День рождения поп-короля: что подарили Филиппу Киркорову на 56-летие

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров отпраздновал свой день рождения. Как прошел грандиозный концерт в Кремле и что подарили артисту, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Филиппу Киркорову исполнилось 56. Кто пришел поздравить артиста? И чей рекорд певец побил в этот праздничный вечер? Что за подарки получил Филипп от друзей и коллег? Сколько денег он потратил на подготовку шоу? Зачем Киркоров стрелял в зрителей? Почему выехал на сцену в инвалидном кресле? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певец Филипп Киркоров отметил день рождения грандиозным концертом в Кремле. За трехчасовое выступление артист сменил 27 нарядов. Тем самым он побил рекорд американской певицы Шер, которая во время своего шоу переодевалась 16 раз.

«Я равнялся на этих звезд и в какой-то степени, может быть, даже хотел в чем-то их перещеголять. Вот Шер мы обогнали по количеству переодеваний», — похвастался Киркоров.

«Я бы умер на месте просто после второго раза. Я когда в магазин прихожу, меня жена когда уговорит какие-нибудь штаны посмотреть, я два раза надену, у меня сразу припадок. 27 раз переодеться — это сразу надо давать трижды народного», — считает Олег Газманов.

В какой-то момент Киркоров выехал на сцену в инвалидном кресле. Присутствующие заволновались. Но оказалось, что это часть номера. Вскоре Филипп уже снова зажигательно танцевал, летал над залом, сидя в роскошном троне, и стрелял в поклонников футболками со своим изображением.

Киркоров признался, что долго готовился к знаменательному событию. И потратил на него внушительную сумму.

«Я никогда не умел копить. Я всегда все, что зарабатывал, вкладывал. Потому что это шоу по самым скромным масштабам стоило около пяти миллионов долларов», — уточнил артист.

Коллеги не могли скрыть восхищения от шоу Киркорова. Среди зрителей были Лев Лещенко, Александр Буйнов и другие звезды шоу-бизнеса. Пришла и бывшая домработница Люся. С недавних пор женщина помогает отцу Филиппа.

«Мне Бедрос позвонил и сказал: „Мне сейчас нужно на два-три дня“. Вот мы, как говорится, вместе», — сказала экс-домработница Киркорова Людмила Дороднова.

90-летний Бедрос Киркоров, который недавно заявил о новом романе, посетил мероприятие в компании молодой спутницы Олеси Ивановой. Певец сиял от счастья, но был немногословен.

«Все концерты были хорошие. Все понравилось, все новое. Молодец он», — оценил отец Филиппа.

Сын поддержал решение родителя развестись с предыдущей супругой после 26 лет брака. Киркоров объяснил: у него своя жизнь.

«Нравится мне, не нравится. Если есть рядом человек, который о нем заботится, то слава богу, что есть такой человек», — сказал он.

Конечно, в этот день не обошлось без подарков. Артист хвастался презентами, которые получил от друзей.

«Посмотрите, тут написано: „Киркоров Мартин, Киркорова Алла-Виктория“. Это мой герб. Киркорова Виктория — это моя мама. И Киркоров Бедрос. Посмотрите, какой уникальный браслет», — поделился артист.

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Одним из самых дорогих подарков стала драгоценная брошь. По словам Филиппа, украшение выполнено всего в трех экземплярах.

«Одна у меня, вторая у Jay-Z и третья у Джастина Бибера», — рассказал певец.

Анита Цой — целый ящик корейских блюд собственного приготовления и конверт с деньгами.

«Филипп обожает кимчи, и он это говорит все время: „Неси мне, вези“. И, конечно, еще кое-что подарила», — уточнила певица.

Завершился вечер ужином в кругу близких. Филипп облачился в леопардовый комбинезон, который подчеркивал его идеальную после пластических операций фигуру. Кульминацией стал вывоз шикарного торта. Киркоров легко задул все 56 свечей.

Весь следующий день Филипп разбирал подарки. Певец стал счастливым обладателем дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров из лимитированных коллекций, эксклюзивной посуды и предметов интерьера.

Сразу после праздничного марафона Киркоров улетел с детьми в Дубай. Сказал, что очень устал от суеты и хочет отдохнуть в окружении семьи.