Прячет скелеты в шкафу: названы неочевидные признаки измены жены

Часто на адюльтер жены указывают необычная реакция на подарки мужа и спонтанная смена гардероба.

Измена — одно из самых тяжелых испытаний, с которым может столкнуться пара. Если жена неверна, не стоит принимать решения о разрыве на эмоциях. Нужно обсудить сложившуюся ситуацию с супругой, понять, что привело ее к такому поступку. Только в процессе диалога станет понятно, можно ли сохранить семью и как это сделать.

Какие признаки выдают, что жена закрутила роман на стороне, эксклюзивно Пятому каналу рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

Олеся Иневская

клинический психолог

Как понять, что жена изменяет

То, что у супруги кто-то появился, можно понять по ее изменившемуся внешнему виду и поведению. Часто мужчины списывают метаморфозы избранницы на то, что жена просто устала или решилась на эксперименты ради улучшения семейных взаимоотношений. Однако на самом деле резкая смена имиджа и учащение конфликтов между партнерами нередко выдают измену.

1. Изменения в графике и гардеробе

Первое, что способно указать на измену — это внезапное желание жены стать более привлекательной. В ход, как правило, идут различные методы.

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«Женщины очень связаны с собственной телесностью и со своим внешним видом. <…> Скорее всего, произойдет резкое изменение в графике, появится какой-нибудь спортзал, диета», — прокомментировала этот признак адюльтера эксперт.

Желая выглядеть лучше, супруга может разнообразить в свой гардероб нарядами непривычных для себя фасонов и отенков. На измену способно указать спонтанное желание носить более яркие и откровенные платья. Однако чаще всего о неверности говорит новое нижнее белье, покупкой которого жена не стремится похвалиться мужу.

2. Агрессивное отношение к подаркам

Выяснить, что у избранницы кто-то появился можно, если в ответ на подарок, женщина реагирует негативно или даже агрессивно.

По словам специалиста, делая возлюбленной приятные сюрпризы, партнер пытается сблизиться. Обычно в таких ситуациях у человека возникает обратная позитивная реакция. Однако, если супруга имеет эмоциональную связь с кем-то другим, то к своему мужа она может проявлять агрессию и отвергать его знаки внимания и ласку.

3. Нежелание проводить время вместе и спрятанный телефон

Выдавать измену может нежелание жены проводить больше времени со своим супругом. Избранница все чаще уходит из дома, ссылаясь на встречи с подругами и родственниками, не уделяет должного внимания семье и мужу.

Поймать на горячем: какие неочевидные признаки выдают измену мужа

Часто бывает, что супруга начинает чаще проводить время в телефоне, с кем-то активно переписываясь в социальных сетях и мессенджерах. При этом, когда муж оказывается рядом, она блокирует экран и прячет гаджет от посторонних глаз.

4. Сравнения не в пользу супруга

Когда у женшины появляется другой мужчина, она постоянно сравнивает своих избранников. Подобные аналогии могут появляться и в речи. Супруга начинает обвинять законного спутника в том, что другие мужья в той или иной ситуации поступают иначе: дарят более дорогие подарки, помогают и угадывают даже самые незначительные желания возлюбленной.

Такая особенность возникает из-за того, что, поскольку женщина не живет постоянно с любовником, она начинает фантазировать и додумывать те факты, которые ей бы хотелось видеть в партнере. А супруг, чьи сильные и слабые стороны досконально известны, конечно, уступает в этой борьбе вымышленному «принцу на белом коне».