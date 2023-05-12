Пластический хирург рассказала, какие операции на лице перенес Киркоров

Король российской эстрады тотально обновил внешний вид. Артист перекроил себя буквально с ног до головы. До удивленных бровей, если точнее.

Слегка удивленный вид у Филиппа Киркорова не потому, что он до сих пор не узнает себя в зеркале, а из-за перенесенной пластической операции. И не одной. В интервью «Страстям» пластический хирург Анастасия Любченко рассказала, какие именно манипуляции перенес народный артист РФ.

Новый имидж короля эстрады без устали обсуждается в прессе не первую неделю. Как по взмаху волшебной палочки он стал стройным и подтянутым, избавился от морщин, а потом еще и осветлил до белизны волосы и надел голубые глазные линзы. Говорит, преобразился ради новой возлюбленной. Конечно, это не колдовство, а результат кропотливой работы «закройщика».

В первую очередь вмешательство выдают взлетевшие вверх брови Киркорова. По мнению Любченко, певцу, возможно, провели эндоскопический лобно-височный лифтинг. Грубо говоря, потуже натянули кожу, сделав перед этим надрезы вдоль линий роста волос. Операция «открывает» глаза, избавляет от морщин на лбу и переносице, но неизбежно меняет естественное положение бровей.

«От четырех до пяти разрезов в области волосистой части головы размерами от 1 до 3 сантиметров. Через данные разрезы происходит отслойка тканей в височной и лобной области с помощью специальной эндоскопической аппаратуры, позволяющей в режиме реального времени визуализировать слой, в котором происходит работа хирурга… Фиксация возможна с помощью специальных нитей и винтов», — пояснила эксперт.

Как отметила Любченко, чтобы сохранить результат вмешательства надолго, дважды в год необходимо проходить курс ботулинотерапии. Уколы ботокса, если по-простому. Помимо лифтинга, считает хирург, Киркорову сделали нижнюю блефаропластику и убрали мешки под глазами. Возможно, были также чик-лифтинг, подтяжка средней зоны лица или даже круговая подтяжка лица и шеи, так как овал стал выглядеть более четким.

Недавно Филиппу Киркорову исполнилось 56 лет. Новый год жизни он встретил обновленным и влюбленным. Артист до сих пор не раскрыл личность своей половинки. Но, как ранее писал 5-tv.ru, окрыленный певец не сдержался и поделился интимными подробностями отношений, все еще не называя имени.