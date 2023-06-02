Помощник садовода: как выбрать недорогой и хороший культиватор для почвы

Одна из важнейших задач дачника, мечтающего о хорошем урожае, — перекопка земли. Эта работа включает множество тонкостей, одной из которых выступает правильный выбор садового инструмента.

Вскопать огород и не сорвать спину — это реально, если в гараже есть бензиновый культиватор. Правда, за комфорт придется заплатить. Сам инструмент стоит не меньше шести тысяч рублей.

Но можно ли работать на грядках так же легко и при этом не разоряться? Ответить на данный вопрос «Самой полезной программе» помог агроном Главного ботанического сада Российской академии наук Антон Кучеров.

Какой ручной культиваторов эффективнее

Дачники перекапывают огород один или два раза в год. Эта процедура позволяет решить целый ряд задач. Например, с обработанной землей проще взаимодействовать, ведь она становится рыхлой и мягкой.

«Корням тоже нужна не только влага, но и присутствие кислорода. И все эти культиваторы необходимы как раз для того, чтобы кислород появился в почве», — рассказал эксперт.

Выбрать эффективный культиватор — задача непростая. Единственный способ не ошибиться — проверить агрегат на практике. Исследователи приобрели сразу шесть различных девайсов в магазине, в том числе обычные вилы и лопату. Они стоят по 350 рублей. Третий образец — плоскорез за 600 рублей. Четвертый — культиватор ротационный за 700 рублей. Пятый — вихревой культиватор за 1400 рублей. И, наконец, шестой инструмент — «вилы-лопата» два в одном за полторы тысячи рублей.

Первым делом стоит внимательно рассмотреть каждый образец. Штыковая лопата есть на даче, пожалуй, у всех. Поэтому многие россияне не покупают специальные культиваторы, а рыхлят землю по старинке. Но эксперт считает, что это не самая хорошая идея, так как во время работы нужно разбивать выкопанные куски земли. А это дополнительные затраты времени и сил.

Второй образец — садовые вилы. Агроном Кучеров считает, что данный инструмент хорошо использовать после копки лопатой. Через зубья садового девайса проходит земля и, соответственно, таким образом хорошо рыхлится.

На очереди третий экземпляр — плоскорез. Если верить обещаниям производителя, этот инструмент способен заменить тяпку, лопату, косу и даже грабли.

«Плоскорез — это, по сути, мотыга. Но при этом пользуемся мы как раз таки этой Г-образной стороной. Втыкаем ее в землю, и происходит перекопка таким образом, рыхление почвы», — уточнил эксперт.

Четвертый образец — ротационный культиватор. В основе механизма лежит вращающийся вал, на котором расположены острые зубья.

Пятый инструмент — культиватор с зубцами в виде спирали. По принципу действия он чем-то напоминает штопор. По словам агронома, его необходимо воткнуть в почву и круговыми движениями заглубить. Этот инструмент способен вытаскивать землю, делать лунки.

И, наконец, самый дорогой агрегат. По сути, это пара плоских вил, которые направлены навстречу друг другу.

«Мы втыкаем это орудие так же, как лопату, поднимаем, и через зубья проходит земля. Через вторые зубья она так же проходит, и получается, что лопата уже и делает эту нарезку земли. То есть двойной эффект за одно движение. Соответственно, мы меньше затрачиваем энергии», — объяснил специалист.

Каким культиватором проще и быстрее обрабатывать землю

Время проверить образцы на практике. Для этого заранее подготовили шесть одинаковых грядок. Площадь каждой равна почти пяти квадратных метров. Каким же инструментом получится обработать больший участок земли за полторы минуты?

Лучше всех с задачей справляется дорогой рыхлитель («вилы-лопата»). За установленное время удается вскопать им почти всю грядку. При этом в процессе работы тратится минимум усилий. Вилы всего лишь нужно загнать в землю, а затем просто потянуть на себя. Здесь никаких усилий не надо. Все остальное культиватор делает за человека. Именно дорогой рыхлитель лучше всего подойдет для обработки большого надела на даче.

Для участка поменьше эксперт советует выбирать плоскорез. Обращаться с ним чуть сложнее, но результат тоже радует.

«Вскопана практически вся грядка. При этом тоже сорняки. А мы можем бороться с сорняками с помощью лезвия», — отметил агроном.

Такую же площадь удается взрыхлить и ротационным культиватором. Но в этом случае приходится прикладывать гораздо больше усилий, а главное, качество работы оставляет желать лучшего.

На четвертом месте по обработанной площади — вихревой культиватор. С этим инструментом придется повозиться. Зато он лучше всего справится с сорняками. Подходишь к растению, выкручиваешь и идешь дальше. Это точечный инструмент для садовода. Когда у тебя есть уже все, ты покупаешь себе дополнительное устройство.

Классическая штыковая лопата по скорости заметно проигрывает специальным культиваторам. За полторы минуты ею удается вскопать всего половину грядки. Но зато этим инструментом можно поднять глубокий пласт грунта.

Хуже всех с поставленной задачей справились вилы. За выделенное время ими получилось взрыхлить меньше половины грядки. Также можно отметить, что этим агрегатом сложнее работать на участке, где много сорняков. Вилы в них вязнут, а растения держат и не хотят выпускать из почвы.

Вывод из проведенных экспериментов простой. Для больших огородов лучше всего подойдет дорогой рыхлитель. На классическом участке в шесть соток — плоскорез. А для борьбы с сорняками пригодится культиватор со спиральными зубцами. Все эти инструменты действительно облегчают работу на грядках, экономят время и берегут спину.