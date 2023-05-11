Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

В начале лета 2023 каждый знак зодиака поджидают судьбоносные, но сложные события. Особенно трудно будут обстоять дела в финансовой сфере. Для некоторых представителей гороскопа трансформации окажутся настолько тяжелыми, что им придется взять внеплановый отпуск.

Каких жизненных метаморфоз ожидать от первого месяца лета, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Кузнецова.

Евгения Кузнецова

Астролог

Гороскоп на июнь 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

Особое влияние на жизнь людей в июне начнут оказывать две ретроградные планеты — Плутон и Сатурн. Их особое воздействие коснется в первую очередь финансовой сферы и продвижения по карьерной лестнице.

Несмотря на то, что Плутон уже долгие годы лишен статуса планеты, астрологи продолжают внимательно следить за его передвижением, так как считается, что перемещения небесного тела сказываются на особенностях психики человека. «Пятиться» космический объект начал еще в мае, но двигаться в обратном направлении ему предстоит еще несколько месяцев. Время ретроградного Плутона, как утверждается в гороскопах, закончится только 11 октября.

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Считается, что, пока небесное тело не вернется в обычное положение, людей продолжат преследовать сложности в карьере, особенно если человек работает в организациях с устаревшей структурой. Высок риск разрушения таких компаний. Аккуратно следует подходить и к решению финансовых вопросов.

«Плутон дает изменение в банковской ликвидности, поэтому все процессы и дела, связанные со страховыми компаниями или бухгалтерией, будут идти с торможением или с препятствиями», — предупредила астролог.

Во второй половине июня в ретроградную фазу войдет Сатурн. Согласно гороскопам, когда самая медлительная планета на небосводе меняет курс, происходят неприятные ситуации в карьере. На эту сферу жизни придется обратить особое внимание. Возможно, вернутся старые проблемы. Трудности ожидают тех, кто запланировал на этот момент покупку жилья.

«Сатурн — это достаточно серьезная планета. Она может повлечь за собой высокие цены на недвижимость и строительство. Поэтому любое изменение положения планеты дает изменения в ту или иную сторону. Любые сделки с недвижимым имуществом желательно завершить до начала этого периода, то есть до 17 июня», — порекомендовала эксперт.

Осторожнее надо вести себя во время полнолуния и новолуния. Положения естественного спутника Земли воздействуют на эмоциональные и душевные переживания каждого знака зодиака.

Полнолуние, которое произойдет в июне, в народе получило прозвище «клубничного» или «розового». Цвет небесного объекта не изменится, в этот день начинается сбор урожая любимой многими ягоды. В начале лета это астрологическое явление произойдет в знаке зодиака Стрелец. Положение ночного светила, как утверждается в гороскопе, приведет к тому, что многие захотят ощутить свободу и проверить границы дозволенного.

«В людях может возрастать идеологический настрой, стремление быть на виду, принимать активное участие в жизни социума. Люди в полнолуние плохо переносят различные ограничения в своей жизни. Возможно, у многих появится философский взгляд на вещи, когда мир предстанет в идеалистическом свете», — прокомментировала астролог.

Первое новолуние летом ожидается 18 июня. Светило окажется в знаке зодиака Близнецы, что обострит в людях любознательность и быстроту принятия решений. Однако из-за влияния созвездия многие представители зодиакального круга станут легкомысленными, будут торопиться с выводами, что может негативно сказаться на всех сферах жизни.

«В данное новолуние повысится коммуникабельность, разговорчивость и способность воспринимать информацию. В целом, люди склонны тратить время на разговоры, <…> то есть люди с головой уходят в поглощение информации», — рассказала специалист.

Не рекомендуется верить слухам и распускать их самим. Лучше данное время посвятить саморазвитию. Например, можно записаться на специализированные курсы.

Во второй половине июня также рекомендуется внимательно отнестись к четырем дням.

«Стоит обратить внимание на такие даты, как 17, 20, 29, 30 июня. Это неблагоприятные дни. Не следует назначать важные мероприятия», — предостерегла специалист.

Если перенести запланированные события не получится, важно тщательно подготовиться к ним, проверить документы и продумать варианты выхода из сложных ситуаций.

Овен — гороскоп на июнь 2023

У представителей знака зодиака завяжется какая-то деловая или дружеская переписка, которая приведет к изменениям в их статусе. Для Овнов в начале лета важно любое общение с окружающими. Среди новых знакомых не исключено, что появятся те, кого обязательно заинтересуют их идеи.

Приобретенные контакты помогут реализовать давние мечты рожденных под покровительством огненной стихии. Согласно гороскопу, представители знака зодиака начнут получать удовольствие от своей активности. Однако во второй половине июня их бурный потенциал способна на время утихнуть.

«Ближе к концу месяца вам потребуется эмоциональная стабильность, захочется чаще бывать в кругу близких, наслаждаться домашним теплом и уютом», — рассказала эксперт.

Однако темпераментным от природы Овнам будет сложно усидеть на месте. Стоит весь свой потенциал устремить в положительное русло. Важно заняться обустройством жилья и решением накопившихся бытовых вопросов.

Телец — гороскоп на июнь 2023

Вопросы заработка и трат в июне выйдут на первый план для Тельцов. Представителям знака зодиака нужно ответственнее относиться к накоплениям. Это поможет обрести прочный материальный фундамент.

«Вы ощутите стабильность в доходах. Причем размеры заработка окажутся зависимы от вашей личной напористости и инициативности. Также можно проявить творческий подход в зарабатывании денег», — посоветовала астролог.

Ближе к концу первого месяца лета Тельцы станут более активными. Вероятно, они начнут все чаще оказываться на каких-либо светских мероприятиях, где потребуется много общаться. Расширение контактов и постоянное появление на публике окажутся полезными для карьеры. Удастся завязать полезные деловые знакомства.

Однако постоянное общение может затуманивать мысли Тельцов, поэтому после вечеринок не стоит садиться за руль. Не рекомендуется доверять транспортное средство знакомым или записываться на уроки вождения в этом месяце. Положение планет, как утверждает гороскоп, неблагоприятно для такого рода занятий.

Близнецы — гороскоп на июнь 2023

В жизни Близнецов начнется долгожданная белая полоса. Все их идеи и начинания наконец станут приносить плоды.

«Настало удачное время, когда вы полны сил и возможностей, способны браться за любое дело. Оно с легкостью у вас получится», — поделилась гороскопом для знака зодиака астролог.

Многие Близнецы, вероятно, получат подарки в середине июня. Возможно повышение благосостояния, получение премий или увеличение заработной платы. Финансовая удача будет сопровождать представителей знака зодиака до середины лета. Деньги станут буквально липнуть к рукам.

Последняя треть июня запомнится приятными покупками. Близнецы наконец смогут себе позволить то, о чем раньше могли только мечтать. Однако останавливаться на достигнутом не следует. Бурлящую энергию, как советует гороскоп, нужно направить в сторону финансового обогащения.

Рак — гороскоп на июнь 2023

В начале лета Раки почувствуют недостаток внутренних сил. Жизненный потенциал в это время окажется снижен.

«Вам, возможно, потребуется перезагрузка перед нечто большим и значимым. Для восполнения сил надо больше бывать на природе и заняться укреплением здоровья», — порекомендовала эксперт.

Вероятно, Ракам в данный момент потребуется небольшой отпуск. Не стоит напрягаться по пустякам и растрачивать силы на решение проблем близких и коллег. Представителям знака зодиака следует сосредоточиться на собственных амбициях.

Конец июня, согласно гороскопу, Раки окажутся более энергичными и активными. Перед ними замаячат новые перспективы. В последнюю треть месяца рожденные под данным созвездием окажутся в центре внимания. Знаку зодиака нужно чаще проявлять инициативу и говорить с окружающими о своих планах. Проекты представителей знака зодиака не останутся незамеченными и получат поддержку со стороны влиятельных лиц.

Лев — гороскоп на июнь 2023

На июнь у огненного знака зодиака масса планов и надежд. Положение планет на небосводе позволит облегчить осуществлению их самой заветной мечты. Однако, почувствовав себя баловнями судьбы, Львы могут слишком возгордиться.

В гороскопе отмечается, что достичь успеха и удержать его помогут друзья и единомышленники. Эгоизм и тщеславие наоборот приведут к плачевным результатам.

«Ваши друзья могут оказывать значительное влияние на вас. Приятельские отношения, начавшиеся в текущий момент, сыграют большую роль в дальнейшей судьбе Львов», — отметила астролог.

От постоянного внимания и общения к концу июня рожденные под властью сил огня могут устать. В последней трети месяца им захочется отдалиться от суеты и больше бывать на природе. При возникновении подобных мыслей Львам надо чаще выбираться за город. Если загруженность на работе не позволяет вырвать в середине недели, то стоит гулять в парке по вечерам, ездить в лес или на реку на выходных. Уединение с природой поможет навести порядок в мыслях и перезагрузиться. Также благоприятно в конце месяца задуматься об отпуске.

Дева — гороскоп на июнь 2023

Лето Девы начнут с реализации амбициозных планов. В достижении задуманного им помогут врожденные активность и харизма. Эти черты сыграют важную роль в жизни знака зодиака. Руководство обязательно отметит желание развиваться и приносить пользу компании. Возможно повышение по службе, увеличение заработной платы и другие привилегии.

Особый пик активности придется на конец июня. В это время возможны командировки и приглашения на участие светских раутах.

«Последняя треть месяца предвещает полезные контакты и знакомства. Вы вообще становитесь очень социально активными, вам хочется много общаться и быть в центре внимания», — отметила специалист, сверяясь с гороскопом.

Однако надо внимательно подходить к выбору знакомых и не доверяться каждому, кто встречается на жизненном пути. Также следует рассудительнее подходить к финансовым делам, не рекомендуется бездумно сорить деньгами. В конце месяца важно начать делать накопления.

Весы — гороскоп на июнь 2023

Начало лета у представителей знака зодиака окажется связано с заграничными поездками или путешествиями, целью которых станет урегулирование важных вопросов. Люди, с которыми судьба сведет вдали от дома, сыграют важную роль в жизни Весов.

«Также проявится тяга к путешествиям и всему заграничному. Вовлеченность в мировоззренческие проблемы станут проявляться все больше», — отметила специалист.

Согласно гороскопу, ближе к концу месяца амбициозность Весов сильно возрастает. Обычно тихие и скромные представители знака зодиака станут более заметны в обществе. Этим стоит воспользоваться. Наступает очень ответственный период, когда Весы смогут заявить о себе и своих идеях, что безусловно оценится со стороны высшего руководства.

Скорпион — гороскоп на июнь 2023

Скорпионам в июне стоит быть более внимательными, особенно в отношении финансов. Надо все время оставаться начеку, чтобы не попасться на уловки мошенников. Уберечь от опрометчивых поступков им поможет врожденная интуиция. Согласно гороскопу, нельзя недоверчиво заглушать внутреннее чувство, именно оно подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации.

Сложности Скорпионов ожидают в отношениях со второй половинкой. Рожденные под данным созвездием нередко оказываются собственниками и манипуляторами. Ретроградные планеты могут всколыхнуть низменные черты характера.

«Это период, когда вы можете проявлять ревность к супругам. Не стоит на этом зацикливаться. Лучше всего направить энергию на получение новых знаний или повышение квалификации. Это будет отличным вкладом в вашем будущее», — порекомендовала специалист.

Переключение внимания позволит избавиться от негативных мыслей. Также лучшим решением в конце месяца, как утверждается в гороскопе, станет уход в отпуск. На это время важно запланировать какую-нибудь поездку. Если график не позволяет куда-либо уехать даже на несколько дней, стоит рассмотреть вариант однодневных туров или по выходным заниматься повышением культурного уровня и почаще отправляться на экскурсию или в музеи.

Стрелец — гороскоп на июнь 2023

У Стрельцов в июне появится возможность расширить круг общения и наладить взаимодействие с деловыми партнерами. Возможно, в это время им предложат заключить выгодный контракт. Нужно, как утверждается в гороскопе, приготовиться к неожиданным предложениям в плане карьеры. Но не следует концентрировать внимание только на рабочих вопросах. Нужно помнить, что близкие также нуждаются в поддержке и внимании.

«Стоит обратить внимание на своих супругов. Они особенно нуждаются во внимании и в вашем участии в их жизни. Некоторым представителям этого знака зодиака захочется простого семейного счастья и спокойствия», — поделилась астролог.

Стрельцам надо научиться соблюдать баланс между работой и семьей. Особенно это актуально в конце июня. Представители знака зодиака окажутся более уязвимыми к принятию ошибочных или ложных концепций, особенно в денежной сфере. Следует аккуратнее подходить к делам, связанным с налоговыми, банковскими и страховыми организациями.

Козерог — гороскоп на июнь 2023

Почти целый месяц Козероги будут заняты решением деловых вопросов. Круг общения в данный момент, в основном, станут составлять сослуживцы. Однако заметив повышенную работоспособность знака зодиака, коллеги попытаются свалить выполнение собственных обязанностей на рожденных под властью земной стихии. Ни в коем случае нельзя работать «за себя и за того парня», иначе чрезмерные нагрузки серьезным образом отразятся на самочувствии.

«В этот период легко подорвать здоровье. Могут напомнить о себе и хронические заболевания, для избавления от которых потребует серьезное медицинское вмешательство», — поделилась эксперт.

Конец месяца будет связан с активным общением. Возможна встреча с перспективными деловыми партнерами. На первый план выйдут не только отношения с коллегами, но и с супругами. Вторые половинки Козерогов потребуют к себе особенное внимание. Важно поддерживать избранника во всех начинаниях, проявлять чуткость и не стесняться проявлять любовь.

Водолей — гороскоп на июнь 2023

На первый план в жизни Водолеев в июне выйдут романтические отношения, которые станут вдохновлять и дарить невероятный творческий подъем.

«Вам не захочется снимать розовые очки, и они действительно будут к месту. Июнь — отличное время для того, чтобы ходить на свидания и любить. Если у вас есть дети, то стоит заняться их воспитанием. В этот период младшие члены семьи особенно в этом нуждаются», — порекомендовала эксперт, сверяясь с гороскопом.

Креативность и активность рожденных под данным созвездием поспособствуют реализации многих планов Водолеев.

В последнюю декаду месяца может навалиться множество дел, которые придется решать незамедлительно. Но не стоит перенапрягаться, иначе представителям знака зодиака придется всерьез задуматься о собственном здоровье. Чтобы нормализовать самочувствие, необходимо чаще бывать на природе и укреплять иммунитет.

Рыбы — гороскоп на июнь 2023

Начало лето станет благоприятным временем, чтобы заняться бытовыми делами. Рыбам окажется это по плечу. Возможно, рожденным под данным созвездием в июне предстоит покупка недвижимости. Не рекомендуется откладывать этот важный шаг в долгий ящик.

«Если Вы давно планировали ремонт, то стоит его начать, так как этот период особенно для этого подходит. События текущего месяца будут сопровождаться особым вниманием к родственникам и членам семьи», — поделилась эксперт.

В конце июня появится возможность наконец наладить личную жизнь. Рыбы начнут пользоваться особой популярностью у противоположного пола. У них увеличится потребность в чувственных отношениях. Новая любовь или вспыхнувшая былая страсть начнут вдохновлять их на очередные свершения и позволят раскрыть творческий потенциал.

Особый успех, как утверждается в гороскопе, ждет тех представителей знака зодиака, кто занимается спортом. Вероятно, в июне ожидается прогресс в данном направлении. Если планируются на текущий период важные соревнования, Рыбам нежелательно их пропускать. Положение небесных тел благоприятно повлияет на исход турнира.