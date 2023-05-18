Сроки ремонта по ОСАГО могут увеличить до 45 дней

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Эксперты поддерживают данную инициативу, правда только в качестве временной. Почему?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Сроки ремонта по ОСАГО могут увеличить до 45 дней. Новую меру хотят ввести на фоне нехватки запчастей и сложностей с доставкой. Как пишут «Известия», идею уже поддержал Минфин.

Для некоторых марок средний срок поставки комплектующих может достигать полугода. Доставка из Европы занимает примерно четыре-шесть недель. Из-за таких задержек периода в 30 дней часто оказывается недостаточно для ремонта. В Российском союзе автостраховщиков пояснили, что новая мера позволит увеличить количество машин, которые восстанавливают по полису. В частности, это коснется корейских и китайских автомобилей.

Эксперты поддерживают данную инициативу, но только в качестве временной. По их мнению, полностью проблему ремонта по ОСАГО увеличение сроков — не решит.

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