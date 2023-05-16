Незаменимый помощник: как выбрать надежную изоленту

Изолента представлена на современном рынке в огромном количестве вариаций по составу, длине, ширине и другим характеристикам. Цена на нее тоже отличается в разы, что затрудняет выбор для потребителя.

Починить проводку, обмотать стыки труб, отремонтировать мебель или садовый инструмент. Все это можно сделать с помощью изоленты. Вариантов применения этого материала сотни.

Какую клейкую ленту выбрать в магазине? Одинаково ли образцы из разных ценовых категорий справляются с температурой, водой и нагрузкой? Какая изолента не горит? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какая изолента самая универсальная

Клейкая лента — необходимая вещь не только в любом доме. В походе, на охоте или рыбалке ей тоже найдется применение. А еще она может здорово выручить в экстренной ситуации.

«Для защиты от клещей заматывают рукава. Также можно использовать ее как жгут», — уточнил старший менеджер-консультант строительного магазина Дмитрий Биттенбиндер.

Изолента бывает разной: тканевая, силиконовая, из стекловолокна и лавсана. Есть даже жидкая. Но для бытовых задач эксперт советует брать клейкую ленту из ПВХ. Он объясняет это ее хорошими характеристиками:

выдерживает до 5000 вольт;

удобная ширина (от 14 до 20 миллиметров);

рабочий диапазон температур — от -30 до +60 градусов.

Но стоимость ПВХ-изоленты может существенно отличаться. В проверке участвовали сразу пять мотков. Самый дешевый обошелся всего в 25 рублей, а самый дорогой — в 170. Все они были идентичны по размерам, ширине и длине.

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Какая изолента обладает лучшей клейкостью

Первое испытание — на клейкость. Это одна из главных характеристик любой изоленты. Чем она выше, тем прочнее будет соединение. Для этого эксперимента понадобились металлические шпильки (по 250 граммов каждая). Их закрепили на образцах и разместили на стенде. Затем одновременно шпильки опустили сверху, чтобы посмотреть, как они будут скатываться вниз.

Первой отклеилась лента за 55 рублей. Это произошло уже через 50 секунд. Самый дешевый образец закончил борьбу следом. Четвертая клейкая лента (за 120 рублей) показала средний результат. Изделия за 90 и 170 рублей продержались дольше всего — почти шесть минут. Это говорит о довольно высоком качестве клея.

Какая изолента обладает хорошей термостойкостью

Хорошая изолента не должна терять своих свойств даже при высоких температурах. Ведь часто приходится скрепить что-то на даче и оставить под палящим солнцем или использовать на горячих трубах.

В рамках эксперимента все образцы намотали на металлические болты и прогрели их строительным феном в течение двух минут. За это время температура рабочей поверхности поднялась примерно до 100 градусов.

Удивительно, но самые дорогие экземпляры пострадали больше всех. Расплавились так сильно, что на них появились сквозные отверстия. Специалист Биттенбиндер объяснил это тем, что материал был более мягкий и клейкость хорошая. За счет этого меньше оказалась устойчивость к температурам.

Самая дешевая изолента вздулась, а у второй подгорела линия среза. Лучше всех себя показал образец средней цены за 90 рублей.

Какая изолента не горит

В некоторых видах работ важно, чтобы изолента не могла загореться, например, в случае короткого замыкания при починке проводки.

«Заявлено производителем, что она должна максимум гореть две секунды и потом сразу тухнуть. Если это не так, это плохая изолента и может привести к катастрофе», — сказал эксперт.

Образцы по очереди подожгли. Самая дешевая лента с заданием не справилась. Все остальные образцы испытание огнем выдержали. Но самым стойким оказался третий экземпляр. Он очень быстро прекратил горение.

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Цвет изоленты: что он означает

На рынке товар представлен в цветовом многообразии — от классического синего до желтого и красного. Многие полагают, что это указывает на определенные характеристики товара.

На самом деле — нет. В разных цветах продукция выпускается с целью маркировки при проведении электромонтажных работ.

Так, синей, голубой или белой изолентой помечают провода с нулевым напряжением, а красной, черной, оранжевой или коричневой — высоковольтные провода. В зеленом или желтом цвете материал в свою очередь используется при работах с заземлением.

Какая изолента прочнее

Часто из клейкой ленты делают своеобразные ручки, чтобы переносить тяжести. Например, коробки во время переезда. По словам эксперта, изолента должна выдерживать как минимум восемь килограммов.

Исследователи взяли безмен (весы. — Прим. ред.), намотали образец на крючок и начали тянуть в разные стороны. С заданием все изоленты справились неплохо. Лучший результат показала самая дешевая из них. Она выдержала нагрузку в 12 килограммов.

Какая изолента отличается большей эластичностью

Эксперт уверяет: хорошая клейкая лента должна быть не только прочной, но и эластичной. В противном случае она со временем задубеет и потрескается. Тогда соединение не будет надежным.

В рамках проверки пять лент натянули через ящик. Посередине поместили прозрачную трубку, надавили на нее (все образцы из-за этого опустились вниз), а затем вытащили. Теперь можно было наблюдать, за какое время изоленты восстановятся.

Первым выпрямился самый дорогой экземпляр. Следом — товар за 55 рублей. Самым неэластичным оказался материал под номером четыре. При этом стоил он недешево — 120 рублей.

Какая изолента лучше справляется с водой

В последнем испытании исследователи решили проверить, смогут ли выбранные образцы справиться с экстремальной протечкой. Для этого взяли пластиковую бутылку, проделали отверстие почти у самого дна (чтобы увеличить давление) и пытались заклеить. Тара каждый раз была новая для чистоты эксперимента.

Полностью устранить протечку бюджетной изолентой не удалось. Такой же результат показал второй образец и даже дорогой — четвертый. В итоге справиться с протечкой смогли только два экземпляра: за 90 и 170 рублей.

Эксперименты наглядно показали: качество изолент действительно разное. Самую дешевую точно брать не стоит. Соединение будет ненадежным, а сам материал может вспыхнуть даже от небольшой искры. Но и переплачивать за дорогие образцы тоже нет смысла. Лидером испытаний стала изоляционная лента средней ценовой категории.