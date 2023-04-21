Благоприятные дни: когда сеять семена и высаживать рассаду в грунт в 2023

2023 год считается благоприятным по срокам для посева семян на рассаду и прореживания растений.

Сроки посева семян и высадки рассады — одна из самых обсуждаемых тем среди огородников. Ведь качество растений напрямую влияет на будущий урожай. Выбор благоприятных дней для этих работ зависит от целого ряда факторов: времени на всходы, вегетационного периода, сорта овощных культур.

Зачем сеять семена на рассаду в 2023

Рассада — это выращенные из семян в специальных домашних условиях молодые растения.

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Проверенный способ дает возможность подготовить и пересадить в открытый или закрытый грунт уже окрепшие культуры.

В числе преимуществ самостоятельного выращивания рассады считается:

шанс заранее планировать время посева для каждой культуры;

возможность выращивания редких сортов и гибридов;

гарантия качества растений — при должном уходе можно вырастить их здоровыми и сильными.

Правила посадки семян

Что касается самой посадки, то существует несколько правил, которых стоит придерживаться:

приобретать семена только у проверенных производителей, чтобы посадка и выращивание рассады была безопасной и предсказуемой;

проводить предварительную обработку семян (рассортировать, протравить, замочить);

заранее подготовить и выбрать грунт;

соблюдать четкие сроки посадки, особенно в открытый грунт;

проводить регулярную подкормку рассады питательными веществами;

закаливать растения перед пересадкой в грунт для лучшей адаптации в новых условиях.

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Когда сажать семена на даче в 2023

Сроки посева семян зависят и от региона, где будет выращиваться рассада. В северных время посадки должно быть позже, чем в центральных регионах.

Для средней полосы России предлагается следующий календарь посева:

помидоры — с конца февраля по конец марта;

огурцы — начало мая;

капуста белокочанная — с 1 по 20 марта;

перец и баклажаны — вторая половина марта, для выращивания в теплице — начало февраля;

кабачки — с конца апреля по 10 мая;

тыква — вторая половина апреля;

патиссоны — вторая половина мая;

картофель — вторая половина апреля.

Когда сажать рассаду в грунт на даче в 2023

При пересадке в открытый грунт нужно убедиться, что рассада готова и созданы все условия для ее роста.

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Об этом свидетельствуют следующие признаки: возраст рассады достиг нужных границ; есть сформированные листья; установилась стабильная температура воздуха и почвы, комфортная для растения; рассада здоровая и не имеет признаков заражения вредителями.

Для средней полосы России предлагается следующий календарь высадки в открытый грунт на даче:

помидоры — начало июня;

огурцы — с конца мая по начало июня;

капуста белокочанная — с 1 по 20 мая;

перец и баклажаны — с конца мая по первую половину июня;

кабачки — начало июня;

тыква — вторая половина мая;

патиссоны — с конца мая по начала июня;

картофель — первая половина мая.

В период высадки рассады в грунт опытные дачники рекомендуют:

пересаживать в пасмурную погоду, а в теплицу — в вечернее время;

корневую систему не оставлять без земляного кома дольше чем на минуту;

при солнечной погоде важно притенять растения в течение трех дней после высадки;

для сдерживания роста рассады можно также пользоваться естественными методами — снизить полив и уменьшить температуру воздуха в помещении.

Посадка рассады по лунному календарю в 2023

Многие огородники пользуются лунным календарем для определения наиболее подходящих дней для посадки. В каждом месяце есть определенные дни с учетом четырех фаз Луны:

новолуние — самое неудачное время для работ в саду;

растущая Луна — считается самым лучшим периодом, так как способствует их росту;

полнолуние — подходит только для подкормки и обработки сада, сажать в это время не рекомендуется;

убывающая Луна — хорошее время для работы с корнеплодами на даче.

Фазы Луны в апреле 2023

Во втором весеннем месяце лунный календарь показывает следующие фазы Луны по датам:

полнолуние — 6 апреля;

убывающая Луна: с 7 по 19 апреля;

новолуние — 20 апреля;

растущая Луна: с 21 по 30 апреля;

Неблагоприятные дни для посева и посадок: 6, 19, 20 и 21.

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Благоприятные даты для посева семян в апреле 2023

Огурцы — 5, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.

Перец и баклажаны — 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.

Лук — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26.

Чеснок — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22.

Помидоры — 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.

Корнеплоды — 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26.

Зелень — 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.

Капуста — 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26.

Фазы Луны в мае 2023

В третьем весеннем месяце лунный календарь показывает следующие фазы Луны по датам:

растущая Луна: с 1 по 4 мая;

полнолуние — 5 мая;

убывающая Луна: с 6 по 18 мая;

новолуние — 19 мая;

растущая Луна: с 20 по 31 мая.

Неблагоприятные дни для посева: 5, 18, 19 и 20.

Благоприятные дни для посева семян в мае 2023

Огурцы — 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 31.

Перец и баклажаны — 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.

Лук — 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.

Чеснок — 6, 7, 8, 9, 10, 17.

Капуста — 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.

Помидоры — 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.

Корнеплоды — 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.

Зелень — 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.