«Плавать не умела»: Наталья Гулькина в детстве чуть не рассталась с жизнью

В молодости знаменитость любила риск и авантюры. К счастью, ни одна из них не закончилась плачевно.

Певица Наталья Гулькина призналась, что сейчас жива только благодаря своей однокласснице. В детстве подружка спасла жизнь будущей знаменитости. Историей из прошлого артистка поделилась в эфире федерального канала.

Гулькина рассказала, что в юности была активной и любила экстремальный спорт. Однажды они прогуливались с подругой у реки, и певице взбрела в голову мысль выйти на замерзший водоем. Сверстница отговаривала девочку и предупреждала, что лед тонки и может провалиться. Однако адреналин в крови и жажда приключений пьянили голову школьнице.

«Я уже почти до самого конца дошла, как провалилась. А я плавать не умела, только в 16 лет научилась. Там было глубоко. А я в тяжелом зимнем пальто, и оно, видимо, все пропиталось. Я закидываю ногу на лед, он ломается. Я чуть-чуть на локтях проползу, он ломается. И Света легла на лед и поползла ко мне», — раскрыла она подробности инцидента.

На шоу Гулькина пришла вместе со своей спасительницей Светланой. Та тоже поделилась воспоминаниями о дне, который мог закончиться трагедией. Она рассказала, что артистка в детстве была упрямой. Когда она провалилась под лед, Светлана поняла, что медлить нельзя и, рискуя жизнью, пошла на лед, чтобы протянуть руку помощи подруге.

По словам Гулькиной, после инцидента ей было страшно показаться матери на глаза. Скрыть все следы «преступления» и высушить одежду ей помогла соседка.

Однако в биографии Гулькиной есть и приятные воспоминаниями. Например, она поделилась своим первым оптом поцелуя. Во втором классе они с одноклассницей поймали мальчика и отправились с ним за гаражи. Подопытный не сразу согласился на авантюру, однако девочки были настойчивее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Гулькина рассказала о наболевшем.