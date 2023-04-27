Народные средства или автохимия: чем качественно почистить кондиционер в авто

В летнее время кондиционер в автомобиле используется постоянно. Однако это спасительное устройство таит в себе массу бактерий, избавиться от которых поможет регулярный уход.

Дорожная пыль, бактерии и даже плесень попадают в легкие водителя и пассажиров, если кондиционер в машине давно не чистили. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно актуален этот вопрос в летнее время, когда жара и влажность способствуют размножению микроорганизмов внутри автомобиля.

Можно ли почистить систему кондиционирования в машине самостоятельно? Какое средство лучше справится с этой задачей, народное или профессиональная автохимия? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как понять, что пора чистить кондиционер

В нормальных условиях кондиционер нужно чистить примерно раз в год, но в некоторых случаях это стоит делать почаще.

«Самый простой признак: при включении системы кондиционирования вы почувствовали затхлый запах. Это свидетельствует о том, что появляются бактерии», — объяснил автоэксперт Владимир Ахинько.

Можно выделить еще один тревожный сигнал: устройство включено на максимум, а воздух в авто почти не охлаждается. По словам специалиста, это свидетельствует о том, что кондиционер забит какой-нибудь грязью, пылью, или в нем уже развивается плесень.

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Автоэксперт предложил провести исследования чистящих средств при помощи нескольких подержанных радиаторов испарителя с примерно одинаковым пробегом. Это самая грязная запчасть кондиционера. Но на вид они выглядели чистыми. Так ли это на самом деле? Ответить на данный вопрос помог специальный анализатор, который показывает содержание в воздухе мелких частиц-загрязнителей. В норме их количество не должно превышать 25 микрограммов на кубометр.

Воздух продули через радиаторы при помощи обычного фена, чтобы понять, подходит ли он для безопасного дыхания человека в автомобиле.

«Можно сразу заметить, как показания нашего прибора увеличиваются. Уже показывает 600, что выше допустимых пределов. Соответственно, можем сделать вывод, что данный радиатор грязный. Желательно его было бы почистить», — считает специалист.

Все остальные детали оказались такими же грязными, показатели зашкаливали.

Чем лучше чистить кондиционер в машине

Профессионалы рекомендуют чистить кондиционер два раза в год. Правда, делать это в автосервисе накладно. За эту услугу на СТО придется отдать не меньше трех тысяч рублей. Но можно сэкономить и привести систему в порядок самостоятельно с помощью специальной автохимии. Производители заверяют, что результат окажется ничем не хуже.

Для эксперимента приобрели два специализированных средства. Пена обошлась в 500 рублей, а аэрозоль — 600 рублей. В теории оба образца должны не только чистить, но и удалять бактерии. Также исследователи взяли народные средства: хлоргексидин — 30 рублей и баллон со сжатым воздухом — 300 рублей.

Первым проверили пену. По инструкции две трети баллона нужно распылить на сам испаритель, еще одну треть закачать через воздухоотводы в систему кондиционирования.

«Поскольку у нас только испаритель, мы будем наносить на него. Подождем некоторое время (порядка 15-20 минут), как утверждает производитель. После этого проверим еще раз», — сказал эксперт Ахинько.

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Следующим испытали баллон со сжатым воздухом. Решетку испарителя просто продули. По словам специалиста, давление было слишком слабое. Поэтому это средство вряд ли справится с сильными загрязнениями, которые находятся в самих сотах.

Далее тест прошел хлоргексидин. Его разбрызгали при помощи пульверизатора, но даже так на обработку ушло очень много времени.

Последнее средство — аэрозоль. Как и в случае со сжатым воздухом, его просто распылили на испаритель. Но только нанести этот вид автохимии недостаточно. Нужно, чтобы она хорошенько распределилась внутри всей системы. Для этого в автомобиле кондиционер включают на полную мощность примерно на 10-15 минут.

Период ожидания прошел, надо снова проверить качество воздуха, вооружившись феном и анализатором. Хлоргексидин с задачей не справился. Баллон со сжатым воздухом тоже. Возможно, это связано с тем, что в нем слишком слабое давление.

«И, конечно же, от бактерий такое средство, к сожалению, не сможет помочь и избавить вас от возможных очагов грибка», — пояснил автоэксперт.

Аэрозоль же показал себя неплохо. Уровень загрязнения воздуха снизился в разы и совсем немного не дотянул до нормы. Возможно, если повторить процедуру, эффект будет гораздо лучше. После обработки радиатора испарителя пеной показания составили 21 микрограмм на кубометр, что в пределах нормы.

По результатам исследования вывод простой: на чистке кондиционера экономить не стоит. Дешевые народные средства по сути бесполезны. Лучше доплатить за качественную автохимию (аэрозоль или пену). Если же кондиционер не чистили несколько лет, то без визита к профессионалам не обойтись. Они разберут элементы системы и промоют по отдельности. Важно не забыть это сделать весной, перед началом теплого сезона.