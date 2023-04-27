Шанс на спасение: как вовремя распознать внутреннее кровотечение

Скрытая потеря крови считается смертельно опасным состоянием по ряду причин.

Внутреннее кровотечение считается опасным процессом, который угрожает жизни человека. Его невозможно обнаружить визуально, так как излитие крови происходит внутри организма.

Какие признаки указывают на возможное внутреннее кровотечение и есть ли возможность распознать опасность — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

Почему желудочное кровотечение самое опасное

Кровотечения внутри организма бывают разными. Самым опасным для жизни считается внутреннее изливание крови в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Как правило, оно стремительно начинается на фоне язвенного или эрозивного гастрита.

«Теоретически желудочно-кишечные кровотечения могут развиваться быстро и обильно, профузно, то есть когда много крови сразу вытекает», — рассказал врач скорой помощи.

Такой вид внутренней кровопотери может привести к развитию анемии, геморрагического шока, острой почечной недостаточности, а затем — к полиорганной недостаточности и смерти.

Что чувствует человек при внутреннем кровотечении

Самыми первыми признаками развивающейся патологии считается целый ряд явных признаков:

общая слабость и сонливость,

бледность кожи, слизистых оболочек,

головокружение (возможны обмороки),

холодный пот и жажда.

«Как правило, человек не может встать, он становится бледным и жалуется на боли в животе. У пациента характерный синдром „ваньки-встаньки“, когда он пытается встать и падает обратно. Это очень характерно для жидкости или крови в животе, в том числе — желудочного кровотечения», — отметил эксперт.

Признаки внутреннего кровотечения также зависят от того, в какую полость истекает жидкость. Например, тошнота и рвота темной кровью указывают на попадание в полость желудка или пищевода. Кашель с яркой легочной кровью является однозначным симптомом легочного поражения.

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Что будет, если начнется внутреннее кровотечение

На стремительность внутреннего кровотечения указывает изменение пульса и артериального давления (АД). При малой кровопотере отмечается незначительное учащение пульса (до 80 ударов в минуту) и незначительное снижение АД, в ряде случаев клинические симптомы могут отсутствовать.

На среднюю степень тяжести указывает падение АД до 90-80 миллиметров ртутного столба и учащение пульса (тахикардия) до 90-100 ударов в минуту. Кожа бледнеет, отмечается похолодание конечностей и незначительное учащение дыхания.

В тяжелых случаях давление падает до 80 миллиметров ртутного столба и ниже. Пульс частит до 110 и выше ударов в минуту. Ритм дыхания нарушается, выступает липкий холодный пот, начинается зевота, тремор рук, мучительная жажда, затемнение сознания и резкая бледность кожи и слизистых.

При смертельной кровопотере развивается кома. Систолическое давление снижается до 60 миллиметров ртутного столба либо не определяется совсем. Начинаются судороги, непроизвольное выделение кала и мочи, зрачки становятся расширенными. В дальнейшем наступает агония и смерть.

Можно ли не заметить внутреннее кровотечение

Вначале внутреннее кровотечение может быть бессимптомным, хотя кровоточащий пораженный орган обычно болит.

Однако человек может не заметить этого дискомфорта на фоне других повреждений или может оказаться не в состоянии сообщить о своих ощущениях из-за сонливости или потери сознания.

Что делать при внутреннем кровотечении

Действовать в подобной ситуации необходимо быстро, так как счет идет на минуты. Больному требуется срочная медицинская помощь в больнице.

«Обязательно — экстренная госпитализация в хирургический стационар, где врачи смотрят при помощи лапароскопии или под рентгеном, проверяют уровень жидкости и идут на операцию. Также стараются замещать кровопотери», — пояснил Авербах.

Не все случаи развития патологии способны привести к смертельной опасности. При своевременном обращении в лечебное учреждение причины внутреннего кровотечения устраняются, что предупреждает развитие серьезных последствий.