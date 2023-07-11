Ремонт без хлопот: как выбрать надежную малярную кисть

Малярная кисть может запросто засохнуть после покраски. Иногда это происходит еще до окончания ремонта. В сети полно лайфхаков, как дать вторую жизнь испорченному инструменту, но лучше сразу выбрать кисть, которая прослужит долго.

Как это сделать, чтобы получить недорогое, качественное и многофункциональное средство для малярных работ? Какой инструмент будет экономно расходовать краску? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Из каких материалов производят малярные кисти

Специалист по ремонту жилых помещений Виктор Азаренков посоветовал при покупке в первую очередь обращать внимание на материал волосков.

«Кисти бывают из натуральной щетины, смешанной и искусственной. Натуральная щетина — это у нас свиные волосы, так скажем. Искусственная щетина — это волокна. Смешанная, соответственно, — это разные пропорции двух этих материалов», — объяснил эксперт.

Теперь необходимо выяснить, какое именно из этих изделий демонстрирует лучший результат работы. Для этого провели эксперимент. В нем участвовали три малярных кисти шириной по пять сантиметров. Такие чаще всего выбирают для мелкого ремонта: покрасить в доме окна или обновить забор на дачном участке.

Образец с натуральным ворсом обошелся в 80 рублей, с искусственным — 165. Но больше пришлось заплатить за кисть со смешанной щетиной — почти 300 рублей.

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Какие малярные кисти меньше осыпаются

Еще на этапе выбора кисти в магазине надо проверить, сильно ли осыпается щетина.

«Когда вы будете выносить на поверхность какой-то материал, у вас эти волоски останутся в краске и испортят ваше покрытие. То есть оно будет с мусором и некачественным», — уточнил специалист.

Чтобы проверить, хорошо ли держится содержимое щетины, на нее давили и загибали в разные стороны. Натуральная кисть сильно осыпалась. Такой же результат и у инструмента с искусственной щетиной. Дорогой образец показал себя лучше, все осталось на месте.

Таким способом можно оценить качество щетины у прилавка. Но чтобы выбрать по-настоящему хороший образец, нужно испытать его в работе. При помощи купленных кистей исследователи покрасили картон. Образец с натуральной щетиной снова осыпался. Такой инструмент в два счета испортит покрытие. Дорогое изделие из смешанного ворса справилось намного лучше.

«Она ни разу не осыпалась и также при нанесении краски не оставила ни одного волоска», — сказал Азаренков.

Но больше всего удивила кисть с синтетической щетиной. В предыдущем испытании она сильно осыпалась, а сейчас показала отличный результат. Значит, принятое ранее решение очистить инструмент от лишних волосков было правильным.

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Какая кисть экономнее расходует краску

Следующее испытание помогло выяснить, какая кисть меньше расходует краску. Это позволит немного сэкономить на ремонте. Для проверки каждый образец окунули в эмульсию только один раз. После этого исследователи нанесли на деревянную поверхность мазки и подсчитали их общее количество.

Результат кисточки с натуральной щетиной не порадовал. Более-менее покрасилась только одна полоса из четырех. Это было неожиданно, ведь натуральные волокна пористые. По идее, они должны хорошо впитывать и отдавать краску. Но в данном случае этого не произошло. Возможно, просто бюджетный образец оказался низкого качества.

Чуть лучше справился с задачей инструмент с искусственной щетиной. А экономнее всего израсходовала краску дорогая кисть со смешанным ворсом.

Какая кисть наносит краску на поверхность равномернее

В следующем испытании в качестве красящей поверхности также использовалось дерево. Однако теперь исследователи выясняли, какие из косточек наносит краску равномернее.

После кисти с натуральной щетиной состав лег пятнами. Смотрится такое покрытие неаккуратно, особенно если краска на водной основе. От воды натуральный ворс разбухает и плохо прокрашивает поверхность. Там, где поработал второй образец, непрокрашенных участков нет. Но от жесткой синтетической щетины остались разводы. А победителем снова стала кисть со смешанным ворсом.

«Волокна дают определенную структуру. И эта кисточка нанесла краску лучше всего. Структура однородная», — уверен эксперт.

На следующем этапе деревянную доску заменили на лист жести. На металле результат исследователи получили такой же. После натуральной щетины остались непрокрашенные участки. После искусственной — борозды. А самое равномерное покрытие обеспечил дорогой образец.

Но малярные кисти используют не только на гладких поверхностях. Пористый газоблок стал настоящим испытанием на выносливость для выбранных образцов. Натуральная кисть распушилась, с нее выпало очень много ворсинок. Синтетическая щетина тоже потеряла форму, но при этом все волоски остались на месте. Меньше всего пострадал образец со смешанным ворсом. Кисть выдержала этот краш-тест и осталась такой же формы, как изначально.

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Какая малярная кисть не боится воды

Нередко кисти забывают в ведре с водой на несколько дней или на улице под дождем. Переживут ли такое воздействие купленные образцы? Чтобы это проверить, три инструмента замочили в кувшине и оставили на пять суток. У дешевой кисти — деревянная ручка. Она испытание водой полностью провалила.

«Дерево, как мы видим, повело, оно начало расползаться. Волокна дерева начали расходиться под воздействием влаги. То есть кисть наша рушится», — рассказал эксперт.

У второго и третьего образцов ручка из пластика. Влага им не страшна, значит, такие модели прослужат дольше.

Какая малярная кисть надежнее

Последний эксперимент позволил выяснить, какая кисть останется целой, если на нее наступить или уронить с высоты. Быстрее всего сдался дешевый экземпляр. Все потому, что деревянная рукоятка размокла и больше не держится в обойме. Чтобы сломать остальные образцы, пришлось приложить больше усилий.

Лидером всех испытаний стала кисть со смешанным ворсом и пластиковой ручкой. Если ремонт предстоит капитальный, выгоднее купить именно такой образец. Но для небольших работ по дому подойдет и инструмент подешевле, с синтетической щетиной.