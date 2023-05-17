Семь раз проверь, один залей: как распознать бракованную тормозную жидкость

Некачественная автохимия может стать причиной неисправности автомобиля.

Отказ тормозов — страшный сон для любого водителя. Ситуация может закончиться смертельной трагедией как для самого водителя неисправного автомобиля, так и для тех, кто оказался рядом. От таких прецедентов не застрахован ни один человек за рулем, но есть способы минимизировать риски. Один из них — выбрать качественную тормозную жидкость.

О том, как правильно подойти к данному вопросу, что указывает на бракованный товар или фальсификат и стоит ли доверять тестерам тормозной жидкости — ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Когда пора менять тормозную жидкость

При стандартных условиях эксплуатации автомобиля тормозную жидкость надлежит меня раз в два года.

Во-первых, важно знать, что даже самая хорошая тормозная жидкость от проверенного производителя во время эксплуатации теряет качество — при несвоевременной замене в ней копится влага. Чем ее больше, тем сильнее удар по тормозной системе. В результате в ней появляются пузырьки воздуха, и педаль тормоза начинает проваливаться.

«У жидкости есть огромный минус — она гидроскопична. То есть даже если она находится в замкнутом контуре, она впитывает влагу из окружающей среды, из воздуха», — подчеркивает автомеханик и специалист по подбору автомобилей Вячеслав Жидков.

Чем опасна бракованная тормозная жидкость

Во-вторых, любой водитель рискует приобрести бракованный или поддельный товар. Случаи, когда под известным брендом продается суррогат, все еще не редкие. Более того, водители часто не обращают внимание на герметичность упаковки и дату производства. Скорее всего, в автохимии тоже переизбыток влаги, а значит, ждите болезненной реакции автомобиля.

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Как проверить тормозную жидкость на брак

Испытывать и себя, и машину на прочность — дело неблагодарное и опасное. Лучше потратиться на специальный тестер, с помощью которого можно определить концентрацию влаги в тормозной жидкости.

Купить прибор — не проблема, предложений на рынке много и на любой кошелек. Но стоит ли переплачивать за устройство или можно обойтись дешевым вариантом? Для этого выбрали четыре популярные модели: за 300, 900, две тысячи и 3, 5 тысячи рублей и провели эксперимент.

Отличительные особенности тестеров для тормозной жидкости

Первые два образца внешне почти идентичны — на обоих имеется шкала, показывающая содержание влаги, и сигнальные лампочки. Измерительные контуры тоже находятся в одинаковых местах.

Образец за две тысячи рублей, устроен иначе. Датчик расположен на конце гибкого щупа, благодаря этому можно проверить качество жидкости, даже если бочок тормозного цилиндра находится в труднодоступном месте, а результаты замеров выводятся на экран. Также имеется подсветка, которая позволяет использовать устройство при самой плохой видимости.

Еще более солидно выглядит прибор за 3, 5 тысячи рублей. Такие используются на станциях техобслуживания и считаются самыми надежными. Его показатели во время эксперимента и взяли за эталон.

Каким тестерам можно верить

Результаты оказались разными: два дешевых тестера выявили в составе тормозной жидкости менее 1% влаги, прибор № 3 — показал 1,5%, и такая же цифра отобразилась на профессиональном устройстве. Вывод по итогам один — данное средство заливать в автомобиль нежелательно — в идеале влага в автохимии вообще недопустима.

«Это говорит о том, что производитель неправильно хранил эту тормозную жидкость, то есть она была на грани ее непригодности к эксплуатации», — оценивает результаты эксперимента Вячеслав Жидков.

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Какой уровень влаги в тормозной жидкости самый критичный

А вот показатель влаги в 3% — уже крайне опасный. В таком случае температура кипения тормозной жидкости снижается почти в два раза. Это — ситуация SOS, но видят ли ее тестеры?

Для этого провели еще одно испытание. На этот раз в тормозную жидкость добавили воды — уровень ее содержания достиг 4%. И вот очередные и удивительные результаты — хуже всех справился тестер за 900 рублей, «увидевший» менее 1% влаги, самый дешевый образец показал 2%, а тестер из средней ценовой категории — 2, 5%. И только профессиональный прибор показал превышение порога в 3%.

Таким образом, убедились участники исследования, доверять дешевым тестерам не стоит, но и тратиться на дорогие устройства не обязательно. Самое оптимальное решение — заехать на автостанцию и протестировать жидкость на месте. Кроме того, важно забывать о регулярной замене автохимии — хотя бы раз в два года или — каждые 40 тысяч километров автопробега.