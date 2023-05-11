Придут финансы и любовь: когда делать денежную стрижку в июне 2023

Еще в древние времена считалось, что в волосах скрыта огромная сила. Предки называли их космами и полагали, что именно эта структура помогает поддерживать связь со Вселенной и родом. Считалось, что длина прически свидетельствует о здоровье женщины и ее денежной удаче. Поэтому за порядком на голове издавна следили с особой тщательностью.

Правильный уход помогает добиться желаемого и привлечь финансовое благополучие. Одной из важных особенностей ухода за волосами является стрижка. Определить подходящие дни для проведение процедуры помогает лунный календарь.

В какие даты первого летнего месяца лучше всего обновить прическу, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог Юлия Полянская.

Юлия Полянская

Астропсихолог

«Волосы играют роль своеобразных антенн, которые являются проводниками энергии по всему нашему телу. И, кстати, с древности волосы всегда наделяли магической силой», — объяснила эксперт.

Открыть финансовый поток возможно в определенные дни как в профессиональном салоне красоты, так и при символическом обновлении стрижки в домашних условиях.

Самые благоприятные даты для стрижки в июне 2023

Ухаживая за волосами, человек привлекает в свою жизнь позитивную положительную энергию. Однако проводить стрижку рекомендуется только в определенные числа. В первый месяц лета таких дней будет всего шесть.

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Первой удачной датой, по словам астропсихолога, является 8 июня.

«Это отличный день для стрижки и любых экспериментов с прическами. Новый образ позволит повысить настроение и улучшить здоровье», — прокомментировала эксперт.

Следующими благоприятными днями по лунному календарю для записи в салон станет период с 13 по 15 июня. Если заняться сменой прически в данное время, это положительно отразится на состоянии волос и поможет создать позитивное настроение на долгое время.

«При хорошем настрое стрижка в эти дни способствует привлечению удачи, позволяет улучшить отношения с близкими. Волосы после процедуры будут хорошо расти и практически не сечься», — отметила астролог.

Если девушка пока не состоит в отношениях и находится в поисках спутника, эксперт посоветовала, сверяясь с лунным календарем, хотя бы подровнять кончики 15 июня. Уже сразу после манипуляции появится заметный результат. Заметив даму с определенной энергетической аурой, мужчины не смогут пройти мимо.

«На вас сразу станут обращать внимание представители противоположного пола. Поэтому стрижка 15 июня поспособствует заведению новых знакомств», — поделилась хитростью эксперт.

В конце первого месяца лета ожидается еще два подходящих дня для смены прически.

“22 июня <…> можно проводить любые эксперименты с прической, стрижкой, цветом волос. Все это позитивно скажется на вас. Также благоприятный день для создания нового образа в первый летний месяц — 30 число», — прокомментировала астропсихолог.

Денежная стрижка в июне 2023

Благодаря лунному календарю можно выяснить, стрижка в какие дни приведет к финансовым успехам. По словам специалиста, в июне ожидается всего два дня, когда манипуляции с волосами усилят денежные потоки.

«Стрижки 13 и 14 июня ведут к успехам в бизнесе и удаче в материальной сфере», — поделилась специалист.

По словам астропсихолога, усилить везение в денежной сфере, карьере и любви позволит и правильный уход за волосами.

Правила денежной стрижки в июне 2023

Чтобы привлечь материальные блага, нужно правильно ухаживать за прической. Как утверждает эксперт, здоровые и красивые волосы — первый шаг на пути к успеху во всех сферах жизни.

Для привлечения удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:

В удачные дни по лунному календарю воспользоваться помощью парикмахера, а если записаться в салон не удалось — попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. Отрезая волосы самостоятельно, можно наоборот закрыть канал для поступления средств. Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения. Следует обновлять стрижку каждый месяц.

«Достаточно срезать буквально несколько миллиметров в благоприятный день, чтобы привлечь удачу. Говорят, что (…) изобилие и деньги обязательно приходят в дом женщины с ухоженными волосами», — отметила эксперт.

Чтобы поддерживать успех, нужно также почаще делать маски, причесываться и внимательно относиться к здоровью локонов.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2023

В начале лета в лунном календаре указаны три даты, когда к волосам лучше не прикасаться. В первый месяц лета 2023 не рекомендуется стричься 3, 11 и 20 июня.

Любые манипуляции с прической в одну из названных дат, согласно лунному календарю, способны негативно сказаться не только на состоянии волос, но и на здоровье человека и других сферах его жизни.