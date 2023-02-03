Вместо пачки сигарет: какие привычки разрушают мозг и чем их заменить

Чтобы избавиться от вредных привычек, тормозящих активность мозга, следует заменить их полезными ритуалами.

С давних времен лучшие умы человечества трудились над тем, чтобы улучшить природные способности организма и приблизить себя к супергероям — людям, подобным богам из античных мифов. В результате экспериментов и ряда исследований выяснилось, что какие-то вещества и повседневные ритуалы усиливают работу мозга, а другие, напротив, тормозят.

О том, какие привычки следует исключить из повседневной жизни, чтобы улучшить память, 5-tv.ru эксклюзивно рассказал специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Как избавиться от вредных привычек

Каждый человек ежедневно выполняет повторяющийся набор действий, который чаще всего приводит к одному и тому же результату. Однако привычка в отличие от зависимости — вещь контролируемая, поэтому избавиться от нее можно самостоятельно. Тем более, если она наносит непоправимый вред организму, в особенности центру принятия решений — нашему мозгу.

На первом этапе достаточно признать ее наличие и взять под контроль. Затем вредную привычку следует заменить полезной, чтобы снять тревогу и заполнить ощущение пустоты. Поскольку высока вероятность вернуться к повседневному образу жизни, важно сделать новую привычку приятной, например, включать во время пробежки приятную музыку.

Чтобы новая деятельность стала частью жизни, не помешает изменить обстановку вокруг себя и устранить соблазны. Вместо пачки сигарет на столе можно положить вазу с фруктами или крекерами. А для случаев, когда настроения и сил на борьбу с собой не остается, нужно подключать свое окружение. Например, хвалиться успехами и делиться с близкими людьми фото из спортзала.

Какие привычки губят мозг и чем их заменить

Курение

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На сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 1,3 миллиарда курильщиков, а потреблять табак в той или иной форме люди начали еще с древних времен. Несмотря на различные дискуссии в пользу табака, на упаковках большинства сигарет стоит предупреждение о разного рода заболеваниях, таких как рак, гастрит, импотенция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и множество других. Согласно заявлениям медиков, даже при курении хорошего табака снижается скорость концентрации, обработки информации и обучаемость новым навыкам.

«Привычки, которые плохо влияют на память, всем известны. Прежде всего, это курение, которое нарушает обмен веществ в организме и уменьшает количество поступающего кислорода. А поскольку мозг работает на окислительно-восстановительных реакциях, для его работы нужна вода и кислород. Соответственно, если мы находимся в душной комнате, из-за низкой оксигенации крови эффективность работы мозга сильно падает», — объяснил мнемонист Ягодкин.

Алкоголь

Систематическое потребление алкоголя наносит колоссальный вред не только печени, но и нервной системе и, конечно, головному мозгу. Ряд патологоанатомических вскрытий показал, что в мозгу алкоголиков снижена плотность белого вещества. Это значит, что связи между нейронами разрушаются.

«Потребление алкоголя действительно разрушает нейронные связи. И хотя нервные клетки восстанавливаются, но есть нюанс. Возобновляются они в определенных отделах мозга, но это не те же самые клетки. Не бывает так, что вечером они разрушились после выпивки, а наутро восстановились. Так, к сожалению, не происходит», — уточнил эксперт.

Ряд экспериментов показал, что в состоянии алкогольного опьянения люди хуже различают асимметрию, из-за чего окружающие кажутся привлекательнее. Кроме того, ухудшается бинокулярное зрение, отвечающее за способность видеть предмет обоими глазами, поэтому водить машину в таком состоянии категорически воспрещено. Правда, из-за высокой концентрации спирта в крови чувство опасности притупляется, что не останавливает лихачей садиться за руль.

Бокал игристого улучшает настроение благодаря выработке дофамина (гормона радости, отвечающего за вознаграждение), однако частое потребление может притупить формирование собственных нейромедиаторов, что в конечном счете приведет к депрессии. Содержащийся в алкоголе этанол снижает концентрацию и мотивацию к обучению.

Употребление наркотиков

Бытует мнение, что наркотики якобы способны придать человеку бодрости и увеличить его мыслительные способности. Это ошибочное представление отчасти возникло благодаря их романтизации индустрией красоты и развлечений. Например, свои знаменитые духи Ив Сен-Лоран назвал «Опиум», а одним из популярных направлений моды 90-х стал так называемый героиновый шик.

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Кроме того, люди, ратующие за легализацию наркотиков, часто утверждают, что влияние этих веществ на организм ничем не отличается от чая или кофе. В защиту также приводятся аргументы, что многие классики литературы, звезды экрана и представители искусства создавали свои знаменитые произведения под действием наркотических средств.

В действительности же запрещенные вещества, хотя и могут вызвать краткосрочную эйфорию и всплеск работоспособности, однако этот эффект с долгоиграющими последствиями. Дело в том, что избыточная стимуляция мозга дофамином (гормон радости) приводит к тому, что организм быстро привыкает и перестает вырабатывать собственные нейромедиаторы в достаточном количестве. В результате мир кажется менее ярким, и человек впадает в депрессию. А поскольку дофамин также связан с системой вознаграждения, при обучении и запоминании новой информации возникают трудности.

В то же время страдают отделы мозга, отвечающие за принятие решений и контроль поведения, вследствие чего человек становится агрессивным и компульсивным. Именно поэтому потребление наркотиков часто перерастает в зависимость, вылечить которую бывает непросто даже высококвалифицированным специалистам.

Недостаток физических нагрузок

Возможно, накаченные люди не ассоциируются с образом ученых, однако об атлетичном или хотя бы стройном телосложении мечтают многие. Мало того, что это выглядит эстетично, но и говорит о любви к спорту. А активный образ жизни всегда соседствует со здоровьем. Ведь физические упражнения способствуют циркуляции крови и насыщению организма кислородом, которым питается мозг.

Согласно исследованиям специалистов из Бостонского университета, регулярные тренировки оптимальны для профилактики деменции и поддержания когнитивных функций. Кроме того, йога, танцы, плавание и силовые нагрузки улучшают координацию, зрительное и слуховое восприятие, память, дивергентное мышление, а также отлично помогают бороться с депрессией.

Сидячий образ жизни, напротив, приводит к болям в суставах, искривлению осанки, снижению зрения, ожирению и диабету.

Отсутствие новых навыков и ярких впечатлений

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Ежедневная рутина и ангедония (неспособность радоваться), оказывается, также разрушительно влияют на мозг. Дело в том, что мозг тренируется только тогда, когда изучает что-то новое.

«Здесь нужно уточнить, что обычная интеллектуальная деятельность, хотя и помогает улучшить способности мозга, но не очень сильно. Есть разница между использованием и созданием новых нейронных связей. Условно ежедневное приготовление пищи не несет нагрузки на мозг, поскольку тут используются старые навыки», — пояснил Ягодкин.

Именно поэтому полезно обучаться новым навыкам, путешествовать, открывать незнакомые вкусы и запахи, ходить в театр и кино, изучать языки и общаться с разными людьми по всему миру.

«Тут как с тренировкой тела. Растяжка, подтягивания и отжимания эффективны, но потом они могут стать привычными. Наши клетки тоже адаптируются. Поэтому важно открывать новое: ходить по непривычным маршрутам и путешествовать. В каждой религии есть предписание совершать паломничество или хадж. Это очень помогает наращивать новые нейронные связи. И, конечно, целенаправленные тренировки памяти — мнемотехника, устный счет и пальцевая гимнастика, включающая асинхронные движения рук», — посоветовал специалист по нейрофитнесу.

А вот отсутствие ярких впечатлений делает человека меланхоличным и апатичным. Кроме того, раздражительность по мелочам и агрессия способствуют выработке кортизола (гормон стресса), что отрицательно сказывается на перфоральной коре головного мозга (ПФК) и гиппокампе.

Многозадачность и информационная перегрузка

Еще один бич современности — прокрастинация, или откладывание дел на потом. По сути, это защитный механизм психики, борющийся с беспокойством при решении сложных и неинтересных задач. Во многом эта пагубная привычка связана с влиянием социальных сетей. Из-за постоянного пребывания в потоке новостей мозг человека натренирован на запоминание краткосрочной информации, поэтому чтение книг или любая другая деятельность, требующая концентрации, вызывает затруднения. Кроме того, пресловутая многозадачность, которую часто ценят работодатели, способствует расфокусировке внимания и проблемам с памятью.

В связи с этим возросла значимость такого понятия, как «информационная гигиена». Современному человеку важно ограничивать время пребывания в социальных сетях и быть более избирательными в потреблении информации. Например, выделить для себя несколько изданий, мнение которых имеет значение. Не стоит бояться упустить что-то, поскольку важные новости в любом случае будут у всех на устах, остальные же, как правило, повторяются в других источниках. Гораздо большую ценность имеют уникальные знания, погруженность в конкретную тему и опыт.

Здесь также стоит работать с привычкой. Например, в пути полезнее читать книгу, чем играть в игры на смартфоне. Также важно проработать страх перед неудачей: воспринимать сложные ситуации как опыт. Чтобы наконец приступить к отложенным делам, нужна мотивация и осознание важности цели. Тут следует продумать формат, при котором не выполнить действие будет нельзя. Например, изучение иностранного языка сложно отложить, если это занятия у репетитора или уже оплаченные курсы.

Недостаток сна и хорошего питания

Полноценный сон и насыщенная витаминами пища — залог физического и ментального здоровья. Люди, которые имеют проблемы со сном, обычно рассеяны, испытывают проблемы с памятью и с трудом усваивают информацию. Так, в число продуктов, которые особенно хорошо влияют на мозг, выделяют авокадо, нежирные сорта рыбы, горький шоколад, брокколи, чечевицу, помидор, грейпфрут, грецкий орех, черную смородину.