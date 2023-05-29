«Это все не по мне»: почему 59-летняя Наталия Гулькина разочаровалась в любви

Певица Наталия Гулькина уже три месяца одна и, похоже, не собирается заводить отношения. Почему звезда не может найти свою половинку, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Наталия Гулькина разочаровалась в любви. Почему звезда группы «Мираж» рассталась с последним ухажером-бодибилдером? Правда, что всему виной низкие доходы бойфренда? Кто вогнал певицу в убытки на два миллиона рублей? И помогают ли 59-летней артистке финансово ее взрослые дети? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне пишут: „Вы прекрасная. Вы хорошая. Вы такая-рассякая. Вы идеал. Я вас люблю“. И прочее. Но когда я смотрю, кто мне это пишет, я понимаю, что это не мой идеал», — призналась звезда.

Наталия Гулькина уже третий месяц в статусе свободной женщины. В феврале она рассталась со своим очередным избранником — бодибилдером Рамзесом. Певица призналась, что не жалеет о разрыве. Но ей непривычно быть без отношений.

«Сейчас уже все. Я уже никому не интересна. Я сама поражаюсь. Такая красотка, а на меня никто не смотрит. Где все эти рыцари?» — задается вопросом Гулькина.

С Рамзесом Тлякодуговым Наталия познакомилась на съемках клипа. По сценарию бодибилдер и певица должны были сыграть влюбленную пару. Они так увлеклись, что начали встречаться и в жизни. Причем артистку не смутило, что мужчина на 13 лет моложе ее.

Но вскоре Гулькина пожаловалась: отношения с Рамзесом разладились. Он настаивал на встречах, а она колесила по стране с гастролями. В какой-то момент Наталия сама дала отставку ухажеру и уверяет, что осталась с ним в хороших отношениях.

«И биться сердце перестало (поет. — Прим. ред.). Короче, честно говоря, это все как-то не по мне», — заявила исполнительница.

Однако многие уверены: у певицы была еще одна причина расстаться с Рамзесом. По их мнению, Гулькина не захотела содержать мужчину. У нее сейчас новый виток популярности. Она дает концерты, участвует в различных шоу. Гонорары артистки растут. Чего не скажешь о ее молодом ухажере.

«И Рамзес в том числе, давно уже разочаровал. Для меня очень важно чувство юмора, чтобы было у человека. Он может быть не красавец какой-то а-ля Рамзес. Я имею в виду его какие-то данные. А чувство юмора, конечно. Чтобы человек был умный и, извините, мог зарабатывать», — рассказала певица.

Наталия Гулькина признается: она ждет сильного мужчину, который смог бы ее обеспечить. Деньги для нее — больная тема. Семь лет назад она досадным образом лишилась почти двух миллионов рублей. Звезда планировала, что откроет бизнес по торговле одеждой. Накупила нарядов. Но контейнер с товаром бесследно исчез на границе.

«Я думала, мы доделаем все, прям сделаем роскошь-роскошь. Они меня подставили. Мне сказали: „Приезжайте на украинскую границу, ищите там свой контейнер“. Естественно, я никуда не поехала, ничего не искала. Это было жутко обидно», — объяснила звезда.

В период пандемии Гулькина осталась без работы. Ей пришлось взять кредит, чтобы покупать продукты и оплачивать коммунальные счета. Безденежье так напугало певицу, что она была готова таксовать. Теперь Наталия ведет строгий счет финансам. Она экономит на всем. У нее нет помощниц по дому. Она не ходит к косметологу.

«Это такой геморрой. Тем более мужчины когда у тебя нет, понимаете? Облокотиться не на кого», — призналась артистка.

У Наталии Гулькиной двое взрослых детей: Алексей и Яна. По словам певицы, оба творческие личности и ищут себя. Не так давно ее дочь уволилась из магазина, где работала продавцом-консультантом. Увлеклась украшением одежды стразами. Но пока это хобби не приносит дохода.

«Она делает какие-то костюмы, в которых я выступаю. Или мои друзья просят сделать какие-то красивые футболки, расклеенные камнями», — уточнила Наталия Гулькина.

Сын звезды попробовал себя во многих профессиях. Он был телепродюсером, затем стал композитором. Сейчас увлекся фотографией. Наталия уже готовит ему персональную выставку.

«Вы знаете, мы это будем делать по осени, скорее всего, потому что так много у него собралось роскошного, прекрасного», — размышляет Гулькина.

Певица осознает, что с мужчиной ей было бы проще. Но так и не нашла свой идеал.

«Сейчас как-то вообще, понимаете, нет человека, на которого я могла бы обратить внимание», — заявила Наталия Гулькина.

На днях звезда призналась: после четырех неудачных браков и многочисленных романов она больше не хочет никаких отношений.