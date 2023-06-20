Яд для стоп: за красоту какой летней обуви придется заплатить здоровьем

В жаркий сезон нужно помнить не только про удобство и красоту обуви, но и здоровье суставов.

Лето — пора, когда можно продемонстрировать себя во всей красе. Сезонных нарядов в запасе у модниц довольно много, но образ не будет завершенным, если его не дополнить обувью. Многие девушки при ее выборе руководствуются только чувством стиля. Однако такой подход может стать фатальной ошибкой и привести к проблемам со здоровьем. Причем первые негативные звоночки могут проявлять через достаточно короткий срок после покупки той или иной вещи.

По каким критериям нужно выбирать обувь на лето и какие популярные модели стоит обойти стороной, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Как выбирать обувь на лето 2023

Обувь — важный элемент гардероба, от которого зависит качество жизни человека. Если выбрать эту деталь неправильно, можно серьезно поплатиться.

«Роль обуви для осанки, позвоночника и здоровья в целом крайне велика. Можно экономить на чем угодно, на брюках, на рубашках, на трусах, но только не на обуви», — предостерег врач.

Чтобы правильно выбрать данный элемент гардероба для лета, нужно помнить некоторые правила:

1. Не скупиться. Некоторые модники экономят на покупке и предпочитают выбирать дешевые и некачественные варианты. Ношение подобных моделей может привести к серьезной деформации стоп, вылечить которые со временем будет проблематично.

«Устранение следствий ношения некачественной обуви — это очень дорого. Может быть, (это сделать, — Прим. ред.) и не получится вообще. Поэтому лучше сразу купить самое лучшее, что вы можете себе позволить», — посоветовал специалист.

Так как все процессы в организме взаимосвязаны, то проблемы с суставами, которые «включает» некачественная обувь, ведут к другим нарушениям. Следствиями экономии могут явиться ухудшение осанки, боли в ногах и спине, мигрени.

2. Отправляться за покупками лучше вечером. Это связано с естественными процессами, которые происходят в организме за сутки.

«В течение дня нога за счет вертикального положения тела отекает, чуть-чуть увеличивается в размерах. Если выберете утром обувь впритык, то она вечером может стать просто мала», — прокомментировал остеопат.

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3. Мерить оба ботинка. Из-за естественной асимметрии стоп могут возникать разные ощущения в ногах при ношении одинаковой обуви. Если выбранная модель доставляет дискомфорт, то лучше отказаться от покупки.

«Обязательно нужно надевать и правый, и левый ботинок и несколько минут походить по магазину. Вам должно быть сразу же удобно. Каждый раз, когда вы берете обувь и думаете, что разносится, приносится, растянется — это серьезный компромисс», — предупредил врач.

Конечно, иногда удобство и красота не сочетаются в понимании некоторых девушек, но не стоит жертвовать здоровьем в угоду моде, иначе это приведет к раннему развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Какую обувь нельзя носить летом 2023

Существует две модели обуви, которые опасно носить летом. Негативным образом на ноги влияют ботинки без каблуков.

«Балетки — это яд для стоп. <…> Подошва должна амортизировать. Каждый раз, когда мы ходим, опускаем ногу на твердую поверхность, весь этот удар идет снизу вверх по всем суставам, и, конечно, если обувь жесткая, то ноги будут сильнее ударяться», — пояснил специалист.

Небольшой каблук ослабляет негативное воздействие, поэтому суставы меньше травмируются, и нагрузка на ноги уменьшается.

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Опасными видами обуви врач назвал и модели, которые не закрепляют подъем ноги.

«Ни в коем случае нельзя носить на постоянной основе шлепанцы. Прежде всего потому, что у них нет фиксатора голеностопа и каждый раз при ходьбе придется чуть-чуть напрягать пальчики, чтобы обувь не слетала со стопы. Это постоянное напряжение на голень, бедро и выше», — пояснил врач.

Повреждения суставов создают большую нагрузку на весь организм. У поклонников шлепок, вьетнамок и сланцев из-за долгого ношения обуви на плоской подошве в конце дня могут возникать боли спине.

Какую обувь стоит выбрать на лето 2023

Несмотря на то, что лето — это жаркий сезон, когда хочется носить максимально открытую обувь, стоит выбирать модели с ремешками. Подобными критериями обладают сандалии или босоножки.

При этом лучше выбрать варианты с небольшим каблуком. Тонкая плоская подошва плохо влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата.