

www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Люди, принявшие крещение в эти дни, будут под особой Божьей защитой.

Сватовство на Крещение сулит счастливый и плодовитый союз.

Любые сделки и договоренности, достигнутые в эти дни, будут успешными и прибыльными.

Крепкое здоровье получит тот, кто первым в день Крещения Господня возьмет воды из колодца.

На Крещение снятся вещие сны, относящиеся к жизни в будущем.

Ясная и холодная погода — к засушливому лету, снежная и хмурая — к обильному урожаю.