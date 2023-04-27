Стал совершенно другим человеком: что делать, если муж пристрастился к алкоголю

Каждая семья несчастлива по-своему, говорил русский классик Лев Толстой. Но какой бы ни была причина, чаще всего в тяжелых ситуациях люди привыкли снимать напряжение с помощью спиртных напитков. И хотя неизвестны случаи, когда алкоголь кому-нибудь действительно помогал, этот выбор до сих пор остается самым популярным. И страдают от последствий такого решения, как правило, именно близкие люди, в особенности супруги.

В такой ситуации жены обычно теряются и не знают, как повлиять на любимого человека, особенно если раньше он не злоупотреблял спиртным. В чем могут быть причины алкогольной зависимости у мужа и как ему помочь? А главное — что нельзя делать, если человек пристрастился к выпивке?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила психолог и кандидат наук Руслана Завалихина.

Признаки мужского алкоголизма

От алкоголизма не застрахован никто. Порой тяжелая жизненная ситуация заставляет даже убежденного трезвенника искать утешение на дне бутылки. Если человек привыкает расслабляться таким образом, очень скоро у него формируется зависимость, ведущая к деградации личности. Гораздо реже известны случаи, когда алкоголик внезапно решает проблемы и бросает пить.

Поскольку алкоголизм развивается постепенно, многие люди не успевают осознать, когда пора остановиться. Особенно это касается мужчин. Единственными, кто может помочь им вовремя сойти с опасной дороги, являются близкие люди — жена и дети, друзья и родственники.

Характерными признаками алкоголизма являются:

Повышенная раздражительность и агрессия;

Перепады настроения и неуравновешенное поведение;

Ослабленность организма при отсутствии физических нагрузок;

Слабая сила воли;

Рассеянное внимание и сложность концентрации в трезвом состоянии;

Регулярные желания потребить хмельные напитки;

Непрерывный запой;

Деградация умственных способностей и психики.

Что ни в коем случае нельзя делать, если муж страдает алкоголизмом

Многие женщины объяснимо беспокоятся, когда их муж возвращается домой пьяный, в особенности если раньше этой привычки у него не было. Хуже всего, когда в нетрезвом виде супруг начинает хамить и поднимать руку. Разговоры на эту тему часто заканчиваются ссорами.

«Что делать женам, если муж пристрастился к выпивке? Для начала скажу, что в семьях на эту тему не умеют общаться. Женщины сразу дают оценку: „Вот опять нажрался, вел себя безобразно!“. Большая ошибка так говорить. Надо уметь доносить свою позицию, не навязывая ничего и не критикуя», — пояснила эксперт.

Прежде всего, советует психолог, надо выяснить, какая проблема у супруга. Как правило, с помощью алкоголя человек пытается компенсировать то, чего ему не хватает в реальности. Возможно также, что спиртное — единственное, что помогает ему расслабиться после напряженного дня. Тогда стоит позаботиться о том, чтобы дома муж получал больше положительных эмоций и, конечно, чувствовал поддержку.

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«Может, он расстроен, потому что с другом поссорился. Постарайтесь выстроить более доверительные отношения. Выясните все и спросите, помогла ли выпивка решить его проблему. Нет? Тогда что в этом хорошего? Напротив, от похмелья голова болит и работоспособность падает», — аргументировала Завалихина.

Иногда женщины своими действиями невольно поощряют алкоголизм супруга. Например, распространенная сцена, когда жена ругает мужа и одновременно помогает ему «поправить здоровье» с похмелья, дает деньги на выпивку и разыскивает его по друзьям-алкоголикам, чтобы привести домой. Причем некоторые даже начинают пить сами якобы для того, чтобы мужу меньше досталось.

Но наиболее часто женщины либо закатывают скандалы, обвиняя мужа во всех грехах и ставя ультиматумы, либо, напротив, скрывают от окружающих проблему в надежде, что она решится сама. Обе модели поведения ни к чему хорошему не приводят и даже усугубляют ситуацию.

«Искусство общения заключается в том, чтобы задавать правильные вопросы и получать на них ответы. Мы же привыкли давать готовый „рецепт“: ты не прав, надо делать так. Я против этого. Человеку необходимо обосновать свою позицию и дать право на ошибку. Это должно быть его решение», — подчеркнула эксперт.

Демонстрация жалости и вера в обещания мужа бросить пить также является ошибкой, губительной для отношений. При этом некоторые созависимые женщины готовы терпеть нетрезвое поведение супруга, объясняя это тем, что в остальном он человек хороший и деньги в дом приносит. В действительности же такое отношение объясняется равнодушием и страхом потерять привычные условия жизни, даже если комфорт сомнительный.

Как помочь мужу, который пристрастился к выпивке

Стоит сказать, что в большинстве случаев женщинам, мужья которых страдают алкоголизмом, присущ синдром спасателя. Эмпатичные и понимающие, они своими действиями неосознанно подталкивают благоверного к пропасти.

Впервые этот термин описал психотерапевт Стивен Карпман в 1960-е в статье Fairy tales and script drama analysis. В ней он вывел понятие драматического треугольника, в котором людям отводились роли агрессора, жертвы или спасателя. На первый взгляд, функция спасателя кажется положительной, так как такой человек способен избавить жертву от влияния агрессора. В действительности же спасатель поощряет чужую беспомощность, самоутверждаясь за счет слабого.

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Таким образом, в разговоре с мужем следует проявлять неравнодушие и заботу, но при этом не превращаться в его няньку. Ведь помощь не означает взваливание на себя его проблем. Задача жены — вселить веру в то, что ему по силам преодолеть все трудности.

«Я много работала с людьми, страдающими от алкогольной и наркотической зависимости. В большинстве случаев люди начинают потреблять вещества, чтобы уйти от реальности. Окружение настолько давит на них, что они уходят в запой. Это способ расслабиться и повеселиться. Но когда действие алкоголя заканчивается, дискомфорт возвращается, поэтому хочется снова выпить», — предупредила психолог.

Причины, почему муж начал пить, могут быть самые разные. Задача жены — выяснить, что его беспокоит и постараться найти решение проблемы.

«В своей практике я сталкиваюсь с тем, что человек долгий период выполнял то, что от него хотят другие. Сначала родители — и он поступил не туда, куда хотел, потом начальник что-то требовал, а затем жена. В итоге происходит срыв», — пояснила Завалихина.

Поскольку семья имеет важное значение для человека, важно, чтобы между супругами были доверительные отношения и общие интересы. В идеале муж и жена должны помогать друг другу, а не обесценивать чувства. Ведь своими действиями можно как создать проблему, так и свести ее на нет.