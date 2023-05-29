Утекают сквозь пальцы: как выявить причину финансовых проблем и снять «венец безденежья»

Ситуация в денежной сфере чаще всего связана с установками, усвоенными в семье. Крупные неприятности с финансами, как правило, настигают людей в определенном возрасте.

Счастье человека зависит от многих факторов, в том числе от материального благополучия. Если же денежная удача отворачивается, это влияет и на другие сферы его деятельности. Бывают ситуации, когда трудно наладить жизнь, так как без особой, на первый взгляд, причины средств постоянно не хватает.

Препятствия, которые мешают зарабатывать, эзотерики называют венцом безденежья. Корень данной проблемы, по их словам, кроется в отношении с близкими и астральном прошлом самого нуждающегося.

Существует ли венец безденежья на самом деле, как он образовывается и почему проблемы с финансами чаще накрывают к 42 годам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Айгуль Абелхаерова.

Что такое венец безденежья

По словам эксперта, венец безденежья — это особая формула, рассчитанная эзотериками. В подобной ситуации человек жалуется на постоянную нехватку финансов, однако объяснить, куда уходят деньги, не может, сетуя на различные причины.

Нередко источник сложностей выясняется на приеме у психолога. Оказывается, что нуждающийся просто подсознательно избегает получения сумм с большим количеством нулей, так как боится, что финансы привлекут беды или средства вскоре кто-нибудь украдет.

«Что такое венец? Это какое-то ограничение. Венец безденежья — это программа, определенный сценарий, который человек проигрывает в течение своей жизни», — пояснила эксперт.

Для проработки сложившейся ситуации в первую очередь необходимо выявить причину безденежья.

Родовые сценарии как причина безденежья

Нередко проблемы с деньгами преследуют не одно поколение родственников. Многие считают, что это злой рок, однако проблема скрывается в той модели поведения, которую человек впитал в себя, с детства наблюдая за близкими, и теперь воспроизводит во взрослом возрасте.

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«Это может быть родовой программой, если его воспитывали биологические мама и папа. Если же он вырос в приемной семье, то ситуация, вероятно, сложилась на уровне установок. <…> Ребенок видит модель поведения и думает, что вот так и нужно жить», — рассказала об особенностях передачи шаблонов ведения хозяйства в семье психолог.

Став взрослым, он просто не задумывается, что способен все изменить и не повторять судьбу бабушек, дедушек и родителей. Существует несколько шаблонных сценариев, которые чаще всего проигрываются в жизни тех, у кого из поколения в поколение передаются проблемы в материальной сфере:

«Расплата после». Запрограммированные на подобные рода события люди живут с ощущением, что за счастливые моменты и достижения потом придется расплачиваться. Поэтому они часто сами отказываются от достижений и возможностей. Причиной подобных событий могут быть детские травмы. Например, ребенку прививали чрезмерную аккуратность и за каждые испачканные или порванные вещи жестко наказывали. Повлиять на возникновение комплекса могла и чрезмерная критичность мамы и папы, которые обесценивали успехи сына или дочери. Человеку, живущему по подобному сценарию, стоит побороть страх счастья и научиться не задумываться о негативных последствиях.

Запрограммированные на подобные рода события люди живут с ощущением, что за счастливые моменты и достижения потом придется расплачиваться. Поэтому они часто сами отказываются от достижений и возможностей. Причиной подобных событий могут быть детские травмы. Например, ребенку прививали чрезмерную аккуратность и за каждые испачканные или порванные вещи жестко наказывали. Повлиять на возникновение комплекса могла и чрезмерная критичность мамы и папы, которые обесценивали успехи сына или дочери. Человеку, живущему по подобному сценарию, стоит побороть страх счастья и научиться не задумываться о негативных последствиях. «Пока не». Люди с подобным мировоззрением запрещают себе совершать определенные действия до тех пор, пока не исполнятся задуманные условия. Так, некоторые женщины откладывают рождение детей, пока не достигнут определенной должности на работе или определенного финансового уровня. Запрограммировать на подобный подход жизни могут родители, обещавшие блага только после того, как ребенок выполнит какие-либо требования. Разобраться с подобной моделью поведения можно, если понять причину проблемы и избавиться от ограничивающих установок.

Люди с подобным мировоззрением запрещают себе совершать определенные действия до тех пор, пока не исполнятся задуманные условия. Так, некоторые женщины откладывают рождение детей, пока не достигнут определенной должности на работе или определенного финансового уровня. Запрограммировать на подобный подход жизни могут родители, обещавшие блага только после того, как ребенок выполнит какие-либо требования. Разобраться с подобной моделью поведения можно, если понять причину проблемы и избавиться от ограничивающих установок. «Никогда». Носитель подобной родовой программы заранее настраивает себя на неудачи. Часто так мыслят люди, которые думают, что добиться определенного уровня нельзя в силу определенных обстоятельств. Например, они думают, что не станут успешными бизнесменами, потому что их родители не имели достаточно средств. Хотя существует множество вдохновляющих историй, когда происхождение никак не мешало добиться цели и материального благополучия.

Носитель подобной родовой программы заранее настраивает себя на неудачи. Часто так мыслят люди, которые думают, что добиться определенного уровня нельзя в силу определенных обстоятельств. Например, они думают, что не станут успешными бизнесменами, потому что их родители не имели достаточно средств. Хотя существует множество вдохновляющих историй, когда происхождение никак не мешало добиться цели и материального благополучия. «Ничего особенного». Если из раза в раз обесценивать собственные достижения, коллеги и начальник тоже перестанут правильно воспринимать старания сотрудника. Обычно за подобным мировоззрением стоит какая-либо травма, поэтому люди пренебрежительно относятся к своим достижениям или стесняются их. Для преодоления проблемы нужно найти фактор, повлиявший на формирование подобного отношения к себе, так как другие сферы жизни люди не обесценивают. Чтобы справиться с комплексом, следует каждый вечер выписывать хотя бы пять событий пройденного дня, за которые можно себя похвалить.

Как отец и мать влияют на «дружбу» с деньгами

Бывают случаи, что малоимущие с детства привыкли к бедности и не стремятся ничего исправить по разным причинам. Одни научены, что деньги — это зло, другим говорили, что крупный доход достается только нечестным способом, а третьи воспитаны в атмосфере строгости и просто не чувствуют сил препятствовать обстоятельствам ради достижения финансового благополучия.

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В таких случаях важно обратить внимание на то, как складывались отношения с родителями, потому что взаимодействие с ними или теми, кто их заменил, серьезно отражаются на поведении человека во взрослом возрасте. Например, если отец или фигура, его заместившая (отчим, брат, дедушка или друг семьи) постоянно ругал и обесценивал достижения, то ребенок вырастет неуверенным в собственных силах. Последствиями такого воспитания становится то, что мужчина или женщина не способны ставить перед собой высокие цели. На подсознательном уровне они все еще слышат упреки родителя, закрываются от кардинальных изменений и сами притягивают неудачи.

Непростой характер матери культивирует в человеке чувство вины и заставляет отказываться от каких-либо новых возможностей. Мужчина или женщина чувствует себя недостойными высоких благ. В таких случаях лучше обратиться к психологу и проработать проблему с ним.

Безденежные установки из Средневековья

Если отношения с родителями прекрасные, то стоит проработать другие аспекты своей биографии, которые могли повлиять на финансовую сферу. На силу денежного потока могли повлиять распространенные в обществе установки. Например, еще с эпохи Средневековья на подсознательном уровне бытует убеждение, что жизнь дана для преодоления тяжелых испытаний, а все блага ожидают человека только в следующей форме существования.

«Очень часто это распространено просто на уровне убеждений, что нужно служить богу. И эта жизнь дана для страдания. <…> Только на том свете душа попадет в рай. В этой программе человек живет, работает, верит, что когда-то его наградят и ему все воздастся, но это будет не сейчас, а в очень долгосрочной перспективе», — обрисовала модель поведения специалист.

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Придерживающиеся подобного принципа часто помогают другим, не требуя благодарности и даже иногда не считая свою помощь за труд. Однако когда им перестают говорить «спасибо» или начинают чрезмерно пользоваться добротой, то в их голове возникают горделивые мысли, что с людьми что-то не так. Тогда они сами отказываются от популярных в обществе радостей, чтобы максимально не быть похожими на обидчиков.

Такая ситуация нередко формируется у отличников, которых задирают в классе. Мальчики и девочки помогают другим бескорыстно сделать домашнее задание, но за свою помощь получают только упреки и издевательства.

Иногда эти дети боятся даже приносить хорошие и дорогие вещи в школу и вообще стараются не выделяться из толпы, представляя, что когда-нибудь обидчикам воздастся за их поведение, но сейчас лучше не давать отпор и потерпеть. Жертвы буллинга начинают верить в то, что они никогда не будут вести себя подобным образом, поэтому, стремясь стать максимальными противоположностями сверстников, начинают обесценивающе относиться к деньгам и другим благам.

Но подобная позиция закрывает канал для принятия материальных средств как одного из традиционных аспектов жизни, и количество денег уменьшается. К тому же из-за попусту растраченных ресурсов теряются силы, необходимые для того, чтобы достаточно зарабатывать. В таком случае нужно проработать эти болезненные аспекты вместе со специалистом.

Кармический долг и венец безденежья

Иногда причины скрываются гораздо глубже. По словам психолога, душа выбирает ту или иную форму своего воплощения, чтобы проработать какие-либо вопросы и получить конкретный опыт. В практике специалиста встречались случаи, когда источник безденежья крылся в прошлых жизнях человека.

«Это может быть кармическая программа, отработка. <…> Очень часто клиенты приходят и говорят: „Деньги есть, заработок высокий, но они непонятным образом исчезают, словно сквозь пальцы“. И вот здесь начинаем искать корень проблемы. И он может оказаться где угодно», — поделилась опытом психолог.

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Такие ситуации характеризуются кармическим долгом. Он возникает из-за того, что человек в предыдущем рождении или его родственник дал какое-то обещание или взял что-то в долг, но не смог выполнить условия до конца жизни, а также забрал что-то ценное у другого. Образовывается подобное явление и в случае нераскрытых талантов.

Кармический долг заявляет о себе в ситуациях, приближенных к тем, что повлияли на его возникновение в прошлом, или в 42 года. Именно в это время человеку приходится «платить по счетам».

Эксперт привела в пример своего брата, который хранил в себе талант гениального художника, но всю жизнь трудился в сфере образования. Судьба не оценила рвения мужчины. И в 42 года он попал в тюрьму.

Чтобы проработать негативный опыт, нужно осознать, что поведение в прошлом было неверным, и изменить свое отношение к деньгам. Например, умерить эгоизм и патологическую скупость и начать помогать нуждающимся по мере возможности.