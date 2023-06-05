Венок из 12 трав и хлеб: как привлечь любовь на Русальной неделе с 5 по 11 июня

Русальная неделя — это особый период сразу после празднования Троицы. Длится таинственное время семь дней до начала Петрова поста. В народном календаре праздник по-другому называли Русалиями или Зелеными святками и придавали ему особое значение. Мистическая седмица знаменует символическое окончание весны и начало лета.

В 2023 году начало Русальной недели выпало на 5 июня. Продлится это время до 11 июня. В течение семи дней принято гадать на суженого, исполнение желаний и судьбу, но далеко не все знают, как это делать правильно.

Эксклюзивно Пятому каналу о традициях и способах привлечь личное счастье на Русальной неделе рассказала эзотерик Аделина Панина.

История и традиции Русальной недели 2023

Стихия воды с давних пор одновременно завораживала и пугала людей. Предки верили, что каждое место оберегают определенные духи. Реки, озера и пруды, как утверждалось в древних сказаниях, охраняют особые существа — русалки. Встреч с этими длинноволосыми девушками очень боялись. В старину говорили, что подобные свидания приносят несчастья или даже погибель.

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Считалось, увидеть таинственных незнакомок на Русальную неделю легче, чем в любые другие дни, так как большую часть года подводные красавицы проводят в своей стихии, а вот в семь дней праздника им дозволялось выходить на сушу.

«Это древний славянский праздник, посвященный пробудившейся природе, женским энергиям, растительности, духам. <…> Это магическое время, это навье время, это период, когда истончаются границы миров и любой человек может о чем-то попросить духов и другие божества», — отметила эзотерик.

В эти дни запрещалось заниматься тяжелой работой, иначе героини легенд могли наслать какое-нибудь проклятье. Принято было наводить в доме чистоту и порядок. Дома украшали цветами. Особой традицией данного события считались колдовство и гадания.

Как правильно вести себя на Русальной неделе 5 — 11 июня 2023

Чтобы прикоснуться к славянской культуре, можно на Русальной неделе отправиться за город, нарядиться в льняные рубахи и сплести венок.

«Традиционно украшение плелось из 12 трав. Этот венок девушки относили к водоемам, пускали по реке, дабы скорее встретить своего суженого», — поделилась специалист.

Эзотерик также порекомендовала в особую седмицу больше времени проводить у воды.

«В этот период я рекомендую находиться у рек или просто принимать ванну, все-таки время русалок всегда связано со стихией воды», — пояснила специалист.

На Руси считалось, что в это время все растения обладают волшебной силой. Целители и знахари еще с древних времен занимались в данный период сбором целебных трав. Можно последовать данной традиции и самому сделать запасы полевых и душистых растений.

Как правильно гадать на Русальную неделю 5 — 11 июня 2023

С Русальной неделей связано множество традиционных гаданий. Считалось, в это время доминирует колдовская энергия, которая позволяет приоткрыть завесу между мирами и узнать о будущем.

«Одна из традиций недели, этого праздника — плетение венков. Девушки вплетали в венки травы, дабы привлечь своего суженого. Также есть обычай печь пирог и пустить его по реке как дань русалкам, а за это духи воды помогут встретить любовь», — отметила эксперт.

Кроме того, издревле в это время молодые люди повязывали на руки ниточки для исполнения желаний.

«Можно прикупить или сплести самостоятельно браслетик из трех ниточек и загадать желание. Как только вы почувствуете, что браслет отработал свое, вы можете его просто выбросить», — прокомментировала специалист.

Существуют и другие варианты узнать будущее на Русальной седмице.

Гадание на суженого при помощи бумаги на Русальной неделе 2023

Чтобы узнать, суждено ли быть вместе с конкретным человеком, нужно написать его имя на листе бумаги и положить записку под подушку.

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Если в эту же ночь он приснится, значит, в ближайшем будущем можно рассчитывать на свадьбу и семейное счастье. В противном случае, придется забыть об этом человеке.

Гадания на свече на Русальной неделе 2023

На Русальную неделю принято жечь свечи, ставить их на подоконник, думать о конкретном человеке и наблюдать за пламенем.

Если огонь не затухает и идет красивый ровный дым — стоит ждать удачу в любовных делах.

Свеча сразу потухла, ее трудно зажечь снова — в отношениях ожидается разлад.

При помощи подобного способа можно узнать, сбудется ли задуманное. Для этого нужно взять красную свечу и поджечь листок со своим пожеланием. Если он долго не может сгореть, то в ближайшее время мечта не исполнится.

Гадания при помощи венка полевых цветов на Русальной неделе 2023

В Зеленые святки принято гадать при помощи венка, сплетенного из полевых цветов.

Нужно взять головной убор в руки, подойти к водоему, произнести имя возлюбленного и бросить венок в воду. Если он поплывет, то девушка скоро выйдет замуж, утонет — гадающую может ждать разрыв отношений.

Гадания на березе на Русальной неделе 2023

Можно узнать судьбу и при помощи березы. Этому дереву на Русальной неделе придавали особое значение. Для гадания нужно сорвать с дерева любую веточку, не глядя.

В руках оказалась кривая и некрасивая — отношения с избранником будут несчастливыми. Попалась изящная и ровная — обязательно произойдет новая встреча с избранником.

Гадания на камнях на Русальной неделе 2023

Чтобы узнать свою судьбу, можно взять несколько светлых камней. Под каждый из них нужно положить бумажки с желаниями. Потом опустить руки в воду и, не глядя, достать один из камней. Какой достанется — такое желание и исполнится.