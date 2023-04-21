Благоприятные дни: когда сеять семена и высаживать рассаду в грунт в 2023

Выращивание рассады из семян считается одним из способов получить большой урожай
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru
2023 год считается благоприятным по срокам для посева семян на рассаду и прореживания растений.
Сроки посева семян и высадки рассады — одна из самых обсуждаемых тем среди огородников. Ведь качество растений напрямую влияет на будущий урожай. Выбор благоприятных дней для этих работ зависит от целого ряда факторов: времени на всходы, вегетационного периода, сорта овощных культур.
Зачем сеять семена на рассаду в 2023
Рассада — это выращенные из семян в специальных домашних условиях молодые растения.
Проверенный способ дает возможность подготовить и пересадить в открытый или закрытый грунт уже окрепшие культуры.
В числе преимуществ самостоятельного выращивания рассады считается:
- шанс заранее планировать время посева для каждой культуры;
- возможность выращивания редких сортов и гибридов;
- гарантия качества растений — при должном уходе можно вырастить их здоровыми и сильными.
Правила посадки семян
Что касается самой посадки, то существует несколько правил, которых стоит придерживаться:
- приобретать семена только у проверенных производителей, чтобы посадка и выращивание рассады была безопасной и предсказуемой;
- проводить предварительную обработку семян (рассортировать, протравить, замочить);
- заранее подготовить и выбрать грунт;
- соблюдать четкие сроки посадки, особенно в открытый грунт;
- проводить регулярную подкормку рассады питательными веществами;
- закаливать растения перед пересадкой в грунт для лучшей адаптации в новых условиях.
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Когда сажать семена на даче в 2023
Сроки посева семян зависят и от региона, где будет выращиваться рассада. В северных время посадки должно быть позже, чем в центральных регионах.
Для средней полосы России предлагается следующий календарь посева:
- помидоры — с конца февраля по конец марта;
- огурцы — начало мая;
- капуста белокочанная — с 1 по 20 марта;
- перец и баклажаны — вторая половина марта, для выращивания в теплице — начало февраля;
- кабачки — с конца апреля по 10 мая;
- тыква — вторая половина апреля;
- патиссоны — вторая половина мая;
- картофель — вторая половина апреля.
Когда сажать рассаду в грунт на даче в 2023
При пересадке в открытый грунт нужно убедиться, что рассада готова и созданы все условия для ее роста.
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Об этом свидетельствуют следующие признаки: возраст рассады достиг нужных границ; есть сформированные листья; установилась стабильная температура воздуха и почвы, комфортная для растения; рассада здоровая и не имеет признаков заражения вредителями.
Для средней полосы России предлагается следующий календарь высадки в открытый грунт на даче:
- помидоры — начало июня;
- огурцы — с конца мая по начало июня;
- капуста белокочанная — с 1 по 20 мая;
- перец и баклажаны — с конца мая по первую половину июня;
- кабачки — начало июня;
- тыква — вторая половина мая;
- патиссоны — с конца мая по начала июня;
- картофель — первая половина мая.
В период высадки рассады в грунт опытные дачники рекомендуют:
- пересаживать в пасмурную погоду, а в теплицу — в вечернее время;
- корневую систему не оставлять без земляного кома дольше чем на минуту;
- при солнечной погоде важно притенять растения в течение трех дней после высадки;
- для сдерживания роста рассады можно также пользоваться естественными методами — снизить полив и уменьшить температуру воздуха в помещении.
Посадка рассады по лунному календарю в 2023
Многие огородники пользуются лунным календарем для определения наиболее подходящих дней для посадки. В каждом месяце есть определенные дни с учетом четырех фаз Луны:
- новолуние — самое неудачное время для работ в саду;
- растущая Луна — считается самым лучшим периодом, так как способствует их росту;
- полнолуние — подходит только для подкормки и обработки сада, сажать в это время не рекомендуется;
- убывающая Луна — хорошее время для работы с корнеплодами на даче.
Фазы Луны в апреле 2023
Во втором весеннем месяце лунный календарь показывает следующие фазы Луны по датам:
- полнолуние — 6 апреля;
- убывающая Луна: с 7 по 19 апреля;
- новолуние — 20 апреля;
- растущая Луна: с 21 по 30 апреля;
Неблагоприятные дни для посева и посадок: 6, 19, 20 и 21.
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Благоприятные даты для посева семян в апреле 2023
Огурцы — 5, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.
Перец и баклажаны — 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.
Лук — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26.
Чеснок — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22.
Помидоры — 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.
Корнеплоды — 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26.
Зелень — 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.
Капуста — 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26.
Фазы Луны в мае 2023
В третьем весеннем месяце лунный календарь показывает следующие фазы Луны по датам:
- растущая Луна: с 1 по 4 мая;
- полнолуние — 5 мая;
- убывающая Луна: с 6 по 18 мая;
- новолуние — 19 мая;
- растущая Луна: с 20 по 31 мая.
Неблагоприятные дни для посева: 5, 18, 19 и 20.
Благоприятные дни для посева семян в мае 2023
Огурцы — 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 31.
Перец и баклажаны — 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.
Лук — 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.
Чеснок — 6, 7, 8, 9, 10, 17.
Капуста — 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.
Помидоры — 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.
Корнеплоды — 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.
Зелень — 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.
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