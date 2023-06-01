Большой семье причитается: какие льготы полагаются многодетным в России

Многодетные семьи в РФ могут рассчитывать на разную помощь от государства. Оплачивать с хорошей скидкой коммуналку, получить в подарок земельный участок или взять ипотечный кредит — что еще?

В России проживает порядка двух миллионов многодетных семей, и большинство из них нуждается в дополнительной поддержке государства. Сегодня она предусмотрена как на федеральном, так и на региональном уровне, но многие жители страны до конца не в курсе, на что именно они могут рассчитывать и что для этого нужно сделать.

Какая семья считается многодетной в России

Под эту категорию в 2023 году попадают семьи, где воспитывается от трех и более несовершеннолетних детей. Однако у региональных властей есть право вносить свои коррективы в части статуса многодетности. Так, в некоторых субъектах его не теряют даже те ячейки общества, где сыновьям и дочерям больше 18-ти.

В пример можно привести Новосибирскую область. Там семья все еще считается многодетной, если дети учатся очно в вузе или в среднем специальном учебном заведении.

Но есть и противоположные случаи — Москва. Местная семья уже не попадает под критерии многодетности, если один из троих ее членов достиг 16-летия и больше не учится, а, допустим, сидит дома или пошел работать. В ином случае льготный статус остается в силе.

Какие льготы для многодетных существуют в России

Базовый набор социальных привилегий прописан в федеральном законодательстве — это указ президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Однако есть еще и региональные, и муниципальные льготы.

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Налоговые льготы многодетным в России

Так, на федеральном уровне для многодетной семьи предусмотрены налоговые преференции. Взрослые из этой категории имеют полное право не выплачивать подоходный налог государству, а оставить эти 13% или часть от данной суммы себе: по одной тысяче 400 рублей идут в домашнюю копилку за первых двоих детей, за третьего и последующих — по три тысячи.

Арифметика такая: один из родителей четверых детей, допустим, получает заработанные 60 тысяч; подоходный налог, соответственно, с этой суммы составляет 7 800 рублей. Значит, за первых двоих ему полагается 2 800 рублей, еще 3 000 — за третьего и остаток — за четвертого. Если все суммы распределены, а остаток имеется, тогда им придется полностью поделиться с государством.

Но стоит знать, что льгота не резиновая — ежегодный лимит, с которого можно получить вычет — 350 тысяч рублей. Если заработали больше, оставшаяся часть дохода облагается налогом.

Еще одна льгота — дополнительный вычет по налогу на имущество. Он рассчитывается с учетом количества детей — по пять квадратных метров на ребенка за комнату или квартиру и по семь — за дом или часть дома. Что касается земельного налога, то здесь действует вычет в размере шести соток.

Как это работает: к примеру, отцу семейства принадлежит квартира в 70 квадратных метров. Из них налогом облагаются только 50 — данный вычет ИФНС предусмотрен для всех россиян и производится автоматически. А далее с оставшейся квадратуры можно вычитывать дополнительную площадь, на которую распространяется льгота для многодетных. Если трое детей — значит, минус еще 15 квадратных метров, итого останется 35. Они-то и попадут под налогообложение.

Однако не следует забывать, что привилегия действует применительно только к одному объекту недвижимости. За остальные метры нужно платить по полной программе. То же самое касается и земельного налога.

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Кроме того, налоговые льготы различаются в зависимости от региона проживания. Так, с 1 июня 2023 в Московской области многодетных семей с совершеннолетними детьми-студентами очных отделений в возрасте до 23 лет освободили от налога на автомобиль.

Коммунальные льготы для многодетных семей в России

Большая статья расходов для любой семьи — коммуналка. Но и здесь государство позаботилось о многодетных: им вода, газ, электричество, отопление предоставляются со скидкой в 30%. Данное право прописано в федеральном законе РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

На этом бонусы не заканчиваются. У регионов есть право их приумножать. Так, в Московской области многодетным семьям компенсируется 50% оплаты коммунальных услуг.

Ипотечные льготы для многодетных семей в России

Льготный кредит на жилье — тоже хорошее подспорье для больших и крепких семей. Право воспользоваться им у многодетных родителей появилось с 2018 года. Ставка по ипотеке для них составляет всего 6%. Кстати, на семьи с двумя детьми преференция тоже распространяется.

Однако есть нюанс: под льготные проценты можно взять кредит только при покупке жилья у застройщика, при этом без взноса в 15% заем банк не даст.

Вместе с этим у многодетных имеется возможность воспользоваться специальной субсидией на оплату ипотечного займа. Она составляет 450 тысяч рублей, но сумма может быть и меньше, если долг ниже этого значения.

Рассчитывать на данную меру соцподдержки при этом могут не все многодетные семьи, а только те, в которых третий или последующий ребенок родились в промежутке с 2019 по 2023 годы.

Но даже со всеми кредитными бонусами ипотека порой становится не по карману из-за сложной жизненной ситуации. На этот случай заемщик может попросить отсрочку по платежам на шесть месяцев или сократить их на этот период — такая возможность тоже прописана в федеральном законодательстве.

К категории трудных ситуаций, в частности, относятся такие, как потеря работы, инвалидность, появление новых иждивенцев в семье и другие.

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Образовательные льготы для многодетных семей в России

По большей части льготы касаются школьников — им полагаются бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях. Кроме того, закон о мерах соцподдержки обязывает обеспечить учащихся школьной и спортивной формой. Причем на весь период обучения.

Вместе с этим у детей раз в месяц есть возможность бесплатного посещения музеев, парков и различных выставок.

А вот при поступлении в вуз юношам и девушкам из многодетных семей льготы не предусмотрены: сдавать экзамены нужно на общих основаниях, проходной балл тоже для всех абитуриентов одинаковый.

Зато малыши из многодетных семей принимаются в дошкольные образовательные учреждения в приоритетном порядке, и это очень ощутимый бонус — обычные родители ждут порой путевки в детсад для своего чада не год и даже не два.

Транспортные льготы для многодетных в России

Здесь преференции есть применительно к каждому виду транспорта. Если речь идет об общественном, то все российские школьники имеют право на бесплатный проезд. Это касается как поездок на метро, так и на автобусе, троллейбусе и трамвае. На внутрирайонных и пригородных маршрутах платить за проезд тоже не требуется.

Скидок же на железнодорожном транспорте на государственном уровне не предусмотрено, зато об это позаботился сам перевозчик — РЖД. К примеру, билет в купе члены многодетной семьи могут приобрести со скидкой в 15%.

Есть субсидированные билеты и на самолеты — это уже предусмотрительность государства. Ежегодно в России утверждается список льготных рейсов, а также устанавливается предельная стоимость билетов, на которую должны ориентироваться авиаперевозчики.

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Какие выплаты предусмотрены многодетным в России

С 2023 года многодетные мамы и папы могут получать единое универсальное пособие — оно заменило сразу несколько выплат, которые полагались им ранее.

Рассчитывать на данную меру поддержки можно только при небольшом достатке. Если он ниже прожиточного минимума (14 375 рублей) на члена семьи, значит пособие причитается.

Сумма при этом зависит от уровня нуждаемости. В самом сложном случае она составит 100% от прожиточного минимума (ПМ) по региону, при менее трудных обстоятельствах — 70% или 50%.

При назначении выплаты учитываются не только живые деньги, но и имущество — дома, квартиры, автомобили. Если нажито много, в материальной помощи могут отказать.

Отдельная мера соцподдержки для многодетных предусмотрена при рождении детей. Речь идет о единовременном пособии — с 1 февраля 2023 года оно составляет 22 тысячи 909 рублей. Если же в семье родилось сразу несколько детей (двойня, тройня), оно выдается на каждого малыша.

Имущественная поддержка многодетных

Кроме материальных выплат, многодетные могут получить в подарок от государства земельные участки. Порядок предоставления наделов устанавливают субъекты.

К примеру, в Московской области во внимание берутся такие обстоятельства, как период проживания в регионе, минимум — это пять лет. Имеет значение и возраст детей — всем должно быть менее 18-ти. Более того, при наличии других участков или жилых домов претендовать на недвижимость не стоит.

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Как оформить льготы многодетным семьям России

Для подтверждения многодетного статуса потребуется собрать, в частности, следующие документы: