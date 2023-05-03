Не заржавеют и не перегреются: как выбрать качественные шампуры для шашлыка

Приготовление вкусного шашлыка зависит не только от хорошего мяса и качественного маринада, но и от правильного выбора шампуров.

Во время долгожданных майских праздников многие россияне открывают шашлычный сезон. Но испортить отдых на природе проще простого. Достаточно купить неправильные шампуры.

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Из какого материала они должны быть сделаны? Как быстро очистить это металлическое изделие от ржавчины? На какие характеристики шампуров нужно обратить внимание в первую очередь? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Из какого материала делают качественные шампуры

На рынке представлено множество инструментов для приготовления мяса на природе. Однако не все они действительно годятся для этой задачи. Например, шампуры из алюминия иногда придают шашлыку неприятный привкус. Это может испортить настроение во время пикника. Поэтому нужно внимательно подходить к выбору изделий для приготовления мяса, рыбы или овощей на открытом огне.

«Если вы на алюминиевом шампуре будете что-то готовить, то вы рискуете получить следующий момент: у вас кусок мяса прогнется вместе с шампуром и исчезнет в пучине угля на мангале, на котором вы работаете», — предупредил менеджер по продаже мангалов и аксессуаров для барбекю Григорий Атаян.

Эксперт советует отдать предпочтение образцам из пищевой нержавеющей стали. Этот материал не ржавеет и не портит вкус блюда.

Важно, чтобы металл изделия при этом был не слишком тонким. Оптимальная толщина — 3-4 миллиметра. Это сделает шампур удобным, и он сможет выдержать куски мяса средней и большой тяжести.

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Ширина инструмента должна быть около двух сантиметров, а длину надо подбирать под размер мангала. Желательно, чтобы с каждого края оставалось в запасе около десяти сантиметров. Так будет удобнее переворачивать мясо.

«Ручки у шампура бывают нескольких видов: деревянные, металлические. Деревянная ручка удобна тем, что ей легко пользоваться, легко проворачивать шампур. Но если мы видим шампур с обычной ручкой, то советую пользоваться все-таки огнезащитной рукавицей», — объяснил специалист.

Но даже на изделия с одинаковыми характеристиками цены в магазинах заметно отличаются. Чтобы выяснить, стоит ли за них переплачивать, были протестированы три образца из нержавейки: за 50, 100 и 150 рублей.

Какие шампуры обладают лучшей гибкостью

Эксперт подчеркнул: хороший шампур должен быть достаточно жестким. Проверить это свойство оказалось довольно легко. Выбранные изделия нужно лишь попытаться согнуть.

Первым испытание прошел дешевый образец.

«Он достаточно легко гнется. Это значит, что на нем тяжелый кусок мяса может провиснуть над углем, когда вы поставите его на мангал. Я даже его немного сжал, и он уже искривился», — отметил Атаян.

Удивительно, но шампур за 100 рублей согнуть оказалось еще проще. Причина, вероятнее всего, заключается в некачественной стали. С помощью такого изделия, по мнению специалиста, можно приготовить разве что овощи, грибы или какие-то совсем маленькие кусочки мяса.

Лучше всех в этом испытании себя показал дорогой образец. Отличная гибкость. После сгибания он возвращался обратно в свое изначальное положение.

Какой вес продуктов выдерживают шампуры

В ходе еще одной проверки на прочность вместо шашлыка на шампуры нанизывали блины от штанги.

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Бюджетное изделие начало прогибаться уже при нагрузке в один килограмм. А при весе в три килограмма стало понятно, что продолжать эксперимент дальше нельзя, иначе оно просто сломается. По словам эксперта, на таком шампуре может нормально держаться не более 500 граммов мяса.

Второй образец даже с небольшим весом справлялся с трудом. Он начал прогибаться уже при нагрузке в полкилограмма. На отметке три килограмма изменения были такими значительными, что изделие уже не смогло восстановить форму. Это еще раз доказывает, что если подобный шампур слегка надавить еще в магазине, можно будет заметить, как он деформируется. И это явный признак, что его лучше не покупать.

А вот образец за 150 рублей оказался в разы крепче своих конкурентов. Лишь под весом в три килограмма шампур начал незначительно провисать.

Какие шампуры устойчивы к ржавчине

По-настоящему качественный аксессуар для шашлыка должен быть не только прочным, но и долговечным. Производители уверяют: все образцы из нержавеющей стали. Значит, они не должны покрываться ржавчиной. Чтобы это проверить, шампуры замочили в солевом растворе на сутки.

Бюджетный испытания провалил. На нем появилось множество очагов коррозии.

«Скорее всего, это не стопроцентная нержавеющая сталь. Для удешевления производства были добавлены различного рода дополнительные материалы», — предположил эксперт.

На втором образце тоже появились следы ржавчины, но их было гораздо меньше. Дорогой шампур абсолютно не пострадал от воды и остался пригоден для дальнейшей эксплуатации.

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Пользоваться ржавым металлом при приготовлении еды эксперт не рекомендует. Но если коррозию заметили уже на природе, а до ближайшего магазина несколько километров, шампур можно хорошенько прокалить на костре, а затем протереть влажной салфеткой.

На какие шампуры лучше нанизывается мясо

Хороший инструмент должен легко прокалывать куски мяса. Первый и третий образцы оказались очень острыми. Мясо действительно легко нанизывается, не рвется в процессе.

Шампур средней ценовой категории по какой-то причине оказался с тупым концом. В данном случае приходилось прилагать усилия, чтобы проткнуть им куски шашлыка.

У каких шампуров рукоятка не перегревается

В рамках заключительной проверки образцы отправились на мангал на десять минут. За меньшее время шашлык попросту не прожарится. При замерах пирометром выяснилось, что самый горячий образец — второй. Температура ручки была выше 40 градусов. Если готовить на таких шампурах весь вечер, металл разогреется еще больше. Это может привести к ожогу.

«Теплопроводимость самого металла была более быстрой, нежели на других образцах. Потому что ручки на остальных шампурах находятся немного дальше от завитка», — объяснил специалист.

В ходе испытаний самым прочным и долговечным оказался образец за 150 рублей. Да, за набор из шести шампуров придется выложить почти тысячу. Зато приготовление блюд на мангале не доставит хлопот. Хотите сэкономить? Можно выбрать изделие подешевле. Главное, нужно еще у прилавка проверить прочность шампура и дома не оставлять его под дождем.