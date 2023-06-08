Любовь в отпуске: три секрета успешного курортного романа с продолжением
Психолог Самсон: курортный роман может перерасти в полноценные отношения при укреплении эмоциональной связи
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bill Bachmann; 5-tv.ru
Каждый четвертый из десяти россиян заводит романтические отношения на отдыхе. Но стоит ли предаваться любви на короткое время и есть ли шансы встретить достойного спутника жизни на курорте?
Море, солнце, романтические закаты, вкусные коктейли и загорелые незнакомцы или незнакомки вокруг — так выглядит идеальный отпуск.
Ради такой обстановки некоторые готовы улететь хоть на край света. Ведь именно на отдыхе у людей происходит мощная перезагрузка. Хочется стать лучшей версией себя, по-настоящему наслаждаться жизнью и поймать удачу за хвост, например, встретить своего особенного человека. Тогда можно целых две недели прогуливаться вдвоем по побережью, проводить вечера за душевными разговорами, делать счастливые фотографии на экскурсиях и по итогу вернуться домой с приятными воспоминаниями, ну а если повезет — остаться в сердце избранника надолго и создать крепкий союз.
О таком мечтают многие, но у большинства красивый роман так и остается курортным. По неофициальной статистике ежегодно примерно четверо из десяти россиян заводят мимолетные отношения в отпуске.
Как отличить настоящее чувство от летней интрижки, какого типа мужчины и женщины ищут отношения на отдыхе и может ли курортный роман перерасти в нечто большее, 5-tv.ru эксклюзивно рассказал провокативный и клинический психолог и коуч Виталий Самсон.
Чем объяснить феномен курортного романа
По словам эксперта, чувства вспыхивают в отпуске неспроста. Это легко объяснимо: стресса и забот резко становится мало, а удовольствия много.
«Феномен курортного романа обусловлен, конечно же, некоторыми факторами человеческой психики. В период расслабления, отдыха человек склонен идеализировать происходящее. Потребность в курортном романе возникает из-за повышенного либидо, а оно, в свою очередь, появляется, когда организм максимально расслабился. Гормональная и нервная системы тогда работают корректно, убираются психоэмоциональные блоки и зажатость на фоне выработки окситоцина — гормона любви», — поясняет он.
В итоге отпускник отключается настолько, что задвигает на задний план все проблемы повседневной жизни. Никуда не нужно бежать, ни о чем серьезном не хочется думать. Душа просит только праздника.
«Идея психолога Абрахама Маслоу состоит в том, что у всех нас есть иерархия потребностей. Так вот, когда базовые потребности удовлетворены и мы чувствуем себя в безопасности, возникает потребность в любви и романтических чувствах», — говорит специалист.
Люди какого типа склонны заводить курортные романы
Причем именно женщины в основном, по словам психолога, теряют голову от любви на курортах. Это связано с особенностями их психики, менталитетом и социальными установками.
Простыми словами, представительницы прекрасного пола — натуры ранимые и чувствительные. При встрече с обаятельным незнакомцем на курорте одинокие девушки и женщины сигнализируют о самых серьезных намерениях.
«Социологи говорят, что более 50% свободных женщин надеются встретить своего постоянного партнера на курорте», — приводит статистику психолог.
И женщин можно понять — обстоятельства для знакомства в отпуске что ни на есть удачные: ровный загар эффектно оттеняет внешность, купальник или летнее платье красиво подчеркивает достоинства фигуры, а зажигательная музыка и обилие отдыхающих увеличивают шансы на успех.
У мужчин же, как правило, голова более холодная, а цели — краткосрочные: хорошо провести время. Поэтому шансы их взаимность за пределами морского побережья не так уж и велики. Особенно, если дома ждет жена или девушка.
Правда, это вовсе не значит, что абсолютно все гости отеля не верят в любовь. У некоторых от любви на отдыхе уходит почва из-под ног. Здесь все зависит от психотипа, говорит эксперт.
«Так, люди, склонные к экстраверсии, с выраженными эмотивным (чувствительным), гипертимным (жизнерадостным), истероидным (демонстративным) радикалами в характере благодаря своей подвижной психике будут легче строить отношения и меньше на них зацикливаться», — объясняет Виталий Самсон.
Отдыхающим же, подверженным интроверсии, вряд ли светит бурный роман на отдыхе. Конкретно это касается представителей паранойяльного (целеустремленного), эпилептоидного (застревающего) и тревожного (боязливого) психотипов. Про таких обычно говорят, что отдыхать они не умеют. И даже самая романтическая обстановка не сможет затуманить им рассудок хотя бы на время.
«Эти люди будут менее склонны к новым знакомствам и уж тем более новым связям», — не сомневается психолог.
А вот семейный статус куда меньше влияет на вероятность курортного романа. Любовь может так вскружить голову, что все представления о супружеской верности из нее куда-то выветриваются.
«То есть социальный статус — это не гарантия отсутствия измен и курортных романов», — констатирует эксперт.
Неочевидные плюсы и минусы курортного романа
Даже при самом пессимистичном прогнозе на продолжение отношений роман на курорте — это интересный, увлекательный и по-своему положительный опыт. Где еще можно взять за пару недель от жизни все?
«Конечно, это чувство легкости, беззаботности, яркие эмоции, страсть в концентрированном виде. Это возможность создать новые психологические образы и прожить их. Вместе с этим — изменение гормонального фона: происходит выработка окситоцина, гормона любви, и снижение кортизола гормона стресса», — перечисляет психолог.
Вместе с тем, добавляет он, именно курортный роман прекрасно лечит низкую самооценку. А это очень важно для тех, кто всерьез намерен что-то менять в своей жизни.
Но и на негативные стороны таких отношений сложно закрывать глаза. Главные минусы — краткосрочность и разочарование. В большинстве случаев, к сожалению, это неизбежно.
«По статистике не более 5% пар продолжают отношения после отпуска. После яркого, эмоционального романа выход в рабочие будни может привести к тоске и психологическим расстройствам. Для некоторых курортный роман может стать вообще серьезной зависимостью с последующими нарушениями», — предупреждает Виталий Самсон.
Кроме того, курортный роман — это не только про любовь и страсть. Но и нередко — про корысть, абьюз и манипуляции. Все это неудивительно, ведь отдыхающие мало знают друг друга, между ними — никакой эмоциональной связи.
«Например, мужчина сначала заваливает женщину цветами, красивыми жестами, а после подавляет ее волю или наоборот: женщина начинает отношения с мужчиной ради финансовых благ», — приводит пример эксперт.
В каких случаях курортный роман может перерасти в большую любовь
Психолог уверен, что даже самая красивая и обнадеживающая история любви, которая случилась на курорте, может перерасти в нечто большее только при определенных обстоятельствах. Отношения должны пройти испытание бытом и трудностями.
«Партнерам необходимо прочно укрепить эмоциональную физическую связь, а она образуется только лишь путем совместно прожитых эмоций, проживаний кризисов, стагнации в бытовой среде и постепенного выравнивания психологического фона обоих полов», — уверен специалист.
То есть спуститься с небес на землю придется в любом случае. И если это настоящие чувства, они и через время останутся высокими.
Правила идеального курортного романа
Но даже если счастливого продолжения не получится, отчаиваться не стоит. В любом случае от любовного приключения останутся воспоминания на всю жизнь. Главное, чтобы они были хорошими. Как раз об этом и нужно позаботиться заранее. Некоторые правила помогут провести отпуск благополучно и избежать серьезных ошибок:
- Первым делом стоит внимательно приглядеться к потенциальному любовнику. За сногсшибательной внешностью и хорошими манерами может скрываться тиран и деспот. Кто знает, что ему взбредет в голову в постели или на отдыхе за пределами отеля.
- Никакой интимной близости без средств защиты. Иначе вместе с прекрасными воспоминаниями можно привезти с собой букет инфекций.
- Отправляться в незнакомые места с новым возлюбленным — тоже опасное дело. Как бы настойчиво об этом ни просил партнер, важно хладнокровно оценить риски. Ну а если сильно хочется уединиться вдвоем, нужно хотя бы предупредить об этом знакомых или сотрудников отеля.
- Не стоит грузить спутника своими бытовыми проблемами. Их у каждого в жизни достаточно, мало кому захочется в на отдыхе выслушивать чужие. Надолго ухажера в таком случае не хватит. Так что лучше просто наслаждаться общением и думать вместе о прекрасном.
- Не нужно относиться к курортному роману всерьез. Пришло время прощаться — надо сделать это легко: никаких слез и затяжных объятий. Душевная травма после отпуска — точно не то, зачем человек едет за тысячи километров. Если новый знакомый попросит контакты, можно предложить компромиссный вариант — добавить друг друга в соцсетях и при этом не обмениваться номерами телефонов и другими личными данными.
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