Вплоть до конфискации участка: какое наказание грозит за ремонт авто на даче

В России ввели новые правила пребывания на дачных участках, за нарушение которых предусмотрено серьезное наказание.

Многие приезжают на дачу и между делом занимаются автомобилем: переобувают колеса, проверяют тормозные колодки или меняют моторное масло. Теперь нужно подготовиться к тому, что за это придется заплатить приличный штраф. С недавних пор россиян начали наказывать по закону за ремонт машины на дачном участке.

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В каких случаях сумма денежного взыскания может составить до десяти тысяч рублей? За что могут конфисковать землю у собственника? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Почему запретили ремонтировать машину на даче

Автоюрист, адвокат Ирина Зуй рассказала: во время ремонта автомобиля на даче возможна утечка жидкостей, например, моторного масла или антифриза.

«Это химические элементы, которые могут загрязнить почву. Даже простой ремонт, осмотр тормозной системы может привести к утечкам солей тяжелых металлов и загрязнить не только ваш земельный участок, но и земельный участок ваших соседей», — уточнила она.

Чтобы выписать штраф по этому поводу, правоохранительным органам даже не нужно приезжать по вызову. Достаточно получить фото или видео, которое подтверждает факт нарушения. По словам специалиста, соседи в любой момент могут сообщить в полицию о ремонте транспортных средств или даже мойке авто способом, который не соответствует закону.

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Штрафы или конфискация участка за ремонт машины

Контролирующий орган вправе применить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Это в случае отсутствия особого вреда почве. Но если земельная инспекция подтвердит сильное загрязнение грунта, нарушителю придется заплатить в казну уже не пять, а десять тысяч рублей.

«Это очень легко доказывается. Приезжает земельная инспекция, берет пробу грунта на химический анализ, находит соли тяжелых металлов, и вы платите штраф в размере десяти тысяч рублей», — уверяет эксперт.

В случае повторного нарушения закона владельцем дачного участка, его могут в судебном порядке лишить земли, даже если она находится в собственности. Поэтому лучше не рисковать и ремонтировать машину только в специальных местах: в гараже или на СТО.

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