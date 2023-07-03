Лекарство от ста болезней: названы целебные травы, которые нужно собирать в июле

Многие травы обладают уникальными целебными свойствами. Наиболее полезными в народной медицине считают растения, чей период цветения приходится на июль.

Традиционно лето — это пора сбора лекарственных трав. На Руси особенно тщательно к данному процессу подходили в июле, так как считалось, что в это время в растениях содержится наибольшее количество полезных веществ.

Многие соцветия, как утверждают специалисты народной медицины, могут применяться для лечения болезней разных систем органов, использоваться в качестве успокаивающих и противовоспалительных средств. Из лекарственных трав делают фиточаи, отвары и ароматические настои для ванн.

Какие растения обладают наибольшим полезным эффектом и как правильно их высушивать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал российский травник и телеведущий Дмитрий Юровский.

Как правильно сушить лекарственные растения

С давних времен лечебные травы собирают утром, но не слишком рано, чтобы выпавшая на заре роса успела высохнуть. Это позволяет не допустить накопления лишней влаги. В лекарственных целях обычно используют верхнюю часть растений. Согласно заветам предков, нужно срезать веточки длиной в 20-30 сантиметров от макушки.

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Чтобы сохранить все полезные свойства, травы связывают в пучки и высушивают в темном хорошо продуваемом помещении. Воздушные потоки выветривают влагу. Это позволяет максимально сохранить зеленый оттенок, эфирные масла и биологически активные компоненты.

«Если вы соберете растения правильно, высушите в июле, то вы всегда будете иметь в своей домашней аптечке наиболее качественные средства, которые будут обладать невероятными целебными свойствами», — поделился травник.

Эксперт утверждает, что лекарственными свойствами обладают не только лесные и луговые травы, но и те растения, которые используются для украшения дачных участков.

Как узнать качество купленных в аптеке трав

Для лечебных целей лучше всего собирать растения самостоятельно, но если поблизости с местом жительства нет подходящих лесов или лугов, а на даче не осталось места для посадки полезных саженцев, то можно приобрести высушенные травы в аптеке.

При покупке нужно тщательно осмотреть продукт, так как даже в фармацевтических компаниях высушивать лекарственные травы могут неправильно.

«Не всегда даже в аптечной упаковке растение бывает высохшее правильно. <…> Сырье должно иметь очень сильный аромат и зеленый цвет», — прокомментировал специалист.

Из-за нарушения технологии травы теряют полезные свойства, поэтому лучше воздержаться от такой покупки.

«Если, к сожалению, не сохранились ни зеленый оттенок, ни аромат соцветий, то растение чаще всего высушено неправильно и по действию очень близко к соломе, можно так сказать», — предупредил травник.

Какие лечебные травы есть в лесах и на лугах

Дикорастущие травы обладают особыми целебными свойствами, которые придутся как нельзя кстати при лечении различных заболеваний. Обитатели лесов и лугов очень ценятся в народной медицине и применяются для решения многих проблем со здоровьем.

Зверобой — какие болезни лечит

www.globallookpress.com / Kurt Möbus

Королем лекарственных трав по праву можно назвать зверобой. Найти его можно практически повсеместно, так как растение довольно неприхотливо, поэтому ареал его обитания обширен. Трава прекрасно выживает в умеренном климате Северного полушария, а также встречается в засушливых южных регионах.

С давних времен зверобой наделяют особыми свойствами. На Руси говорили, что цветок оберегает от 99 болезней, поэтому его до сих пор часто используют в народной медицине.

«Травники вообще вводят в фитосборы зверобой как обязательный компонент лечения разнообразных заболеваний и считают: как хлеба не испечь без муки, так без зверобоя нельзя лечить болезни», — поделился мудростью эксперт.

Применяются настои и фиточаи из высушенных цветов при совершенно разных проблемах со здоровьем.

Это растение славится антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Его даже называют природным антибиотиком, так как зверобой останавливает рост патогенных бактерий и способствует быстрому заживлению ран и нагноений.

Хорошо помогает сбор при простудах. Настой на основе лекарственной травы способствует появлению и выведению мокроты при сухом кашле.

Применяют настои в качестве натурального антидепрессанта и седативного средства при различных проблемах с психологическим здоровьем и бессонницах.

«Вы можете брать дикорастущие растения, такие, как зверобой, который невероятно подходит людям в депрессивном состоянии», — отметил специалист.

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Компоненты, содержащиеся в химическом составе данного растения, также положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Особенной популярностью зверобой пользуется у тех, кто страдает от проблем с пищеварением. Гастроэнтерологи могут назначать его в качестве дополнительного средства при лечении гастрита, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Известны полезные свойства зверобоя в косметологии. Препараты с добавлением этой травы улучшают состояние кожи, уменьшают проявления угревой сыпи.

Тысячелистник — какие болезни лечит

www.globallookpress.com / Moritz Wolf

Другой не менее целебной травой считается тысячелистник. Его свойства знали и использовали еще древние врачи и травники. Мифический воин, герой греческих сказаний Ахилл, согласно легендам, останавливал кровь собратьев по оружию с помощью этого растения.

Но кроме кровоостанавливающего эффекта, тысячелистник незаменим для нормализации работы некоторых других систем органов.

Особенно эффективен тысячелистник при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

«В быту с помощью тысячелистника можно очень хорошо унять боль в эпигастрии (область живота между солнечным сплетением и пупком. — Прим. ред). Когда вы что-то поели жирного, либо в организме развивается какая-то токсикоинфекция, мы обращаемся к нему. Допустимо приготовить настой или просто пожевать высушенную траву, и буквально через полчаса-час уже состояние улучшится», — описал пользу соцветий травник.

К тысячелистнику также прибегают при обострении язвенной болезни желудка, диарее.

Небольшие дозы сока, выделяемого травой, вместе с медом пьют для улучшения аппетита.

Из данного растения также готовят успокаивающие настои.

Подорожник — какие болезни лечит

www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

Подорожник обладает кладезью витаминов. С его полезными свойствами люди знакомы издревле, поэтому обязательно вводят траву в лекарственные фитосборы.

Особенно часто данное растение применяют при простудах и заболеваниях органов дыхания.

«Подорожник содержит слизь, которая очень хорошо помогает, снимает воспаление и улучшает функцию мерцательного эпителия (ткань, покрывающая внутреннюю поверхность органов дыхания. — Прим. ред.), способствует активизации фагоцитоза (процесс выведения патогенных микробов из организма. — Прим. ред.). То есть это, по сути дела, природный антибиотик», — прокомментировал телеведущий.

В древние времена травники использовали подорожник в качестве вспомогательного средства при лечении хронического колита, язвах и других проблемах желудочно-кишечного тракта.

Какие лечебные травы можно посадить на даче

Лекарственными свойствами обладают не только те травы, которые водятся в лесах и на лугах. Чтобы всегда иметь целебные травы под рукой, стоит их высадить на даче. Данные растения не только принесут пользу владельцу участка, но и будут его радовать своей красотой.

Иссоп — какие болезни лечит

www.globallookpress.com / Justus de Cuveland

Одна из неприхотливых и полезных трав, способная вырасти на даче, — иссоп лекарственный. Обычно у него синие цветы, но существуют сорта с розовыми и белыми лепестками. Это растение позитивно влияет на здоровье.

«Оно невероятно целебно. Эфирные масла помогают при бронхите и бронхиальной астме. Можно вводить его в грудные фитосборы, при анемии, низком артериальном давлении», — отметил эксперт.

Известны полезные свойства иссопа в лечении болезней различных систем органов.

Применяют данную траву при проблемах с кожей и в качестве ранозаживляющего средства.

«Эфирное масло иссопа невероятно пахучее и губительно для многих патогенных микроорганизмов. Но еще трава применяется как пряность при настаивании напитков и приготовлении блюд из мяса», — прокомментировал травник.

Еще растение стимулирует работу головного мозга и помогает справиться со стрессом. Особенно полезны сборы с ним для пожилых людей, так как позволяют значительно улучшить память, что препятствует развитию старческих заболеваний.

Мята — какие болезни лечит

www.globallookpress.com / Kurt Möbus

Мята — одно из популярнейших растений у садоводов. Обычно ее веточки добавляют в чай, однако из травы нередко делают настои и отвары, обладающие целебным эффектом.

Мята особенно полезна тем, кто постоянно занят умственной деятельностью. Очень рекомендуют ее школьникам и студентам. Стоит пить такие травяные настои на ночь перед важными событиями, тогда получится расслабиться и полноценно выспаться, что позволит улучшить результат.

«Это хорошее успокаивающее средство, которое не тормозит деятельность головного мозга, то есть можно с помощью мяты и избавиться от стресса, и взбодриться, поэтому мятой Плиний Старший (древнеримский писатель-эрудит. — Прим. ред.) натирал столы для учеников, чтобы они лучше усваивали материал», — поделился эксперт.

Данное растение также применяется как спазмолитик.

Используют мяту и как желчегонное средство.

Употребление травяных настоев с мятой улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

В народной медицине растение используют и для лечения болезней сердца и сосудов.

Чтобы постоянно баловать себя мятой, нужно только выбрать сорт и место для посадки.

«Мята перечная — Mentha piperita — традиционное растение в садоводстве. Выращивать ее обязательно нужно на открытом солнце. Мята любит влагу, солнце, не сажайте ее в тени кустарников», — посоветовал эксперт.

По словам травника, различные сорта данной травы обладают необычными вкусами, например, шоколадным или барбарисовым, поэтому сборы из мяты придутся по душе каждому.

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Некоторые поклонники мяты настолько влюблены в нее, что умудряются выращивать растение даже в городских квартирах на подоконнике в обычных горшках.

Антемис — какие болезни лечит

www.globallookpress.com / Martin Siepmann

О лекарственных свойствах ромашки знают многие, но в лекарственных целях используют и очень похожее на нее садовое растение с желтыми лепестками — антемис красильный, который в народе называют пупавкой.

Растение применяют при:

печеночных заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом, особенно при панкреатите;

простудах;

проблемах с кожей: дерматитах, экземах и псориазах;

повышенной тревожности.

Когда лучше отказаться от лечения травами

Противопоказания тех или иных трав зависят от их химического состава. Но есть основные критерии, при которых рекомендуется с осторожностью применять лекарственные средства на основе трав. К таким показателям относятся:

беременность и период лактации;

возраст до шести лет;

аллергические реакции на растения и индивидуальная непереносимость.

www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Ярко выраженные отрицательные проявления могут возникнуть, если человек прибегает к монотерапии, то есть использует в лекарственных целях только одно растение.

«Иссоп повышает давление, мята — спазмолитик, и иногда это не очень вписывается в картину лечения какого-то заболевания. Можно уравновешивать травы между собой, но для этого нужно хорошо в них разбираться», — отметил эксперт.

В домашней фитотерапии стоит уравновешивать травяные сборы листочками малины, ежевики, смородины черной, так как они улучшают обменные процессы в организме. Данные растения подходят для лечения:

кожных заболеваний;

аллергических дерматитов;

заболеваний желудочно-кишечного тракта;

нарушения метаболизма;

ревматизма;

аутоиммунных заболеваний.

Поэтому их также стоит использовать при приготовлении фиточаев, настоев и основ для ванночек. Но перед использованием любых трав нужно обязательно проконсультироваться со специалистом!