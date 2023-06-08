Любовь в отпуске: три секрета успешного курортного романа с продолжением

Каждый четвертый из десяти россиян заводит романтические отношения на отдыхе. Но стоит ли предаваться любви на короткое время и есть ли шансы встретить достойного спутника жизни на курорте?

Море, солнце, романтические закаты, вкусные коктейли и загорелые незнакомцы или незнакомки вокруг — так выглядит идеальный отпуск.

Ради такой обстановки некоторые готовы улететь хоть на край света. Ведь именно на отдыхе у людей происходит мощная перезагрузка. Хочется стать лучшей версией себя, по-настоящему наслаждаться жизнью и поймать удачу за хвост, например, встретить своего особенного человека. Тогда можно целых две недели прогуливаться вдвоем по побережью, проводить вечера за душевными разговорами, делать счастливые фотографии на экскурсиях и по итогу вернуться домой с приятными воспоминаниями, ну а если повезет — остаться в сердце избранника надолго и создать крепкий союз.

О таком мечтают многие, но у большинства красивый роман так и остается курортным. По неофициальной статистике ежегодно примерно четверо из десяти россиян заводят мимолетные отношения в отпуске.

Как отличить настоящее чувство от летней интрижки, какого типа мужчины и женщины ищут отношения на отдыхе и может ли курортный роман перерасти в нечто большее, 5-tv.ru эксклюзивно рассказал провокативный и клинический психолог и коуч Виталий Самсон.

Чем объяснить феномен курортного романа

По словам эксперта, чувства вспыхивают в отпуске неспроста. Это легко объяснимо: стресса и забот резко становится мало, а удовольствия много.

«Феномен курортного романа обусловлен, конечно же, некоторыми факторами человеческой психики. В период расслабления, отдыха человек склонен идеализировать происходящее. Потребность в курортном романе возникает из-за повышенного либидо, а оно, в свою очередь, появляется, когда организм максимально расслабился. Гормональная и нервная системы тогда работают корректно, убираются психоэмоциональные блоки и зажатость на фоне выработки окситоцина — гормона любви», — поясняет он.

В итоге отпускник отключается настолько, что задвигает на задний план все проблемы повседневной жизни. Никуда не нужно бежать, ни о чем серьезном не хочется думать. Душа просит только праздника.

«Идея психолога Абрахама Маслоу состоит в том, что у всех нас есть иерархия потребностей. Так вот, когда базовые потребности удовлетворены и мы чувствуем себя в безопасности, возникает потребность в любви и романтических чувствах», — говорит специалист.

Люди какого типа склонны заводить курортные романы

Причем именно женщины в основном, по словам психолога, теряют голову от любви на курортах. Это связано с особенностями их психики, менталитетом и социальными установками.

Простыми словами, представительницы прекрасного пола — натуры ранимые и чувствительные. При встрече с обаятельным незнакомцем на курорте одинокие девушки и женщины сигнализируют о самых серьезных намерениях.

«Социологи говорят, что более 50% свободных женщин надеются встретить своего постоянного партнера на курорте», — приводит статистику психолог.

И женщин можно понять — обстоятельства для знакомства в отпуске что ни на есть удачные: ровный загар эффектно оттеняет внешность, купальник или летнее платье красиво подчеркивает достоинства фигуры, а зажигательная музыка и обилие отдыхающих увеличивают шансы на успех.

У мужчин же, как правило, голова более холодная, а цели — краткосрочные: хорошо провести время. Поэтому шансы их взаимность за пределами морского побережья не так уж и велики. Особенно, если дома ждет жена или девушка.

Правда, это вовсе не значит, что абсолютно все гости отеля не верят в любовь. У некоторых от любви на отдыхе уходит почва из-под ног. Здесь все зависит от психотипа, говорит эксперт.

«Так, люди, склонные к экстраверсии, с выраженными эмотивным (чувствительным), гипертимным (жизнерадостным), истероидным (демонстративным) радикалами в характере благодаря своей подвижной психике будут легче строить отношения и меньше на них зацикливаться», — объясняет Виталий Самсон.

Отдыхающим же, подверженным интроверсии, вряд ли светит бурный роман на отдыхе. Конкретно это касается представителей паранойяльного (целеустремленного), эпилептоидного (застревающего) и тревожного (боязливого) психотипов. Про таких обычно говорят, что отдыхать они не умеют. И даже самая романтическая обстановка не сможет затуманить им рассудок хотя бы на время.

«Эти люди будут менее склонны к новым знакомствам и уж тем более новым связям», — не сомневается психолог.

А вот семейный статус куда меньше влияет на вероятность курортного романа. Любовь может так вскружить голову, что все представления о супружеской верности из нее куда-то выветриваются.

«То есть социальный статус — это не гарантия отсутствия измен и курортных романов», — констатирует эксперт.

Неочевидные плюсы и минусы курортного романа

Даже при самом пессимистичном прогнозе на продолжение отношений роман на курорте — это интересный, увлекательный и по-своему положительный опыт. Где еще можно взять за пару недель от жизни все?

«Конечно, это чувство легкости, беззаботности, яркие эмоции, страсть в концентрированном виде. Это возможность создать новые психологические образы и прожить их. Вместе с этим — изменение гормонального фона: происходит выработка окситоцина, гормона любви, и снижение кортизола гормона стресса», — перечисляет психолог.

Вместе с тем, добавляет он, именно курортный роман прекрасно лечит низкую самооценку. А это очень важно для тех, кто всерьез намерен что-то менять в своей жизни.

Но и на негативные стороны таких отношений сложно закрывать глаза. Главные минусы — краткосрочность и разочарование. В большинстве случаев, к сожалению, это неизбежно.

«По статистике не более 5% пар продолжают отношения после отпуска. После яркого, эмоционального романа выход в рабочие будни может привести к тоске и психологическим расстройствам. Для некоторых курортный роман может стать вообще серьезной зависимостью с последующими нарушениями», — предупреждает Виталий Самсон.

Кроме того, курортный роман — это не только про любовь и страсть. Но и нередко — про корысть, абьюз и манипуляции. Все это неудивительно, ведь отдыхающие мало знают друг друга, между ними — никакой эмоциональной связи.

«Например, мужчина сначала заваливает женщину цветами, красивыми жестами, а после подавляет ее волю или наоборот: женщина начинает отношения с мужчиной ради финансовых благ», — приводит пример эксперт.

В каких случаях курортный роман может перерасти в большую любовь

Психолог уверен, что даже самая красивая и обнадеживающая история любви, которая случилась на курорте, может перерасти в нечто большее только при определенных обстоятельствах. Отношения должны пройти испытание бытом и трудностями.

«Партнерам необходимо прочно укрепить эмоциональную физическую связь, а она образуется только лишь путем совместно прожитых эмоций, проживаний кризисов, стагнации в бытовой среде и постепенного выравнивания психологического фона обоих полов», — уверен специалист.

То есть спуститься с небес на землю придется в любом случае. И если это настоящие чувства, они и через время останутся высокими.

Читайте также Сильные перепады давления: кому опасно летать на самолетах

Правила идеального курортного романа

Но даже если счастливого продолжения не получится, отчаиваться не стоит. В любом случае от любовного приключения останутся воспоминания на всю жизнь. Главное, чтобы они были хорошими. Как раз об этом и нужно позаботиться заранее. Некоторые правила помогут провести отпуск благополучно и избежать серьезных ошибок: