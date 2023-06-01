Двигатель под защитой: как выбрать моторное масло для автомобиля

Многообразие смазочных материалов, представленных на рынке, затрудняет выбор. Как найти качественный состав для конкретного автомобиля и климата?

Сизый дым из выхлопной трубы, большой расход масла и неприятный запах в салоне. Все это явные признаки скорой поломки двигателя автомобиля. Чаще всего причиной такой неисправности становится неправильный выбор смазочных материалов.

Как подобрать моторное масло, чтобы не испортить двигатель автомобиля? Стоит ли переплачивать за дорогостоящие предложения производителей? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какую функцию выполняет моторное масло

Моторные масла — жидкие смазочные материалы, предназначенные для использования в автомобиле. Они выполняют важную работу в двигателе внутреннего сгорания (ДВС), обеспечивая его правильное функционирование и защиту.

«Масло, помимо общеизвестной роли смазки, выполняет две дополнительные функции: теплоотвод от частей двигателя и герметизация камеры сгорания. Если камера сгорания не уплотнена маслом, компрессия будет недостаточной, чтобы двигатель вообще работал», — рассказал автоинженер Сергей Смирнов.

Какие бывают виды автомобильных масел

На рынке есть три основных вида масел: минеральное, полусинтетическое, синтетическое. Первое стоит дешевле. В нем много парафина, поэтому оно быстрее застывает в сильный мороз. По этой же причине автопроизводители рекомендуют покупать дорогую синтетику. Иначе в дилерском центре могут снять машину с гарантии.

Технический специалист по горюче-смазочным материалам (ГСМ) Андрей Смирнов отмечает: люди стараются найти на масле допуск с названием именно своей модели автомобиля. Этот миф был создан искусственно, чтобы смазочные материалы продавать подороже.

Читайте также Не взрывается и не бьется: как выбрать надежную канистру для бензина

Еще один параметр, который влияет на цену продукции, — это вязкость. На этикетке ее обозначают особой маркировкой. Чем меньше первая цифра, тем дольше масло не застывает даже при экстремально низких температурах.

«Наиболее распространенные значения — 15W, 10W, 5W и 0W. Эти четыре значения стандарта вошли в обиход», — отметил автоинженер.

Второе число указывает на степень вязкости масла при рабочей температуре двигателя в 100 градусов. По словам специалиста, иногда этот показатель пишут на этикетке крупнее самого бренда. Считается, чем значение ниже, тем смазочный материал якобы лучше.

Составы с низкой степенью вязкости «0» или «5» — это опять же дорогие масла на синтетической основе. Но эксперт Сергей Смирнов не видит смысла переплачивать. В первую очередь хорошие смазочные материалы должны стабильно выдерживать серьезный нагрев внутри двигателя.

Как справляются с высокой температурой в ДВС синтетические масла

В составе любых современных моторных масел три ключевых компонента: масляная основа, загуститель и пакет присадок. Под воздействием высоких температур добавки могут оседать на разных частях ДВС, причем дорогие синтетические составы гораздо хуже удерживают химию.

«Если залить в двигатель нетермостабильное масло, двигатель быстро загрязняется лаковыми отложениями от полимеров загустителя и элементами присадочного пакета в области поршневых колец. Закупориваются маслодренажные отверстия на очень многих двигателях, залегают кольца. Можно очень быстро получить проблему с расходом масла, а повышенный расход масла — практически гарантия капитального ремонта», — объяснил эксперт Сергей Смирнов.

Чтобы это доказать, специалист предложил провести небольшой тест. Для этого в магазине купили популярные марки моторных масел с разной зимней степенью вязкости: 0W, 5W, 10W и 15W. Исследователи взяли по две канистры каждого вида: подешевле и подороже. По очереди жидкость заливали в колбы и нагревали. По словам эксперта Андрея Смирнова, такая проверка очень показательна. Температура тестовых образцов становится такой же, как во время реальной работы (примерно +350 градусов).

Первыми прошли эксперимент так называемые «нулевки». Оба масла — синтетика с допуском от именитых автопроизводителей. Дорогой смазочный материал по цене две тысячи рублей за литр испытания провалил. На нижней части колбы выпал осадок, а на верхней скопился полимерный загуститель. Более дешевый состав за 1300 рублей справился гораздо лучше.

«Два одинаковых масла с абсолютно одинаковыми допусками. Но вдруг одно загрязняет, второе не загрязняет. Это еще раз подтверждает, что допуски ничего не значат», — уверен технический специалист по ГСМ.

Следующие в очереди — синтетические масла с вязкостью 5W за тысячу и 1300 рублей. В более дешевом образце пакет присадок не выпал в осадок. Но на верхней части колбы появились следы от полимерного загустителя. Эксперт Андрей Смирнов уверяет, что это некритично. Внутри двигателя такое произойдет только после 100 тысяч километров пробега.

А вот дорогой состав из той же категории показал себя гораздо хуже — образовалось огромное количество отложений внизу. Больше половины присадочного пакета выпало. Это всего лишь за 40 минут термолиза.

Читайте также Надежная защита или бесполезный аксессуар: спасет ли чехол Фарадея от угона авто

Как справляются с высокой температурой в ДВС полусинтетические и минеральные масла

Затем тесты прошли полусинтетические составы, которые называют «десятки». Цены на них уже значительно ниже — 250 и 400 рублей за литр. При этом оба масла оказались устойчивы к высоким температурам. Спустя 40 минут на колбах появились лишь следы от загустителя.

«У „десяток“ есть такая проблема, что загуститель не всегда качественный. Больше чем в половине случаев он пачкает двигатель. В остальном почти всегда „десятки“ — это термостабильные масла, которые не роняют присадочный пакет», — объяснил технический специалист по ГСМ Смирнов.

Наконец, испытали самые дешевые минеральные масла с вязкостью 15W. Эти образцы обошлись всего в 150 и 300 рублей за литр. В обоих случаях присадки не выпали в осадок. А самый дешевый состав почти не оставил следов от загустителя. Технический специалист по ГСМ отметил, что такое масло он рекомендовал бы использовать всегда, если температура не падает, условно, до минус 20 градусов.

Выходит, дорогие синтетические составы с вязкостью 0W или 5W показали себя хуже, чем бюджетное минеральное масло.

«Для большинства климатических поясов России, если исключить Центральную Сибирь и какие-то экстремально холодные регионы, безусловно, достаточно вязкости 15W и 10W, которые не входят в допуск», — заявил специалист Сергей Смирнов.

Но даже если состав термостойкий, важно вовремя проводить замену масла. Иначе оно загустеет так сильно, что станет похоже на гуталин и начнет убивать двигатель.

Эксперты рекомендуют менять масло через каждые семь тысяч километров пробега. При регулярных поездках на авто получается примерно раз в полгода. Довольно часто. Однако, как удалось выяснить, для этого совсем не обязательно покупать дорогую синтетику. Можно вполне обойтись бюджетным минеральным маслом.