Дело техники: как «по-ленивому» прополоть огород или посадить картошку

Лето в разгаре, а значит, на даче снова полно работы. Чтобы высадить урожай и ухаживать за ним, придется каждый день гнуть спину. А еще ведь и сам участок облагородить нужно. Но ускорить, а главное упростить работу можно. Причем для этого не обязательно тратить деньги из семейного бюджета и покупать дорогие садовые инструменты и технику. Некоторые приборы можно смастерить своими руками. Какие лайфхаки облегчают труд дачникам и помогают экономить время, узнала «Самая полезная программа».

Как своими руками смастерить устройство для посадки картофеля

Алексей Жолобов из Москвы, например, сам смастерил аппарат для посадки картофеля. Для этого ему понадобилась старая прямоугольная металлическая труба 60 на 60 миллиметров.

Умелец зачистил ее от ржавчины, а потом поставил отметку на расстоянии 17 сантиметров от края. После этого Алексей сделал диагональную разметку так, чтобы из этого куска трубы получилось четыре уголка конусоподобной формы. С помощью болгарки мастер вырезал детали, приварил к ним два небольших Г-образных куска металла с каждой стороны и сделал в них по небольшому отверстию дрелью.

Осталось собрать заготовки вместе и закрепить болтами и гайками с двух сторон — готово. Внешне изделие выглядит как раскладной металлический конус

«Теперь механизм работает, детали разжимаются», — комментирует мастер.

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К этой конструкции Алексей приварил еще два железных профиля по полметра в длину. Самоделка готова — можно приступать к посадке картофеля.

Прибор очень прост в применении: металлический конус полностью погружают в почву, внутрь кладут картофель, а ручки зажимают вместе до упора. Так посадочный материал полностью попадает в лунку и засыпается землей. Ни тяпка, никакой другой инструмент при проведении работ не понадобится. Лишних телодвижений садоводу тоже делать не придется.

«Изделие вполне рабочее даже в жесткой земле», — уверяет автор лайфхака.

Как своими руками сделать прибор для удаления сорняков

А вот Сергей Диев из Казани придумал, как эффективно бороться с сорняками с минимальными физическими затратами. Для этого умелец смастерил специальное приспособление: за основу взял венчик для строительного раствора, срезал болгаркой небольшой фрагмент на конце и в середине. Осталось только вставить устройство в дрель или шуруповерт.

На деле использовать прибор проще простого: нажал на кнопку, прорыхлил землю и вытащил сорняк с корнем. Тяпке такая задача не под силу.

«После тяпки корневая система остается живой, и через два дня уже снова сорняк. Здесь же мы вынимаем сорняки с корнем и еще рыхлим землю», — объясняет принцип работы изделия мастер.

Как своими руками сделать облицовочный кирпич

А Павел из Алтайского края знает, как за копейки облагородить приусадебный участок. Например, украсить стены сарая или гаража во дворе. Для этого понадобится кусок старого профлиста и гипсовая смесь.

«Кладем профлист на ровную поверхность и заполняем разведенной гипсовой смесью углубления. При помощи шпателя аккуратно все выравниваем и оставляем сушить на солнышке примерно на полчаса», — комментирует умелец.

Получились своеобразные гипсовые полоски. Павел выровнял их, убрал неровные края с помощью обычного строительного ножа — материал для облицовки готов. Красиво, быстро, а главное, практически бесплатно.

«Получились у меня такие вот декоративные, облицовочные кирпичики, которые можно с легкостью и довольно быстро сделать своими руками, используя для этого подручные средства», — отмечает мастер.

Декоративные панели, добавляет он, впишутся в любой интерьер — будь то стена, камин или фасад здания.