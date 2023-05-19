Шашлык — огонь: как сделать хороший мангал своими руками

Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Мастер Тулкин: старый газовый баллон можно превратить в отличный мангал для шашлыков

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В магазинах цены на мангалы достигают десятков тысяч рублей. При помощи фантазии и подручных средств отличную жаровню легко можно сделать своими руками.

Длинные майские выходные остались позади, но сезон шашлыков в самом разгаре. Лучше всего мясо жарить, конечно, на мангале. Причем покупать его необязательно.

Как самостоятельно сделать автоматический вертел? Что понадобится для изготовления мангала? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как сделать мангал своими руками

Отличную жаровню удалось смастерить Алексею Тулкину из Нижнего Новгорода. Для этого ему понадобился лишь старый газовый баллон. Первым делом умелец как следует отмыл его, а потом разрезал вдоль. С одной стороны приварил четыре навеса, чтобы зафиксировать крышку.

Отверстие для шампуров он сделал с помощью дрели и болгарки. В ход пошла даже обычная арматура. Из нее умелец смастерил решетку для барбекю. Осталось соорудить надежную подставку и покрасить жаровню.

«Мангал просто огонь. Он вмещает в себя 11 шампуров, либо одну решетку и пять шампуров», — уточнил Алексей Тулкин.

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Но этот мангал не возьмешь с собой на охоту или рыбалку. Специально для таких случаев мастер изготовил походный вариант из старой канистры. Для начала он зачистил металл от ржавчины и распилил тару по периметру боковой части, предварительно приварив навесы. Получилось что-то вроде крышки.

С обратной стороны мужчина сделал несколько надрезов для шампуров. Сбоку на крышку приварил небольшой замок-щеколду. После этого осталось просверлить пару отверстий в нижней части канистры для лучшей циркуляции воздуха.

Дополнительно можно собрать подставку из кусков старого металлопрофиля. Это сделает жаровню более функциональной.

Как сделать автоматический вертел своими руками

А изобретатель Сергей Козлов из Оренбурга и вовсе решил создать автоматический вертел. Для этого он сварил между собой три металлических уголка и две полосы так, чтобы получился прямоугольник. К нему умелец присоединил двигатель от старой микроволновки.

Эту конструкцию мастер зафиксировал сверху на мангал и напротив пластины с моторчиком приварил еще одну, точно такую же по размеру.

Наконец, посередине он установил трубу с креплениями для птицы или другого мяса. При нажатии на кнопку вертел начинает вращаться. Можно приступать к приготовлению еды.

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